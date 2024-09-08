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Синнер выиграл второй «Большой шлем» в сезоне и в карьере

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл №12 Тэйлора Фрица в финале US Open – 6:3, 6:4, 7:5.

В третьем сете Синнер ушел со счета 3:5. 

Для Синнера это 11-я победа подряд. Перед «Большим шлемом» он выиграл «Мастерс» в Цинциннати.

Синнер – чемпион Australian Open-2024, он выиграл второй «Большой шлем» в карьере.

Он пятый действующий игрок, у которого больше одного титула на ТБШ. Также это Новак Джокович (24), Рафаэль Надаль (22), Карлос Алькарас (4) и Стэн Вавринка (3).

Синнер – седьмой мужчина, который как минимум один раз выиграл US Open в статусе №1 рейтинга.

Он второй игрок из Италии, победивший на одиночном US Open. До него это сделала только Флавия Пеннетта в 2015-м.

Синнер упрочил лидерство по количеству титулов в нынешнем сезоне – шесть (не проиграл ни одного финала). В 2024-м он лидирует в мужском туре по количеству побед на харде – 35 (при двух поражениях).

В целом это 16-й титул Синнера на уровне ATP, в том числе 14-й на харде.

Опубликовала: Любовь Энина
logoФлавия Пеннетта
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
logoUS Open
logoATP
logoСтэн Вавринка
logoТэйлор Фриц
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
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