«Сибирь» уступила ЦСКА (2:8), пропустив 6 голов в 3-м периоде. Команда Епанчинцева проиграла 3 матча подряд с общим счетом 3:14

«Сибирь» проиграла третий матч подряд в сезоне КХЛ.

Команда тренера Вадима Епанчинцева уступила ЦСКА (2:8) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

В третьем периоде сибирский клуб пропустил шесть шайб.

Это третье поражение «Сибири » подряд в трех матчах нынешнего сезона. Прежде команда уступила «Авангарду» (1:2) и «Автомобилисту» (0:4).

«Сибирь» находится на последней, 12-й, позиции в таблице Восточной конференции, являясь единственной командой в лиге, которая еще не набрала ни одного балла.

Команда продолжит чемпионат 12 сентября матчем против «Северстали».