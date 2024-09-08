Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче с «Кайратом». Форвард дебютировал за сине-бело-голубых
Фанаты «Зенита» оскорбляли Александра Соболева на матче с «Кайратом».
В сегодняшнем товарищеском матче команда из Санкт-Петербурга одержала победу со счетом 4:3. Соболев дебютировал в составе «Зенита», выйдя на игру в стартовом составе.
Как передает телеграм-канал Ultras Action, фанаты «Зенита», приехавшие на матч в Казахстан, скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда, недавно перешедшего в петербургский клуб из «Спартака».
Ранее оскорбительные скандирования в адрес Соболева звучали на матче «Зенит-2» – «Знамя Труда» в рамках LEON Второй лиги Б.
Заранее благодарен.
«А то, что ты оскорбил тех кто собирали приличную явку на убогом с точки зрения удобства стадионе. Под снегом, дождем, ветры петроградки заряжали зенитовские песни и кричалки. И знал их весь стадион. А для поддержки на выезды катали на перекладных и электричках, спали на скамейках и в залах ожиданий за что и получили свое прозвище.
Но если для тебя хот дог с лимонадиком под крышей это и есть - быть за команду, то ничего общего с ней у тебя нет. И если завтра его переименуют в ФК Газовик, то именно такие современные и продвинутые как ты сожрут это с причавкиванием.»