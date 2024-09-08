39-летний Роналду забил в 6 матчах подряд
Криштиану Роналду отметился голом в шестой игре подряд.
Форвард сборной Португалии вышел на замену в матче с Шотландией и забил победный мяч на 88-й минуте – 2:1.
Ранее 39-летний футболист отличился в четырех играх за «Аль-Наср»: против «Аль-Фейхи» и «Аль-Раэда» в лиге Саудовской Аравии и против «Аль-Таавуна» и «Аль-Хилаля» в Суперкубке страны. Также был гол за Португалию в ворота Хорватии.
Но из-за таких фелишей у Роналду меньше 300 ассистов
Было время, когда они этот турнир считали не важным… а голы с пенальти и вовсе позором.
Времена меняются))
+63
Похоже это конец бомбардирской гонки и Криш ее выиграл!!!)
К слову, еще Бруно очень понравился. В МЮ я его давно таким бойким и резким не видел.
Ну и также не забудь, что гений Лео не ограничивается примитивной статой: считать как минимум нужно Г+А, а там и обводки, пасы в финальную треть, продвижение мяча и т.д.
И тут фрукт с треском проигрывает