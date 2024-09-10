Плющенко запросил грант в размере 22 млн рублей на ледовое шоу на музыку Чайковского
Заявка опубликована на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Запрашиваемая сумма – 22 450 000 рублей, софинансирование – 126 275 000 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта – 148 725 000 рублей.
Проект «Сказки Евгения Плющенко» планируется реализовать с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026-го.
«В основу постановки положены шедевры отечественного музыкального искусства: балеты П. И. Чайковского «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». <...>
Образы героев сказок усиливаются через такие качества, как: мужество, героизм, самоотверженность, главный герой – Защитник.
Сегодня тысячи солдат отдают свой долг Родине и защищают мирных жителей, свое Отечество ценой своей собственной жизни и здоровья. Ведь по-другому никак нельзя!
События нашего времени показывают, как важно воспитать патриота и гражданина своей великой страны и как важно на примерах вымышленных персонажей и реальных героев донести до молодого поколения любовь к своему государству, к своей семье, актуализировать чувство гордости за свою армию и Родину. Герои современности – Герои России.
Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта», – говорится в обосновании проекта.
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