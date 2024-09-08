Россияне завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде-2024

На счету россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

Паралимпийскими чемпионами стали:

Андрей Калина (плавание, 100 м брассом, класс SB8)

Александр Яремчук (бег на 1500 м, Т46)

Валерия Шабалина (плавание, 200 м вольным стилем, S14; 200 м комплексным плаванием, SМ14)

Алексей Чуркин (метание клаба, F32)

Роман Жданов (150 м комплексным плаванием, SM4; 50 метров на спине, S4)

Дмитрий Черняев (плавание на 100 м брассом, SВ4)

Евгений Торсунов (прыжки в длину, Т36)

Александр Костин (бег на 1500 м, Т13)

Дарья Лукьяненко (200 м комплексным плаванием, SM11; 100 м брассом SВ11; 100 м вольным стилем, S11)

Андрей Вдовин (бег на 400 м, бег на 200 м, Т37)

Хетаг Хинчагов (прыжки в длину, Т38)

Владимир Свиридов (толкание ядра, F36)

Мария Павлова (плавание, 100 м брассом, SВ7)

Иван Ревенко (метание копья, F54)

Матвей Якушев (плавание, 100 м вольным стилем, S11).

Всего в Играх участвовали 88 российских параатлетов в нейтральном статусе. Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября.