WADA продолжает рассматривать дело Синнера (Адам Эддикотт)
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает рассматривать дело Янника Синнера, который в марте сдал два положительных теста на клостебол.
Журналист Ubitennis Адам Эддикотт обратился к WADA за обновленной информацией по делу Синнера. Ему ответили: «WADA продолжает рассматривать дело Синнера. Решение по нему пока не принято».
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @AdamAddicott
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