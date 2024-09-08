  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
27

Этери Тутберидзе: «Долг Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке»

Этери Тутберидзе рассказала об открытой тренировке своего тренерского штаба

Тренировка состоится 9 сентября в 19:00 по московскому времени в Москве. Приобрести билет можно за 10 тысяч рублей на сайте Redkassa.ru. 

Вырученные средства от мероприятия пойдут на закрытие долга по делу фигуристки Арины Парсеговой

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки. Позже Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

«Хочется развернуть несколько важных вопросов.

1. Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке.

2. Мы благодарны Федерации фигурного катания России, в лице Когана Александра Ильича, который сразу дал нам полное согласие на проведение этого мероприятия.

3. Несмотря на то, что это наша школа, конечно же, ледовое время оформлено в аренду и все, что для этого требуется сделать – сделано.

4. Вся наша команда постарается провести эту открытую тренировку – прокаты так, чтобы зрителю было интересно и понятно происходящее, начиная с жеребьевки.

Будут камеры с выводом на экран и микрофоны у тренерского состава. Приходите к нам 9 сентября в 19.00 и мы вместе с вами проверим нашу готовность к сезону», – написала Тутберидзе в соцсети.

Суд «Ангелов Плющенко» и Парсеговой – стыд фигурки, где вокруг 12-летней девочки ужасны все

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Этери Тутберидзе
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
деньги
Арина Парсегова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тарасова о российских паралимпийцах: «Лучшие в мире. Были, есть и будут»
1сегодня, 10:27
Алексей Ягудин: «Верю, что Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах. Все могут»
21сегодня, 09:17
Евгения Медведева: «Фигуристы завидуют пловцам, спортивным гимнастам. У нас один-единственный шанс на Олимпийских играх, нет права на ошибку»
67сегодня, 09:13
На открытую тренировку Тутберидзе продано 117 из 488 билетов за сутки до начала. Стоимость билетов – 10 тысяч рублей
186сегодня, 08:30
Арутюнян о Самоделкиной: «У нас everybody welcome. Но тут без каких-то гарантий и обещаний – все будет зависеть от нее»
177сегодня, 06:19
Алена Леонова: «Арутюнян сделает все, чтобы Самоделкина показала хорошие результаты. Спортсмен всегда выбирает место, где ему комфортнее»
33вчера, 19:08
«Арутюнян – хороший тренер и психолог. Он сможет перезапустить карьеру Самоделкиной». Радионова о переходе фигуристки
24вчера, 18:54
Бестемьянова об уходе Самоделкиной от Плющенко: «Софья – взрослая, думающая спортсменка. Я доверяю ее решениям»
13вчера, 18:41
Роман Костомаров: «Я впервые в новой жизни сыграл в футбол. Это было круто»
13вчера, 18:10Видео
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно победили в танцах на льду, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 5-е
7вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
1вчера, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
156 сентября, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
16 сентября, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
36 сентября, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
46 сентября, 12:14
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян выиграли короткую программу, Телемак и Кулон – 2-е, Польман и Ренольди – 3-и
15 сентября, 15:29
Даниил Самсонов: «Оцениваю свою форму где-то на 75-80 процентов. Произвольную программу катать пока тяжеловато»
25 сентября, 14:42
Навка о желании сына Плющенко прыгнуть тройной аксель: «Это круто, когда мальчик ставит перед собой цели и идет к ним»
143 сентября, 11:10
Качушкина о паузе в карьере: «Моя позиция не изменилась. Поступила в РУДН на факультет журналистики»
22 сентября, 18:15
Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»
42 сентября, 17:10