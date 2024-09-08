Никита Дубенчук: «В умах большинства россиян паралимпийский спорт – физкультура для инвалидов. И наша задача искоренить эту ересь»

Легкоатлет Никита Дубенчук считает, что в России неверно понимают Паралимпиаду

Дубенчук стал четвертым в толкании ядра на Паралимпийских играх-2024 в Париже в классе F34.

«У меня жена как‑то спросила, стоят ли того все эти кровь, пот, слезы, бессонные ночи и травмы… Это стоило каждого мгновения. В умах большинства россиян паралимпийский спорт — это до сих пор физкультура для инвалидов. И наша задача сделать так, чтобы искоренить эту ересь из голов россиян.

Если я своим примером смогу изменить в лучшую сторону жизнь хотя бы одного человека, то тогда уже жизнь прожил не зря. Надеюсь, люди поймут, что будучи инвалидом в России можно развиваться и расти», – рассказал Дубенчук.