Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,2 млн евро в год, отступные – 5,5 млн («Чемпионат»)
Стала известна зарплата Антона Миранчука в «Сьоне».
По данным «Чемпионата», зарплата российского полузащитника в швейцарском клубе составит 1,2 млн евро в год.
В контракте также будут прописаны отступные в 5,5 млн евро.
Напомним, Миранчук находится без клуба после ухода из «Локомотива».
Шпинев, конечно, обделался невероятно
Ну камон, не будет какой-то "Сьон" платить столько за Антона, тем более не на пике, кому эти сказки? Разве что если самой команде кто-то будет платить 1,5 за "взяли игрока"
Да и на поезде не надо мотаться на юг страны каждый выездной матч...