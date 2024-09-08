Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,2 млн евро в год, отступные – 5,5 млн («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария возможные трансферы Антон Миранчук деньги Футбол

Стала известна зарплата Антона Миранчука в «Сьоне».

По данным «Чемпионата», зарплата российского полузащитника в швейцарском клубе составит 1,2 млн евро в год. 

В контракте также будут прописаны отступные в 5,5 млн евро.

Напомним, Миранчук находится без клуба после ухода из «Локомотива».

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40 комментариев
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Ну вот и ладушки)
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Швейцарский середняк будет платить 30летнему легу, который 2 месяца без команды, 1.2 в год? Верится с трудом.
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Звучит неплохо, хотя и в эту сумму не верится. Но даже так контракт адекватный (если вспомнить сколько Миранчук и его мега-агент просили от Локо на контракт и подъёмные). Если через полгода "покорять Европу" надоест, а Зенит захочет укрепить скамейку, то и Сьон неплохо заработает.
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В Локо он получал ровно в 2 раза больше. Им интересовались клубы Лиги 1, но там такие ценники им ломили, что никому не нужен оказался средний игрок с запросами в 3 раза выше его уровня (не удивительно).
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Ответ ОттоДракула
Швейцарский середняк будет платить 30летнему легу, который 2 месяца без команды, 1.2 в год? Верится с трудом.
Это где тебя так научили округлять?
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Ответ Sminem
Комментарий скрыт
ох уж эта игра за честь страны, когда выбираешь играть за много грошей вместо трех. ох уж эти 3 гроша, когда 1 грош это 400 тысяч евро… мне бы такие гроши зарабатывать, хоть половину такого гроша в год, да хоть десятую часть.
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За сутки потерял 300к в зарплате, такими темпами к концу следующей недели уже сам доплачивать будет
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Ответ kk.abb
Комментарий удален пользователем
Получал да, но по новому контракту Локо ему давал 1,6 млн. И это его не устроило
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Ответ ОттоДракула
Швейцарский середняк будет платить 30летнему легу, который 2 месяца без команды, 1.2 в год? Верится с трудом.
не спроста они отступные прописали, через год продадут в условный Краснодар, окупят всю з.п. + еще и заработают 4.3 млн
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А есть хоть одна причина менять Москву и 1.5 млн на Сьон и 1.2?
Шпинев, конечно, обделался невероятно
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Ответ Гуго
Человек поставил задачу покинуть страну, как многие его сограждане после 22.02. И он это сделал.
Если бы многие сограждане поставили такую задачу, то давно бы уехали, а уехали единицы.
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Пофиг на Миранчука и его з/п. Мне просто сразу вспомнилось Спартак-Сьон. Замер ворот. Переигровка. Эпичный разгром.
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Ответ Лысый Нянька
Пофиг на Миранчука и его з/п. Мне просто сразу вспомнилось Спартак-Сьон. Замер ворот. Переигровка. Эпичный разгром.
Сьон ,спасибо за детство)
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Ответ Zubi
Вы думаете что Миранчук плохо живет в Москве(учитывая его любовь к тусовкам)??
Да оба брата безвольные. Природа наградила их талантом, а они всё прос*али. С ними только Семин сюсюкаться умел, чтобы получить результат.
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Ответ origin jack
Те, кто бухтят про швейцарский середняк подумайте про жизнь вне футбола. Это страна с прекрасными условиями для жизни Да и на поезде не надо мотаться на юг страны каждый выездной матч...
Вы думаете что Миранчук плохо живет в Москве(учитывая его любовь к тусовкам)??
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Ответ Гуго
Человек поставил задачу покинуть страну, как многие его сограждане после 22.02. И он это сделал.
Что-то долго тянул. Границы были открыты.
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Ответ zzakichh
ох уж эта игра за честь страны, когда выбираешь играть за много грошей вместо трех. ох уж эти 3 гроша, когда 1 грош это 400 тысяч евро… мне бы такие гроши зарабатывать, хоть половину такого гроша в год, да хоть десятую часть.
У вас траты другие, но фишка в том, что даже у экономных людей траты растут с увеличением доходов. Поэтому у вас в ситуации Миранчука был бы другой мыслительный процесс
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Главное, что не в Зенит👍🏻
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В любом случае он выбор свой сделал, а где полировать лавку без разницы - брат не даст соврать. А в Альпах воздух чище чем в мегаполисе, глядишь и стишки научится сочинять от безделья
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Простите но новость утка... я долго думал писать или нет. Проверьте бюджет клуба который только вышел со второго дивизиона. Где игроки на зп от 50 до 300 т и пара с зп 500... эта новость утка от агентов миранчука, посмотрите новости релизнве. А потом проверьте откуда взялась 1,5 млн зп... и вы поймёте откуда ноги растут- агентский сомент чтобы выглядеть не идиотами отказавшисися и просившисися большие деньги и в итоге пошли на понижение в шесть- пять раз ради того чтобы не потерять год. Потому что даже зимой помле таких разговоров никто не взял бы мирнчука так как агент посрался со всеми спортивными директорами.
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Удачи Антону, правильный выбор, если не сейчас уезжать, то ещё когда. Поиграет сезон в Сьоне, если себя проявит то уедет в чемпионат посильнее, опытный и хороший игрок многим приходиться:))
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Думаю, это не та Европа, о которой мечтал Антон. А сейчас уже деваться некуда, трансферное окно закрывается.
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По-моему, Шпинев просто обделался после того, как навешал лапши на уши своим подопечным, пристроил хоть куба-нибудь и включил в контракт пункт "чтобы инфо о большой зарплате была - что я как агент хоть на что-то гожусь")

Ну камон, не будет какой-то "Сьон" платить столько за Антона, тем более не на пике, кому эти сказки? Разве что если самой команде кто-то будет платить 1,5 за "взяли игрока"
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Если 1,2 млн. после уплаты налогов, то это одно, а вот если до уплаты... Цифра по итогу может быть существенно ниже.
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Молодец парень, ЗПРФ по губам провёл.
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Ответ ОттоДракула
Швейцарский середняк будет платить 30летнему легу, который 2 месяца без команды, 1.2 в год? Верится с трудом.
Очевидно, что тут в ЗП включены бонус за свободного агента и доля Шпинева.
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Ответ Roman
Наслушался Шпинева, тот ему вкрутил в уши, что он везде нужен и будет получать больше, чем в родном клубе. В итоге играет за аутсайдера чемпионата Швейцарии с зп, меньше чем в Локо тысяч на 500
Комментарий удален пользователем
Ответ Roman
Получал да, но по новому контракту Локо ему давал 1,6 млн. И это его не устроило
Зато устроило 1,2 млн. и возможность поиграть за сельскую команду))
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Ответ Влад Безруков
А есть хоть одна причина менять Москву и 1.5 млн на Сьон и 1.2? Шпинев, конечно, обделался невероятно
население 28 тысяч (деревня, по меркам москвы), налоги выше, жизнь дороже (повседневная), клуб средненький. думаю, скиснет там
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Те, кто бухтят про швейцарский середняк подумайте про жизнь вне футбола. Это страна с прекрасными условиями для жизни
Да и на поезде не надо мотаться на юг страны каждый выездной матч...
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