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Плющенко запросил грант в размере 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского

Евгений Плющенко запросил грант на ледовое шоу на музыку Чайковского.

Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Запрашиваемая сумма – 22 450 000 рублей, софинансирование – 126 275 000 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 148 725 000 рублей.

Проект «Сказки Евгения Плющенко» планируется реализовать с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026-го.

«В основу постановки положены шедевры отечественного музыкального искусства: балеты П. И. Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». <...>

Образы героев сказок усиливаются через такие качества, как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой – Защитник.

Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, свое Отечество ценой своей собственной жизни и здоровья. Ведь по-другому никак нельзя!

События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину. Герои современности – Герои России.

Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта», – говорится в обосновании проекта.

✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Президентский фонд культурных инициатив
logoЕвгений Плющенко
деньги
ледовые шоу
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