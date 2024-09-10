«Ипотеку меньше 20% сейчас вряд ли найдешь, и то голые стены будут. Очень грустно – как людям жить и семьи строить?» Экс-хавбек ЦСКА Ефремов о ценах на жилье
Дмитрий Ефремов пожаловался на высокие цены на жилье в России.
– Планируешь продать квартиру, которая в ипотеке?
– Ага. Но вообще я попал в хорошее время – получил ипотеку под 9 процентов. Сейчас меньше 20 вряд ли найдешь. И то – это будут голые стены, а не готовое жилье.
Это, конечно, больше всего меня поражает. Как людям жить? Как строить семьи?
Родили детей и живите в подвале? Очень грустно, – сказал экс-полузащитник ЦСКА, а ныне игрок «Амкала».
Если строительство - значит спрос есть, а это значит люди КАК ТО выкручиваются
Это сильно. Аналитика ☝️
А вот если например старики все были сельские жители и продать нечего тогда и вправду ТРУБА
Вот жизнь то моментально наладится !
Мы же уже пробовали и вона как все прекрасно тогда получилось :
«Жить стало лучше, жить стало веселее !» —
секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Сталин 17 ноября 1935 года
- квартира кооперативная. максимально просто было построить дом на 20-30-50 квартир в складчину, государство большую часть компенсировало
- бесплатные земельные участки под ижс
- бесплатные земельные участки в СНТ
что сейчас?
- жить с родителями (которым как раз прошлое государство все обеспечило)
- снимать за 50-60%зп
- ипотека под конский процент
спасибо хоть есть адекватный процент для семей с детьми, но нужен солидный первый взнос
Такого, что бы на нуль помножило всё остальное
Честь знай!
но мы говорим об общей массе народа, которым нужна стабильная работа и крыша над головой. таких людей всегда большинство, и СССР эту стабильность обеспечивал (по крайней мере, в части жилья и трудоустройства)
Понятно, что монополия,но ведь нельзя же быть настолько.....
Вы ещё Ротенбергов может в апарт-отель переселите ?