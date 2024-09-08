39-летний Роналду забил в 6 матчах подряд

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Шотландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду отметился голом в шестой игре подряд.

Форвард сборной Португалии вышел на замену в матче с Шотландией и забил победный мяч на 88-й минуте – 2:1.

Ранее 39-летний футболист отличился в четырех играх за «Аль-Наср»: против «Аль-Фейхи» и «Аль-Раэда» в лиге Саудовской Аравии и против «Аль-Таавуна» и «Аль-Хилаля» в Суперкубке страны. Также был гол за Португалию в ворота Хорватии.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну без шуток. Вышел батя и сразу острота пошла. Удар в штангу, магический пас на Феликса и гол собственно
+80
-5
+75
Пас пяткой был просто топ💫

Но из-за таких фелишей у Роналду меньше 300 ассистов
+60
-4
+56
Мешает сборной говорили они...
+39
-5
+34
Ответ MajestySport
Мешает сборной говорили они...
Кто мешает, тот матчи пропускает)
+13
-1
+12
Величайшее достижение Месси это то что его сравнивают с Роналду.
+27
-17
+10
Сочувствую глорам второго каталонского... 6 матчей подряд страдать... Сразу видно, что у них женская нервная система. Говорят, только женщины умеют терпеть такую боль... Титаны
+14
-4
+10
Ответ Dvin
Ну без шуток. Вышел батя и сразу острота пошла. Удар в штангу, магический пас на Феликса и гол собственно
И это в 39 лет!
+11
-1
+10
У мессибоев потоп
+8
-2
+6
Ответ brodovan
Где этот позорник был на Евро? В товарищеских матчах против сборной уровня Чемпионшипа он конечно герой, да.
Если ты считаешь Роналду позорником… то представь кто есть ты)
+6
-1
+5
у старичка уже 10-ое дыхание открылось походу
+6
-1
+5
39 летний Роналду пишет историю на слезах хейтеров, к тому же, дядька Модрич кладет со штрафного, это уже двойной удар для глоров)
+4
0
+4
Рон велик!
+6
-3
+3
Шок для мессифилов
+5
-2
+3
901-й! Впечатляет! 99 осталось. Давай, Рон! 👍
+2
0
+2
Смешно читать от кулесов про ЧМ)
Было время, когда они этот турнир считали не важным… а голы с пенальти и вовсе позором.

Времена меняются))
+5
-3
+2
Пожалейте Регину)
+2
0
+2
"И это в 39 лет" прямо в заголовке написали сразу уже
+1
0
+1
901-838
+63
Похоже это конец бомбардирской гонки и Криш ее выиграл!!!)
+2
-1
+1
На самом деле, в таком возрасте уже чудо не в лазарете лежать, а он ещё и забивает
+2
-1
+1
Просто Божил и нагнетал весь игровой отрезок.

К слову, еще Бруно очень понравился. В МЮ я его давно таким бойким и резким не видел.
+1
0
+1
Лучший игрок XXI века
+1
0
+1
Поздравляю Криштиану с таким результатом, что есть, то есть, помог выиграть команде и я не стесняюсь этого сделать, если есть за что!!! Явлюсь болельщиком Барселоны, Аргентины и лично Месси с большущим стажем, считаю, что нужно не стесняться признавать заслуги прекрасных игроков, даже если болеете за других! Всем хорошей ночи!👋
+1
0
+1
напомню что это в год евро , где персонаж продемонстрировал весь свой уровень .
+1
-1
0
Ответ Enchanter WIZZARD
901-838 +63 Похоже это конец бомбардирской гонки и Криш ее выиграл!!!)
Теперь подели на количество матчей и уровень сопротивления, ведь фрукт уже положил более полусотни мячей в лиге верблюдов

Ну и также не забудь, что гений Лео не ограничивается примитивной статой: считать как минимум нужно Г+А, а там и обводки, пасы в финальную треть, продвижение мяча и т.д.

И тут фрукт с треском проигрывает
+1
-1
0
Ответ MajestySport
Мешает сборной говорили они...
Да вроде на ЧМ и ЧЕ мешал, или ты не тем местом смотрел?
+2
-2
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кто мешает, тот матчи пропускает)
Тот голы у Энцо на Копе γворует, а потом заявляет, словно Эш из "Зловещих мертвецов 2", что потерял контроль над конечностью: "Сразу после касания я сказал Энцо, что не собирался забирать гол себе, вовсе нет - моя нога сама дернулась"☝️🤡🤣🤣🤣
+1
-1
0
сдулся. уже не торт
0
0
0
Горжусь Роналду, что он живёт в эпоху Месси!
0
0
0
Банки забивать в товарняках это не ЧМ выигрывать.
+2
-2
0
Гений, как же радостно было за него, помог сборной, три очка важных набрать, капитан
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий