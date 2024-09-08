Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче с «Кайратом». Форвард дебютировал за сине-бело-голубых

Фанаты «Зенита» оскорбляли Александра Соболева на матче с «Кайратом».

В сегодняшнем товарищеском матче команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 4:3. Соболев дебютировал в составе « », выйдя на игру в стартовом составе.

Как передает телеграм-канал Ultras Action, фанаты «Зенита», приехавшие на матч в Казахстан, скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда, недавно перешедшего в петербургский клуб из «Спартака».

Ранее оскорбительные скандирования в адрес звучали на матче «Зенит-2» – «Знамя Труда» в рамках LEON Второй лиги Б.