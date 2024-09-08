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Россияне завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже

Российские спортсмены завоевали 64 медали на парижской Паралимпиаде-2024

На счету россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали.

Паралимпийскими чемпионами стали: 

  • Андрей Калина (плавание, 100 м брассом, класс SB8)

  • Александр Яремчук (бег на 1500 м, Т46)

  • Валерия Шабалина (плавание, 200 м вольным стилем, S14; 200 м комплексным плаванием, SМ14)

  • Алексей Чуркин (метание клаба, F32)

  • Роман Жданов (150 м комплексным плаванием, SM4; 50 метров на спине, S4)

  • Дмитрий Черняев (плавание на 100 м брассом, SВ4)

  • Евгений Торсунов (прыжки в длину, Т36)

  • Александр Костин (бег на 1500 м, Т13)

  • Дарья Лукьяненко (200 м комплексным плаванием, SM11; 100 м брассом SВ11; 100 м вольным стилем, S11)

  • Андрей Вдовин (бег на 400 м, бег на 200 м, Т37)

  • Хетаг Хинчагов (прыжки в длину, Т38)

  • Владимир Свиридов (толкание ядра, F36)

  • Мария Павлова (плавание, 100 м брассом, SВ7)

  • Иван Ревенко (метание копья, F54)

  • Матвей Якушев (плавание, 100 м вольным стилем, S11).

Всего в Играх участвовали 88 российских параатлетов в нейтральном статусе. Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
плавание
прыжки в длину
Бег
метания
результаты
толкание ядра
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
Александр Яремчук
Андрей Калина
Валерия Шабалина
Андрей Вдовин
Дмитрий Черняев
Владимир Свиридов
Роман Жданов
Александр Костин
Алексей Чуркин
Дарья Лукьяненко
Евгений Торсунов
Хетаг Хинчагов
Мария Павлова
Иван Ревенко
Матвей Якушев
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