Нападающая сборной Швеции Аслани о женском футболе: «Неужели мы не можем получать нужные ресурсы, не требуя их? Мужчины получают»

Косоваре Аслани не нравится, что футболистки должны постоянно просить ресурсы.

«Всего за несколько лет мы добились больших изменений, но мы еще не дошли до конца.

Мы все работаем вместе – ведущие игроки и команды подписывают бумаги, отправляют их в ФИФА и требуют перемен. Мне кажется, мы всегда должны требовать таких вещей. Но так быть не должно.

Неужели мы не можем просто получать необходимые ресурсы, не требуя их постоянно? Я не хочу сравнивать ситуацию с мужчинами, но они приходят и получают все. А мы должны просить о простых вещах.

Я мечтаю о будущем, в котором нам не придется требовать, чтобы мы получали все ресурсы, необходимые для раскрытия нашего потенциала», – сказала нападающая сборной Швеции и «Милана».