Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче с «Кайратом». Форвард дебютировал за сине-бело-голубых

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики высшая лига Казахстан Кайрат Александр Соболев Sports – Казахстан Футбол

Фанаты «Зенита» оскорбляли Александра Соболева на матче с «Кайратом».

В сегодняшнем товарищеском матче команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 4:3. Соболев дебютировал в составе «Зенита», выйдя на игру в стартовом составе.

Как передает телеграм-канал Ultras Action, фанаты «Зенита», приехавшие на матч в Казахстан, скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда, недавно перешедшего в петербургский клуб из «Спартака».

Ранее оскорбительные скандирования в адрес Соболева звучали на матче «Зенит-2» – «Знамя Труда» в рамках LEON Второй лиги Б.

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53 комментария
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На поле было два Гонду. Один забивал,другой Александр
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Ответ Hong Kil
Комментарий скрыт
Боже, что ты несешь? Примерно 99% из адекватных болел Зенита были против этого трансфера. Про фанатов вообще молчу
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Красавцы, щемить этого бесполезного игрочишку
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Ответ Sergeev55
Подождите, это только начало! На домашней игре Зенита будет больше болельщиков и громкость кричалки в разы выше!!!
Нечего ждать. Нужно ждать не домашнюю, а кубковую игру, туда не только плюшевые ультрас ходят.
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Подождите, это только начало! На домашней игре Зенита будет больше болельщиков и громкость кричалки в разы выше!!!
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Ради этого и поехали в Казахстан)
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Ответ akakiysob10
Ну тут нужно принять тот факт что он уже в Зените и возможно принесет пользу команде. Давайте про Семака ор устраивать, ведь тоже клялся и божился что ЦСКА для него всё, можно ещё Кузнецова приплести что он вместо Трактора в СКА перешёл. Все это не от большого ума.
Вам очень подходит ваш ник.
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Там фанатов было человек 15, кто это слышал, кроме телеграм-канала, специально стоявшего рядом и подслушивавшего?)))
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зпрф
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А почему не печатаете что скандировали? Хотя бы ребус запостили...
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Ну ничего, сейчас Гена Орлов расскажет, какого великого игрока прикупили, это в Спартаке он был малотехничным и без лидерских качеств, другое дело Зенит. 🤣
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Очень важная новость.
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Двуличный получает по заслугам,повезло что фан уйди на рпл.Так бы каждом матче было
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Как эти недоумки там оказались. Специально приехали?!
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Ответ Loki fan
Ожидаемо. Хотя по фактам Соболев провел эффективную игру, принес пользу, хоть и не забил
Не забил в свои вот и польза
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Ответ Owen_the_Simple
Да я помню, как по "5 минут" Дзюбу крыли так, что матчи проще было без звука смотреть. Как мешали команде Зенит в домашних матчах пенальти забивать в рамках безграничной поддержки по причинам, которые даже внятно сформулировать не смогли. И тут бы тоже самое было, если бы не проклятущий фан айди. "Мои" кузьмичи остались на Петровском. На Крестовский ходят приличные современные люди.
По Дзюбе согласен, сам никогда не хейтил его. Дельфин же на 100% заслужил. Как и те, кто его в команду просил и подписывал 😎
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Ответ Проблемы Аршавина
Настолько отвратная по придумке и звучанию кричалку, что стыдно смотреть было. Взрослые мужики тянут и повторяют слово петуууух. Это вряд ли фанаты были, скорей несколько алкашей.
Комментарий удален модератором
Ожидаемо. Хотя по фактам Соболев провел эффективную игру, принес пользу, хоть и не забил
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Ответ Проблемы Аршавина
Настолько отвратная по придумке и звучанию кричалку, что стыдно смотреть было. Взрослые мужики тянут и повторяют слово петуууух. Это вряд ли фанаты были, скорей несколько алкашей.
Ну да, согласен, «петух» это слишком лестное определение для нашего Соболева. Кричалка на матче двойки ему больше подходит.
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Ответ Hong Kil
Комментарий скрыт
такие как ты - позор среди болельщиков
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Ответ Hong Kil
Комментарий скрыт
Билетик то хоть дадут за "правильный" комментарий? )
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Ну ты и сморозил, конечно. Сблева кроют 5 минут, остальные 85 поддерживают команду. Твои кузьмичи ни того, ни другого не делают 😎
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Ответ Owen_the_Simple
Да я помню, как по "5 минут" Дзюбу крыли так, что матчи проще было без звука смотреть. Как мешали команде Зенит в домашних матчах пенальти забивать в рамках безграничной поддержки по причинам, которые даже внятно сформулировать не смогли. И тут бы тоже самое было, если бы не проклятущий фан айди. "Мои" кузьмичи остались на Петровском. На Крестовский ходят приличные современные люди.
Что ты несешь?! Просто на Петровский не попасть было, а на Крестовский цепочка газпромовских дочек и внучек бесплатные билеты, или со всякими промо впаривает. А за воротами типы без мнения. И это для тебя идеальный образ болельщика?! Убери лого Зенита от своего ника, приличный и современный ты наш.
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Ответ CoMoBo3
По Дзюбе согласен, сам никогда не хейтил его. Дельфин же на 100% заслужил. Как и те, кто его в команду просил и подписывал 😎
Могу вас попросить передать обиженке, который носит лого Зенита и ограничивает возможность писать комментарии мой текст ему ниже? Это ему предназначается.
Заранее благодарен.

«А то, что ты оскорбил тех кто собирали приличную явку на убогом с точки зрения удобства стадионе. Под снегом, дождем, ветры петроградки заряжали зенитовские песни и кричалки. И знал их весь стадион. А для поддержки на выезды катали на перекладных и электричках, спали на скамейках и в залах ожиданий за что и получили свое прозвище.
Но если для тебя хот дог с лимонадиком под крышей это и есть - быть за команду, то ничего общего с ней у тебя нет. И если завтра его переименуют в ФК Газовик, то именно такие современные и продвинутые как ты сожрут это с причавкиванием.»
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Ответ SMART789
должен быть к этому готов, играл кстати хорошо сегодня
Да Согласен, игру не портил, был полезен.
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Ответ SMART789
должен быть к этому готов, играл кстати хорошо сегодня
Пошла переобувочка🤡🤡🤡
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Комментарий удален модератором
Ответ Фут.Боль
Комментарий удален модератором
Сложно не согласиться
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Ответ sanek_rabona
А почему не печатаете что скандировали? Хотя бы ребус запостили...
Комментарий удален модератором
Ответ JENNINGS
«Сочи»? Ну да, всё-таки как-никак фарм
ДзюБолев
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