Глушенков – лучший игрок РПЛ в июле и августе. Барко победил в голосовании болельщиков
Максим Глушенков стал лучшим игроком в Мир РПЛ по итогам июля и августа.
Полузащитник «Зенита» взял награду благодаря победе в голосованиях среди экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», в обоих случаях Глушенков получил по четыре голоса из пяти. В голосовании болельщиков победил Эсекиэль Барко из «Спартака».
Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом. В июле и августе он провел 5 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал один ассист.
По крайней мере видно, болельщики какой команды активнее других в интернете.
Правда, реального порядка вещей это не меняет)
Они активнее. И им нечем заняться.
А у вас там как? Снова не в топ-3?