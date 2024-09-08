Россияне завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже
На счету россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.
Паралимпийскими чемпионами стали:
Андрей Калина (плавание, 100 м брассом, класс SB8)
Александр Яремчук (бег на 1500 м, Т46)
Валерия Шабалина (плавание, 200 м вольным стилем, S14; 200 м комплексным плаванием, SМ14)
Алексей Чуркин (метание клаба, F32)
Роман Жданов (150 м комплексным плаванием, SM4; 50 метров на спине, S4)
Дмитрий Черняев (плавание на 100 м брассом, SВ4)
Евгений Торсунов (прыжки в длину, Т36)
Александр Костин (бег на 1500 м, Т13)
Дарья Лукьяненко (200 м комплексным плаванием, SM11; 100 м брассом SВ11; 100 м вольным стилем, S11)
Андрей Вдовин (бег на 400 м, бег на 200 м, Т37)
Хетаг Хинчагов (прыжки в длину, Т38)
Владимир Свиридов (толкание ядра, F36)
Мария Павлова (плавание, 100 м брассом, SВ7)
Иван Ревенко (метание копья, F54)
Матвей Якушев (плавание, 100 м вольным стилем, S11).
Всего в Играх участвовали 88 российских параатлетов в нейтральном статусе. Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября.
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