Синнер выиграл US Open, 901-й гол Роналду и победа Португалии, дубль Гонду и кричалки против Соболева, Глушенков – лучший в РПЛ в июле и августе, Антон Миранчук переходит в «Сьон» и другие новости

1. Янник Синнер выиграл US Open, победив Тэйлора Фрица в финале. Итальянец взял второй «Большой шлем» в сезоне и в карьере.

2. Гол Роналду принес Португалии победу над Шотландией (2:1). Криштиану забил на 88-й минуте, выйдя на замену после перерыва. Таким образом, 39-летний форвард «Аль-Насра» забивает в 6 матчах подряд, а в трех последних играх его голы стали победными. Кроме того, гол шотландцам – 901-й в карьере португальца, он забивал 48 сборным.

Испания в меньшинстве разгромила Швейцарию (4:1) и другие результаты Лиги наций.

3. КХЛ. ЦСКА забил 6 голов «Адмиралу», «Нефтехимик» всухую победил «Металлург», «Салават» одолел «Трактор» по буллитам.

4. Очередной дубль Лусиано Гонду принес «Зениту» победу над «Кайратом» (4:3) в товарищеском матче. Александр Соболев дебютировал за сине-бело-голубых в этой игре и подвергся обструкции болельщиков. Также фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче второй команды против «Знамени Труда».

5. Максим Глушенков – Winline лучший игрок РПЛ в июле и августе. Барко победил в голосовании болельщиков.

6. На открытую тренировку Этери Тутберидзе в Москве продано 117 из 488 билетов за сутки до начала. Стоимость билетов – 10 тысяч рублей.

7. Антон Миранчук, кажется, переходит в швейцарский «Сьон»: он будет зарабатывать там 1,2 млн евро в год, отступные – 5,5 млн.

8. В Париже завершились Паралимпийские игры. Россияне завоевали 64 медали, а Китай выиграл шестой подряд медальный зачет на летних Паралимпиадах.

9. Белорусская биатлонистка Динара Смольская выиграла масс-старт на Кубке Содружества по биатлону, Сливко – 2-я, Григорьева – 3-я, Халили – 8-я. В мужской гонке победил супруг Динары Антон Смольский, Лазовский – 2-й, Иродов – 3-й, Бабиков – 7-й, Халили – 8-й, Латыпов – 24-й.

10. Неймару понадобится еще 2 месяца на восстановление. Форвард «Аль-Хилаля» не играл почти год.

11. Рикарду Мангаш перед переходом в «Спартак» пройдет медосмотр в Москве в понедельник.

12. «Вуэльта». 21-й этап. Штефан Кюнг выиграл «разделку», Роглич стал победителем многодневки, Власов – 18-й в зачете

13. Жена хоккеиста «Металлурга» Даниила Вовченко Яна подала на развод: «Ты выдавал в рот моим лучшим подругам, пока я пахала по 12 часов и смотрела, чтобы ты не сторчался».

Цитаты дня.

Никита Дубенчук: «В умах большинства россиян паралимпийский спорт – физкультура для инвалидов. И наша задача искоренить эту ересь»

«Кто первый обзывается, тот сам так называется». Медведев об оскорбительных кричалках в адрес Соболева

Кунде о своем стиле: «Мне нравится. Неважно, что говорят другие, если тебе комфортно. Мужчины всегда носили ботильоны, только от недостатка знаний можно сказать, что они для женщин»

Этери Тутберидзе: «Долг Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке»

Стевен Бергвейн: «Могу заверить Кумана, что в саудовской лиге конкуренция выше, чем в Нидерландах. Лапорт, отыграв там год, стал чемпионом Европы»

«Если Винисиуса и не любят в Испании, то не из-за его расы. Он снова ошибся. Это вопрос зрелости». Канисарес о словах бразильца про расизм в Испании

Нападающая сборной Швеции Аслани о женском футболе: «Неужели мы не можем получать нужные ресурсы, не требуя их? Мужчины получают»