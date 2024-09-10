«Ипотеку меньше 20% сейчас вряд ли найдешь, и то голые стены будут. Очень грустно – как людям жить и семьи строить?» Экс-хавбек ЦСКА Ефремов о ценах на жилье

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Дмитрий Ефремов Амкал деньги медийный футбол Футбол

Дмитрий Ефремов пожаловался на высокие цены на жилье в России.

– Планируешь продать квартиру, которая в ипотеке?

– Ага. Но вообще я попал в хорошее время – получил ипотеку под 9 процентов. Сейчас меньше 20 вряд ли найдешь. И то – это будут голые стены, а не готовое жилье.

Это, конечно, больше всего меня поражает. Как людям жить? Как строить семьи?

Родили детей и живите в подвале? Очень грустно, – сказал экс-полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Амкала».

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68 комментариев
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Президент сказал рожать и терпеть. А как жить - не сказал
+114
-13
+101
Ответ counsel
Комментарий скрыт
президент Японии? там 1,5-2%
+57
-3
+54
Эх Ефимов Ефимов. Телевизор надо смотреть там 24 на 7 говорят бедным, что они богатые
+41
-2
+39
скажи спасибо хуснулину и кодле расплодивших кучу льготных ипотек да еще и многоразовых. спекулянты накупили студий в семейку(само по себе анекдот) по 6 штук на рыло и цены х2. надо и оставшуюся семейку отменить чтоб вообще продажи встали и сдувать пузырь.
+26
-5
+21
В этом году рождаемость в России на историческом минимуме
+18
0
+18
Ответ Pertinax Gandi
Комментарий скрыт
Так и выкручиваются: 30 лет платят банку. Покупают 1 квартиру по цене 3. Если еще и первоначалка маленькая, так вообще задница полная.
+18
0
+18
Ответ counsel
Комментарий скрыт
Чтобы получить эту семейную ипотеку, нужно уже иметь детей. А после ещё пару лет ждать постройки + пол-года (минимум) ремонт. Где всё это время растить ребёнка - не уточняется.
+15
0
+15
Ответ Pertinax Gandi
Комментарий скрыт
Ооо... своё "мнение" высказал
Если строительство - значит спрос есть, а это значит люди КАК ТО выкручиваются
Это сильно. Аналитика ☝️
+11
0
+11
Ответ OldRedWhite
Ну так не евров же ихних проклятущих , а наших родных рублей !
точно, это в корне меняет дело. :)
+10
0
+10
сегодня смотрел цены в своем районе, а это, мягко говоря, не центр Архангельска: однушки в районе 3-4 млн, а если однушки побольше в новостройках – 5-6 спокойно.
+8
0
+8
всех этих чертей из банковско-строительного картеля заселить в эти человейники, хуснуллина и набиуллину первыми!
+10
-2
+8
Ответ Дядя ТУРА
президент Японии? там 1,5-2%
Там император)
+6
-1
+5
если сейчас (именно сейчас, а не 2-3 года назад) взять медианную зп по городу-миллионеру и посмотреть цены на жилье, то семья с детьми просто не сможет позволить взять ипотеку даже под какие-нибудь 6%
+4
0
+4
Сейчас все таки и берут ее мало так чтобы с самого нуля тащить ., обычно продают то что что от стариков осталось , добавляют и уже берут.

А вот если например старики все были сельские жители и продать нечего тогда и вправду ТРУБА
+4
0
+4
Вот он, капитализм. Всё как в Америке теперь. Там тоже ипотеку лет на 30 берут, к старости расплачиваются. Это если повезет и не заболеешь или с работы не вылетишь. Теперь и у нас так же. Только одно отличие. Американец без дома может в трейлере жить и таких там немало - примерно 40млн человек. А вот у нас живя в трейлере в первую же зиму откинешься
+5
-1
+4
Ответ Max Volkov
скажи спасибо хуснулину и кодле расплодивших кучу льготных ипотек да еще и многоразовых. спекулянты накупили студий в семейку(само по себе анекдот) по 6 штук на рыло и цены х2. надо и оставшуюся семейку отменить чтоб вообще продажи встали и сдувать пузырь.
Надо покончить со спекулянтами , изъять лишнюю жилплощадь и вообще все лишнее и поделить !
Вот жизнь то моментально наладится !
Мы же уже пробовали и вона как все прекрасно тогда получилось :
«Жить стало лучше, жить стало веселее !» —
секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин 17 ноября 1935 года
+8
-4
+4
Ответ Сергей Сорока
В капиталистическом рабстве у обычных людей есть сама возможность заработать денег и при желании обменять их на собственное жильё. До капиталистического рабства был выбор между постройкой собственного жилья своими силами и ожиданием смерти старших поколений.
- квартира от трудового коллектива (завода, организации в которой работал)
- квартира кооперативная. максимально просто было построить дом на 20-30-50 квартир в складчину, государство большую часть компенсировало
- бесплатные земельные участки под ижс
- бесплатные земельные участки в СНТ

