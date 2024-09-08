Этери Тутберидзе: «Долг Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке»

Этери Тутберидзе рассказала об открытой тренировке своего тренерского штаба

Тренировка состоится 9 сентября в 19:00 по московскому времени в Москве. Приобрести билет можно за 10 тысяч рублей на сайте Redkassa.ru.

Вырученные средства от мероприятия пойдут на закрытие долга по делу фигуристки Арины Парсеговой .

В мае 2023 года Парсегова ушла из академии Евгения Плющенко в группу Тутберидзе. После этого «Ангелы Плющенко» подали в суд из-за невыполнения условий договора со стороны спортсменки. Позже Никулинский районный суд постановил взыскать по иску 1,8 млн рублей с ответчика – Натальи Парсеговой, матери фигуристки.

«Хочется развернуть несколько важных вопросов.

1. Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке.

2. Мы благодарны Федерации фигурного катания России, в лице Когана Александра Ильича, который сразу дал нам полное согласие на проведение этого мероприятия.

3. Несмотря на то, что это наша школа, конечно же, ледовое время оформлено в аренду и все, что для этого требуется сделать – сделано.

4. Вся наша команда постарается провести эту открытую тренировку – прокаты так, чтобы зрителю было интересно и понятно происходящее, начиная с жеребьевки.

Будут камеры с выводом на экран и микрофоны у тренерского состава. Приходите к нам 9 сентября в 19.00 и мы вместе с вами проверим нашу готовность к сезону», – написала Тутберидзе в соцсети.

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