Роналду забил 48 сборным – это рекорд. Больше всего голов – Люксембургу, Литве и Швеции

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Криштиану Роналду впервые забил Шотландии.

Форвард сборной Португалии вышел на замену в игре Лиги наций и отметился победным голом на 88-й минуте – 2:1.

Роналду в течение карьеры забил 48 национальным командам. Ни один другой футболист не смог достичь этой отметки.

Больше всего голов – в ворота Люксембурга (11). Также в тройке Швеция и Литва – по 7 мячей.

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22 комментария
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Далёкий 2013.Хет-трик Роналду Швеции 3:2 в стыковых матчах выводит Португалию на ЧМ 2014.Знатная была перестрелка,Ибра дубль оформил в той игре.
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Для сравнения. Голы на ЧМ/КА/ЧЕ в ворота топ сборных:

Месси:
Нидерландам - 1 гол в 2022
Франции - 2 гола в 2022
Итог: 3 гола (2 с пенальти)

Роналду:
Нидерландам - 1 гол в 2004 / 2 гола в 2012
Испании - 3 гола в 2018
Германии - 1 гол в 2021
Франции - 2 гола в 2021
Итог: 9 голов (3 с пенальти).
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Ответ Гномович!
Для сравнения. Голы на ЧМ/КА/ЧЕ в ворота топ сборных: Месси: Нидерландам - 1 гол в 2022 Франции - 2 гола в 2022 Итог: 3 гола (2 с пенальти) Роналду: Нидерландам - 1 гол в 2004 / 2 гола в 2012 Испании - 3 гола в 2018 Германии - 1 гол в 2021 Франции - 2 гола в 2021 Итог: 9 голов (3 с пенальти).
Особенно тот хет-трик а ворота сборной Испании никогда не забуду. Он тогда один против всей топовой сборной Испании команду тащил.
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Ответ Гномович!
Для сравнения. Голы на ЧМ/КА/ЧЕ в ворота топ сборных: Месси: Нидерландам - 1 гол в 2022 Франции - 2 гола в 2022 Итог: 3 гола (2 с пенальти) Роналду: Нидерландам - 1 гол в 2004 / 2 гола в 2012 Испании - 3 гола в 2018 Германии - 1 гол в 2021 Франции - 2 гола в 2021 Итог: 9 голов (3 с пенальти).
А если убрать голы в Товарищеских матчах, у Месси вообще кроме липовых пенок на ЧМ нет хоть сколько нибудь значимых голов топ-сборным
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Князь литовский и герцог люксембургский - этот мем даже и не мем, оказывается
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Странно. Если верить местным комментаторам, он все 130+ мячей Люксембургу и положил…
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Не зря говорят ,роналду герой карликов сборных, и это факт!!!
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МистерЛихтенштейн7. Ха-ха-ха)
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Люксембург Литва, и по чуть чуть Латвия Эстонии Кипр Лихтенштейн гиблартар , македония, Андорра, молдова, фарерские острова, Мальта
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Ответ Dexter Morgan
Легенда. Кстати, если бы Роналду тогда Швеции не забивал, то Португалия бы никуда не поехала.
Так-то за те голы Золотой мяч ему дали, продлив голосование. Беспрецедентная история.
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Ответ Edwin_Hubble
Так-то за те голы Золотой мяч ему дали, продлив голосование. Беспрецедентная история.
Ну если бы тогда дали Рибери, то это было бы странно.
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Ответ Remy Cabella
Князь литовский и герцог люксембургский - этот мем даже и не мем, оказывается
Погуглите, что такое мем, кажется вы не оч понимаете значение слова. Оно гораздо шире, нежели просто синоним слова "шутка".
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Ответ Dexter Morgan
Роналду на ЧМ хет-трик сборной Испании оформлял. И топам регулярно забивает.
Плей-офф ЧМ за всю карьеру:
Роналду 0+0
Дзюба 1+1
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Ответ Remy Cabella
Плей-офф ЧМ за всю карьеру: Роналду 0+0 Дзюба 1+1
Дзюба на одном ЧМ-2018 сыграл лучше и полезнее, чем Роналду на всех свои пяти ЧМ, вместе взятых.
Это очевидно даже без статистики.
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