что сейчас?
- жить с родителями (которым как раз прошлое государство все обеспечило)
- снимать за 50-60%зп
- ипотека под конский процент

спасибо хоть есть адекватный процент для семей с детьми, но нужен солидный первый взнос
+6
-2
+4
Ответ Zidan4ik
Эх Ефимов Ефимов. Телевизор надо смотреть там 24 на 7 говорят бедным, что они богатые
Очевидно Ефимов политикой не интересуется, всей правды не знает и в целом маленький человек, обычный футболист. Что там еще? А да, может не все так однозначно? На Юпитере % ипотеки видели или на Сатурне? Вот вот.
+4
0
+4
Ответ counsel
Комментарий скрыт
Больше он ничего не "одобрил"
Такого, что бы на нуль помножило всё остальное
Честь знай!
+4
0
+4
Ответ Дядя ТУРА
президент Японии? там 1,5-2%
там, скорее, монархия))
+4
0
+4
Ответ Сергей Сорока
А ещё есть вариант изначально идти получать хорошее образование, вдумчиво выбирать профессию, и по итогу снимать квартиру за 10-20% от ЗП, даже в Москве более чем осуществимый вариант. Про нынешний процент по ипотеке речи нет, с ним всё понятно, но общий уровень жизни - это прямой результат личного выбора. Исключения встречаются, но картины не меняют.
конечно, тоже хороший вариант, всегда будет 15-20% умных прошаренных людей, и тогда, и сейчас.

но мы говорим об общей массе народа, которым нужна стабильная работа и крыша над головой. таких людей всегда большинство, и СССР эту стабильность обеспечивал (по крайней мере, в части жилья и трудоустройства)
+3
0
+3
Ответ Артём Стёпин
сегодня смотрел цены в своем районе, а это, мягко говоря, не центр Архангельска: однушки в районе 3-4 млн, а если однушки побольше в новостройках – 5-6 спокойно.
Ну так не евров же ихних проклятущих , а наших родных рублей !
+5
-3
+2
Ответ Travis Henderson
Комментарий удален пользователем
В капиталистическом рабстве у обычных людей есть сама возможность заработать денег и при желании обменять их на собственное жильё. До капиталистического рабства был выбор между постройкой собственного жилья своими силами и ожиданием смерти старших поколений.
+8
-6
+2
Ответ Vitto
Ну хоть выживают, левачок...
А вот и мамкины капиталистические атланты прибыли. Как там, зарабатываются стартовые капиталы на деньгах от обедов?
+3
-1
+2
Ответ Артём Стёпин
сегодня смотрел цены в своем районе, а это, мягко говоря, не центр Архангельска: однушки в районе 3-4 млн, а если однушки побольше в новостройках – 5-6 спокойно.
Архангельск, это вообще аномалия. Тупикрвый город, без нормальной инфраструктуры, без рабочих мест и предприятий, суровый климат, бешеный отток населения, а цены 200к за квадратный метр.
Понятно, что монополия,но ведь нельзя же быть настолько.....
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Ну так не евров же ихних проклятущих , а наших родных рублей !
🤔, не все так плохо?
+1
0
+1
Ответ Travis Henderson
Комментарий удален пользователем
хорошо что еще остались люди понимающие суть проблемы,можно сколько угодно тасовать буржуазных президентов,капитализм не способен создать вменяемых условий для большинства
+1
0
+1
Ответ eld_14
Чтобы быть за рынок, не нужно быть капиталистом
Чтобы выступать против безумных российских ипотек, не быть коммунистом
+1
0
+1
Ответ Tatykirr
всех этих чертей из банковско-строительного картеля заселить в эти человейники, хуснуллина и набиуллину первыми!
Руки коротки !
Вы ещё Ротенбергов может в апарт-отель переселите ?
+3
-2
+1
Ответ Ебздрогыч
Президент сказал рожать и терпеть. А как жить - не сказал
Умирать за Родину. Сказал - давно.
+1
0
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