«Кто первый обзывается, тот сам так называется». Медведев об оскорбительных кричалках в адрес Соболева

Александр Медведев отреагировал на оскорбления болельщиками Александра Соболева.

Болельщики «Зенита-2» скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда на матче Второй лиги против «Знамени Труда». Кричалки были слышны и во время дебюта за петербургский клуб в игре с «Кайратом».

«Кто первый обзывается, тот сам так называется», – сказал председатель совета директоров «Зенита».

Соболев перешел в « » из «Спартака» в конце августа.