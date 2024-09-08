Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче второй команды против «Знамени Труда»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Знамя Труда Вторая лига Б Зенит-2 Александр Соболев Футбол

Фанаты «Зенита» оскорбляли Александра Соболева.

Случилось это во время матча «Зенит-2» – «Знамя Труда» в рамках LEON Второй лиги Б, сообщает телеграм-канал Ultras Action.

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда, недавно перешедшего в петербургский клуб из «Спартака».

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39 комментариев
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Ответ Isa Babaev
Соболева даже болелы Зенита не любят
За что его любить?
Он двуличный и циничный!
+23
-4
+19
Ребусов не будет?
+13
0
+13
Соболева даже болелы Зенита не любят
+14
-3
+11
Ответ uragan
Начали кричать " зенит позор российского футбола ", но потом опомнились и против соболева кричалки пошли.
Это хуже Петросяна.
+13
-4
+9
Ответ Knife707
Ребусов не будет?
аххахахаха, будут, ниже Анатолий видео прислал)
А Соболев - ######! А Соболев - ######
+8
-1
+7
Да они просто приветствуют новую пару нападающих Соболев - Гонду
+9
-3
+6
Нашёл свою команду! Будет своим, быстро адаптируется!
+7
-2
+5
https://t.me/ultras_action/31528
+6
-2
+4
Та самая поддержка, которой лишил команду фан айди.
+6
-3
+3
Ответ Isa Babaev
Соболева даже болелы Зенита не любят
Даже???
+3
0
+3
Ответ Knife707
Ребусов не будет?
Я смотрел видео. Начинается на Г и кончается на Н. Похоже на фамилию ведущего на первом канале
+3
-1
+2
Ответ uragan
Начали кричать " зенит позор российского футбола ", но потом опомнились и против соболева кричалки пошли.
Да ты тоже начал писать, что Зенит - твой господин, но потом опомнился и написал проплаченное.
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Ответ King_X
Когда Соболев раззабивается(а это 100% будет), эти же будут в честь него кричать)) будто бы мы не знаем, как быстро переобуваются
Зная их, ты окажешься совершенно прав
+4
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Ответ Зелёный гопник
За что его любить? Он двуличный и циничный!
А ты филантроп, добрый, прямолинейный и правдивый?.. Может тебя в депутаты?
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Из Спартака поперли и в Зените болелы не приняли. Не дельфин он, он медуза.
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Это не болельщики, это ########
Им бы с розовыми обьединиться, подружки #####.
+5
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+1
Вопрос только в том, почему это всё выпало на долю "Знамени Труда")
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0
+1
Начали кричать " зенит позор российского футбола ", но потом опомнились и против соболева кричалки пошли.
+13
-12
+1
Когда Соболев раззабивается(а это 100% будет), эти же будут в честь него кричать)) будто бы мы не знаем, как быстро переобуваются
+8
-7
+1
вот так новость, вот так неожиданность
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Быстрова тоже помоями обливали, а он взял и в 6 матчах подарят за уши Зенит вытащил голами. Рты закрылись. В чемпионате посмотрим
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То чувство, когда не сыграл ни одной игры за клуб, а у тебя уже появились хейтеры
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А 20 000 заплатит руководство Спартака
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Где цитаты?
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Интересно, что скандировали из Знамя труда и накажут Зенит за оскорбительные кричалки. как других за позор.
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Ответ Knife707
Ребусов не будет?
Ну это в общем надевают мужчины при половом контакте
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Ответ Зелёный гопник
За что его любить? Он двуличный и циничный!
Соболев - циник петербургский? Вот это новость!
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Ответ Owen_the_Simple
Та самая поддержка, которой лишил команду фан айди.
Болельщики сами себя лишили поддержки. Ничто иное. У них, как и у остальных, есть выбор. Только они приняли окончательное решение не в пользу походов на футбол
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Может кричалку "Соболев - позор российского футбола"?
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Соболев-контрацептив
+3
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