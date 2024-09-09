Роналду забил 48 сборным – это рекорд. Больше всего голов – Люксембургу, Литве и Швеции

Криштиану Роналду впервые забил Шотландии.

Форвард сборной вышел на замену в игре Лиги наций и отметился победным голом на 88-й минуте – 2:1.

в течение карьеры забил 48 национальным командам. Ни один другой футболист не смог достичь этой отметки.

Больше всего голов – в ворота (11). Также в тройке и – по 7 мячей.