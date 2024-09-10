«Ипотеку меньше 20% сейчас вряд ли найдешь, и то голые стены будут. Очень грустно – как людям жить и семьи строить?» Экс-хавбек ЦСКА Ефремов о ценах на жилье

Дмитрий Ефремов пожаловался на высокие цены на жилье в России.

– Планируешь продать квартиру, которая в ипотеке?

– Ага. Но вообще я попал в хорошее время – получил ипотеку под 9 процентов. Сейчас меньше 20 вряд ли найдешь. И то – это будут голые стены, а не готовое жилье.

Это, конечно, больше всего меня поражает. Как людям жить? Как строить семьи?

Родили детей и живите в подвале? Очень грустно, – сказал экс-полузащитник , а ныне игрок «Амкала».