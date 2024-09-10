5-кратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов прошел в Госсовет Татарстана от партии «Единая Россия»
Данис Зарипов прошел в Госсовет Республики Татарстан от партии «Единая Россия».
ЦИК Татарстана утвердила итоги выборов.
Как пишет «Бизнес Online», в Госсовет РТ VII созыва прошел пятикратный обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, представляющий партию «Единая Россия».
Экс-хоккеист в мандатном листе занимал 43-е место. Всего в Госсовет прошло 44 представителя «Единой России».
В апреле 2024 года Зарипов объявил, что планирует баллотироваться в депутаты Госсовета Татарстана.
Зарипов занял 44-е место из 180 кандидатов в праймериз «Единой России» в Татарстане.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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