Глушенков – лучший игрок РПЛ в июле и августе. Барко победил в голосовании болельщиков

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия рейтинги Эсекиэль Барко Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков стал лучшим игроком в Мир РПЛ по итогам июля и августа.

Полузащитник «Зенита» взял награду благодаря победе в голосованиях среди экспертов РПЛ и комментаторов «Матч Премьер», в обоих случаях Глушенков получил по четыре голоса из пяти. В голосовании болельщиков победил Эсекиэль Барко из «Спартака».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом. В июле и августе он провел 5 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал один ассист.

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30 комментариев
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Максим отличный старт сезона провел. Заслуженно.
+27
0
+27
У болельщиков победил Барко.
По крайней мере видно, болельщики какой команды активнее других в интернете.
Правда, реального порядка вещей это не меняет)
+38
-20
+18
Можно было не проводить. Такого старта как у Максима не припомню.
+14
-2
+12
Ответ AlexZhano__
Ну какой нафиг Барко? Это несерьёзно!
Барко - топ. По крайней мере пока.
+15
-4
+11
Ответ Виктор Иванович
Их не больше. Они активнее. И им нечем заняться.
нечем? их просто больше вот и вся правда,
+9
-1
+8
Ответ Мистер Блин
Комментарий скрыт
Прямо как про Украину написано.
+10
-4
+6
Ахах, спасибо мы видим какие болельщики адекватные. Достаточно посмотреть как проходит голосование в телеге матча за команду тура!
+10
-5
+5
Ответ Виктор Иванович
Их не больше. Они активнее. И им нечем заняться.
Или, возможно, болел Спартака всё-таки больше.
+8
-3
+5
Бесспорно Максим лучший игрок! Здоровья и возвращения в строй!
+5
-1
+4
Макс заслуженно и по праву был признан лучшим игроком месяца. Старт выдал шикарный по игре и результативности. Активные болельщики при желании могли выбрать лучшим и Умярова как это сделали эксперты в матче Зенит - Спартак.
+4
-1
+3
Ответ Виктор Иванович
Их не больше. Они активнее. И им нечем заняться.
Болельщиков у Спартака и правда больше. А у Зенита больше глоров. Предлагаю сойтись на этом.
+9
-7
+2
Болельщиков не обманешь, можно судить за какую команду реально больше болеют по всей стране...
+5
-3
+2
Ответ jwbmwbqvih
Как ты завуалировано сказал что мясных болел больше
Их не больше.
Они активнее. И им нечем заняться.
+21
-20
+1
Ответ Виктор Иванович
У болельщиков победил Барко. По крайней мере видно, болельщики какой команды активнее других в интернете. Правда, реального порядка вещей это не меняет)
Надо бы спросить, что за бред ты несёшь? Но кроме аргументов "это другое" , от тебя, видимо, не последует
+2
-1
+1
Глушенков по факту был лучшим. 8 результативных действий 🔥🔝
+1
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+1
Ответ Виктор Иванович
У болельщиков победил Барко. По крайней мере видно, болельщики какой команды активнее других в интернете. Правда, реального порядка вещей это не меняет)
Активней и адекватней, а наши эксперты и коментаторы дно. Глушенков забил там где и должен был забить, если уже берём нападения то вендел подходит бол Ше чем глушенков. Передачи, голы и игра вендела это топ, не понимаю честно причём тут глущенков. Хотя бы уже за латышонка проголосовали он принёс очки в матче с Динамо потащив пенальти и со Спартаком сыграл прекрасно как и другие матчи. Одним словом эксперты дно, уровень 5 дивизиона чемпионата Ватикана
+2
-2
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Ответ фахитос
Активней и адекватней, а наши эксперты и коментаторы дно. Глушенков забил там где и должен был забить, если уже берём нападения то вендел подходит бол Ше чем глушенков. Передачи, голы и игра вендела это топ, не понимаю честно причём тут глущенков. Хотя бы уже за латышонка проголосовали он принёс очки в матче с Динамо потащив пенальти и со Спартаком сыграл прекрасно как и другие матчи. Одним словом эксперты дно, уровень 5 дивизиона чемпионата Ватикана
Ещё и адекватнее, подумать только.
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Ответ Виктор Иванович
У болельщиков победил Барко. По крайней мере видно, болельщики какой команды активнее других в интернете. Правда, реального порядка вещей это не меняет)
Всё таки мясные не врут, говоря, что у Спартака самая большая фан- база в стране) зато у зени глорья больше)
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Ответ PIT-BUL
Сразу понятно какой клуб самый популярный, Питер держи ))
Первое место уверенно держим.
А у вас там как? Снова не в топ-3?
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