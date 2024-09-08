«Кто первый обзывается, тот сам так называется». Медведев об оскорбительных кричалках в адрес Соболева

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев Зенит-2 Александр Соболев Футбол

Александр Медведев отреагировал на оскорбления болельщиками Александра Соболева.

Болельщики «Зенита-2» скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда на матче Второй лиги против «Знамени Труда». Кричалки были слышны и во время дебюта Александра за петербургский клуб в игре с «Кайратом».

«Кто первый обзывается, тот сам так называется», – сказал председатель совета директоров «Зенита». 

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа.

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78 комментариев
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Нормально он своих болел приложил.
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Ответ sanek_rabona
Нормально он своих болел приложил.
Им не привыкать шарфиками вытирать слюну господ с лица
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"Если что, я в домике", - закончил послание председатель совета директоров.
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Ответ sanek_rabona
Нормально он своих болел приложил.
Какие они им свои? Их уволили из фанатов, вон даже сцену на трибуне Виража воткнули.
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Бе бе бе
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товарищ милиписькин,шофёр не виноват.
мы ехали в сосиске и врезались в салат
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Забирай свои игрушки, и не писай в мой горшок)) И это можно сказать один из главных в Зените людей))
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Больница закрыта, ключ у меня, кто обзывается, сам на себя
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Детский сад, вторая группа.
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Не сомневаюсь, что этот персонаж с развитием уровня детсада и организовал такой мерзкий трансфер.
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Ответ Евгений Сидоров
Детский сад, вторая группа.
Между прочим это уровень дискуссии президента РФ: https://www.bbc.com/russian/news-56444269
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н-да....уровень управленца....
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Ага, скоро по подъездам будут ходить, прислушиваться и сразу в эфир это бросать. "В квартире номер пять, в доме восемь по улице Кадырова фонат Зененита-2 кричал на маму оскорбляя Соболева".
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Интеллектуал , однако.
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Медведев - ... Лалалалала - лала- лала
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Ответ Rutinford
Забирай свои игрушки, и не писай в мой горшок)) И это можно сказать один из главных в Зените людей))
Какой клуб, такие и люди)
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Вот такие оскорбления терпят болелы Зенита, а потом любой бред Медведева далекий от правды рьяно поддерживают в комментариях)))
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Ответ wlad Mladic
Комментарий удален модератором
Смотря на этих, лижущих у фратрии, я реально пускал бы их только на гостевую трибуну... эти ##### по сути враги клуба.
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Ответ SMART789
это хамство в отношении фанатов, впрочем вы свое лицо показали когда закрыли вираж искусственной сценой
А хамство фанатов в отношении команды как назвать?
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Ответ SMART789
это хамство в отношении фанатов, впрочем вы свое лицо показали когда закрыли вираж искусственной сценой
В чем в чем, а в хамстве, публичном и хором, фанатов никто не переплюнет. Они и показали свое лицо, уйдя с виража, но при том продолжая напоминать о себе подобным образом
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Ябида корябида солёный огурец....)
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В очередной раз показал место Виражу и фанатам Зенита. Дал всем понять, что они по сути никто. Даже не представляю, что будет, если будут скандировать про Медведева тоже что и про Федуна фанаты Спартака
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Ответ Андрей Дмитриев
Между прочим это уровень дискуссии президента РФ: https://www.bbc.com/russian/news-56444269
Какие же дебилы рулят всем в этой стране
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Слова не мальчика а мужа!
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учитель у него хороший..то про бабушку врежет , то обманули дурачка , то бей первым и прочие круглизмы рассыпает
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Ябеда-корябеда..
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А не надо было покупать самого мерзкого игрока РПЛ
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Повторюшка - дядя хрюшка.
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Ответ SMART789
это хамство в отношении фанатов, впрочем вы свое лицо показали когда закрыли вираж искусственной сценой
А я думаю, что уже начинаю понимать почему настолько невменяемых болел вышвырнули через FI.
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Ответ Omega-2
А хамство фанатов в отношении команды как назвать?
они команду не оскорбляли
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