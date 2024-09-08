Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева на матче второй команды против «Знамени Труда»
Фанаты «Зенита» оскорбляли Александра Соболева.
Случилось это во время матча «Зенит-2» – «Знамя Труда» в рамках LEON Второй лиги Б, сообщает телеграм-канал Ultras Action.
Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда, недавно перешедшего в петербургский клуб из «Спартака».
Он двуличный и циничный!
А Соболев - ######! А Соболев - ######
Им бы с розовыми обьединиться, подружки #####.