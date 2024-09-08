«Кто первый обзывается, тот сам так называется». Медведев об оскорбительных кричалках в адрес Соболева
Александр Медведев отреагировал на оскорбления болельщиками Александра Соболева.
Болельщики «Зенита-2» скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда на матче Второй лиги против «Знамени Труда». Кричалки были слышны и во время дебюта Александра за петербургский клуб в игре с «Кайратом».
«Кто первый обзывается, тот сам так называется», – сказал председатель совета директоров «Зенита».
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа.
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