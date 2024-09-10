Мангаш о «Спартаке»: «Самый большой клуб в России, у которого больше всего болельщиков и огромное количество титулов. Цели очевидны: выиграть трофеи»

Рикарду Мангаш назвал «Спартак» самым большим клубом России.

– Ты воспитанник «Бенфики». Приятно снова оказаться в красно-белом клубе?

– Да, это мои родные цвета. Я вырос красно-белым. За годы в «Бенфике» я привык играть именно в них.

– Томаш Амарал тоже работал в «Бенфике». Это повлияло на твое решение?

– Конечно!

– Как прошли переговоры со « »?

– Когда возник такой вариант, я сразу сказал агенту, что согласен отправиться в Россию. И дальше все было легко. Главное, что я хотел сюда.

– Что ты знал о «Спартаке» раньше?

– Что это самый большой клуб в России, у которого больше всего болельщиков. И это само по себе говорит о масштабе клуба. У «Спартака» огромное количество титулов. И я счастлив к нему присоединиться.

– Какие цели ставишь перед собой в «Спартаке»?

– Цели очевидны: выиграть трофеи. Побеждать как можно больше и помогать команде добиваться поставленных задач.

– Что скажешь нашим болельщикам?

– Будьте с нами до конца. Мы здесь, чтобы брать трофеи! – заявил защитник.