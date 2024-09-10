WADA продолжает рассматривать дело Синнера (Адам Эддикотт)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA ) продолжает рассматривать дело Янника Синнера , который в марте сдал два положительных теста на клостебол.

Журналист Ubitennis Адам Эддикотт обратился к WADA за обновленной информацией по делу Синнера. Ему ответили: «WADA продолжает рассматривать дело Синнера. Решение по нему пока не принято».

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