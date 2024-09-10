Мангаш о «Спартаке»: «Самый большой клуб в России, у которого больше всего болельщиков и огромное количество титулов. Цели очевидны: выиграть трофеи»

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Рикарду Мангаш Томаш Амарал Футбол

Рикарду Мангаш назвал «Спартак» самым большим клубом России.

– Ты воспитанник «Бенфики». Приятно снова оказаться в красно-белом клубе?

– Да, это мои родные цвета. Я вырос красно-белым. За годы в «Бенфике» я привык играть именно в них.

– Томаш Амарал тоже работал в «Бенфике». Это повлияло на твое решение?

– Конечно!

– Как прошли переговоры со «Спартаком»?

– Когда возник такой вариант, я сразу сказал агенту, что согласен отправиться в Россию. И дальше все было легко. Главное, что я хотел сюда.

– Что ты знал о «Спартаке» раньше?

– Что это самый большой клуб в России, у которого больше всего болельщиков. И это само по себе говорит о масштабе клуба. У «Спартака» огромное количество титулов. И я счастлив к нему присоединиться.

– Какие цели ставишь перед собой в «Спартаке»?

– Цели очевидны: выиграть трофеи. Побеждать как можно больше и помогать команде добиваться поставленных задач.

– Что скажешь нашим болельщикам?

– Будьте с нами до конца. Мы здесь, чтобы брать трофеи! – заявил защитник.

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17 комментариев
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Ты бы еще в Тоттенхэм перешел за трофеями😄
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Борща уже поел!
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шарлотку с жёлудями уже отведал, старик Трахтенберг не дремлет..
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Спартак реально легендарный клуб с большой истроией.
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Всё тип-топ, каблучки макияж
Всё тип-топ, и это день наш🤭
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Дерзай! Копа Дель Соль и Кубок 1-го канала ждут тебя!
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Ответ Petter Hegre
Спартак хоть борщом может похвастать! А чем Зенит, разве что своими бакланами!? :)))))
Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА - достаточно ?
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Ответ Боевой удар
Спартак реально легендарный клуб с большой истроией.
Чего он легендарного добился?
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Внутривенно принимать борщ категорически запрещено 🚷
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