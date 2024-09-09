Роналду забил 48 сборным – это рекорд. Больше всего голов – Люксембургу, Литве и Швеции
Криштиану Роналду впервые забил Шотландии.
Форвард сборной Португалии вышел на замену в игре Лиги наций и отметился победным голом на 88-й минуте – 2:1.
Роналду в течение карьеры забил 48 национальным командам. Ни один другой футболист не смог достичь этой отметки.
Больше всего голов – в ворота Люксембурга (11). Также в тройке Швеция и Литва – по 7 мячей.
Месси:
Нидерландам - 1 гол в 2022
Франции - 2 гола в 2022
Итог: 3 гола (2 с пенальти)
Роналду:
Нидерландам - 1 гол в 2004 / 2 гола в 2012
Испании - 3 гола в 2018
Германии - 1 гол в 2021
Франции - 2 гола в 2021
Итог: 9 голов (3 с пенальти).
Роналду 0+0
Дзюба 1+1
Это очевидно даже без статистики.