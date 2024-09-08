Глушенков – лучший игрок РПЛ в июле и августе. Барко победил в голосовании болельщиков

Максим Глушенков стал лучшим игроком в Мир РПЛ по итогам июля и августа.

Полузащитник « » взял награду благодаря победе в голосованиях среди экспертов и комментаторов «Матч Премьер», в обоих случаях Глушенков получил по четыре голоса из пяти. В голосовании болельщиков победил из « ».

перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом. В июле и августе он провел 5 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал один ассист.