Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче второй команды против «Знамени Труда»

Фанаты «Зенита» оскорбляли Александра Соболева.

Случилось это во время матча «Зенит-2» – «Знамя Труда» в рамках LEON Второй лиги Б, сообщает телеграм-канал Ultras Action.

Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда, недавно перешедшего в петербургский клуб из «Спартака».