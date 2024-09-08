Китай выиграл шестой подряд медальный зачет на летних Паралимпийских играх. Последний раз это не удавалось ему в 2000-м
Сборная Китая в шестой раз подряд выиграла общий зачет летних Паралимпийских игр
8 сентября соревнования завершились в Париже. Китайские спортсмены стали первыми в командном зачете, завоевав 220 медалей – 94 золотых, 76 серебряных и 50 бронзовых. На втором месте Великобритания, у которой 124 награды (49-44-31).
Таким образом, Китай в шестой раз подряд победил на летней Паралимпиаде (в 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 и 2024 годах). Последний раз это не удавалось в 2000-м в Сиднее – тогда выиграла Австралия, а китайцы стали шестыми.
Также Китай является действующим победителем зачета зимней Паралимпиады. Она проходила в Пекине в 2022-м.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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