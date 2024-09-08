Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,2 млн евро в год, отступные – 5,5 млн («Чемпионат»)

Стала известна зарплата Антона Миранчука в «Сьоне».

По данным «Чемпионата», зарплата российского полузащитника в швейцарском клубе составит 1,2 млн евро в год.

В контракте также будут прописаны отступные в 5,5 млн евро.

Напомним, Миранчук находится без клуба после ухода из «Локомотива».