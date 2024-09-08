Нападающая сборной Швеции Аслани о женском футболе: «Неужели мы не можем получать нужные ресурсы, не требуя их? Мужчины получают»

Теги Милан серия А Италия женский футбол ФИФА Сборная Швеции по футболу сборная Швеции жен Косоваре Аслани Футбол

Косоваре Аслани не нравится, что футболистки должны постоянно просить ресурсы.

«Всего за несколько лет мы добились больших изменений, но мы еще не дошли до конца.

Мы все работаем вместе – ведущие игроки и команды подписывают бумаги, отправляют их в ФИФА и требуют перемен. Мне кажется, мы всегда должны требовать таких вещей. Но так быть не должно.

Неужели мы не можем просто получать необходимые ресурсы, не требуя их постоянно? Я не хочу сравнивать ситуацию с мужчинами, но они приходят и получают все. А мы должны просить о простых вещах.

Я мечтаю о будущем, в котором нам не придется требовать, чтобы мы получали все ресурсы, необходимые для раскрытия нашего потенциала», – сказала нападающая сборной Швеции и «Милана».

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14 комментариев
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а мужчины требуют? или они просто делают свою работу достаточно хорошо, чтобы получать эти "ресурсы"?
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Неужели она никогда не слышала о том, что женский футбол никому не интересен?! Нигде в мире!
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Либералы умудрились за короткий срок превратить современную Европу и США в сборище амёб, у которых только один мусор в голове. Вместо того, чтобы заниматься важными делами, они создали феминисток, БЛМ, ЛГБТ+ толерастию продвинули. И теперь любая посредственность только на основании своего пола или цвета кожи стремится занять место тех, кто десятилетиями пахал и выстраивал инфраструктуру, заслужил своё место.
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Ответ Roman
Комментарий удален модератором
50/50. Не просто же так женщины не могут даже в шахматы, хотя, казалось бы, никаких видимых ограничений нет
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Всю историю женщины что-то требовали у мужчин всегда .Сейчас и просить не хотят .Скорл и с…ать перестанут
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В футболисты в футбол играют, а футболистки требуют постоянно что-то.
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Комментарий удален модератором
Ты заставь смотреть кого-то свой футбол, кроме своих родственников. Непросто будет, пожалуй
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И сколько миллионов долларов мадаме нужно для раскрытия ее, такскть, потенциала?
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Женский футбол- это клоунада!
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Большие зарплаты выходят из большого рынка
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Начните играть в купальниках. Это привлечет зрительский интерес.
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Не знаю, что смешнее: то, что футболистку сборной швеции зовут косоваре аслани или то, что все поголовно борцы за справедливость в футболе не в состоянии даже открыть и прочитать хотя бы одну страницу в учебнике по экономике про спрос и предложение
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Спрос рождает предложение.У кого есть желание смотреть уровень любителей?
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Ответ Петрович
В футболисты в футбол играют, а футболистки требуют постоянно что-то.
Во-во, много ли футболисток известных? Я одну только знаю, которая из Англии в Юве перешла и постоянно сиськи и задницу выкладывает, а как в футбол играет я понятия не имею)
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