Кубок Содружества. Резцова, Казакевич, Дербушева, Халили, Сливко, Миронова, Анастасия и Наталия Шевченко пробегут масс-старт
8 сентября на Кубке Содружества по биатлону пройдет женский масс-старт
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
1-й этап
Красноярск, Россия
Масс-старт, женщины
Начало – 9:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Предварительный старт-лист
1. Анастасия Халили
2. Анастасия Шевченко
3. Тамара Дербушева
4. Ирина Казакевич
5. Кристина Резцова
6. Анастасия Зырянова
7. Виктория Сливко
8. Ксения Воробей (Беларусь)
9. Елизавета Каплина
10. Наталия Шевченко
14. Светлана Миронова
15. Анна Сола (Беларусь)
23. Динара Смольская (Беларусь)
28. Валерия Каюмова
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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