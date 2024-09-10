«Сибирь» уступила ЦСКА (2:8), пропустив 6 голов в 3-м периоде. Команда Епанчинцева проиграла 3 матча подряд с общим счетом 3:14
«Сибирь» проиграла третий матч подряд в сезоне КХЛ.
Команда тренера Вадима Епанчинцева уступила ЦСКА (2:8) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде сибирский клуб пропустил шесть шайб.
Это третье поражение «Сибири» подряд в трех матчах нынешнего сезона. Прежде команда уступила «Авангарду» (1:2) и «Автомобилисту» (0:4).
«Сибирь» находится на последней, 12-й, позиции в таблице Восточной конференции, являясь единственной командой в лиге, которая еще не набрала ни одного балла.
Команда продолжит чемпионат 12 сентября матчем против «Северстали».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости