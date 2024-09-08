39-летний Роналду забил в 6 матчах подряд

Криштиану Роналду отметился голом в шестой игре подряд.

Форвард сборной вышел на замену в матче с Шотландией и забил победный мяч на 88-й минуте – 2:1.

Ранее 39-летний футболист отличился в четырех играх за « »: против «Аль-Фейхи» и «Аль-Раэда» в лиге Саудовской Аравии и против «Аль-Таавуна» и «Аль-Хилаля» в Суперкубке страны. Также был гол за Португалию в ворота Хорватии.