«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики выступят в индивидуальной «разделке»
21-й этап
Мадрид
24,6 км
Начало – 17:29 по московскому времени.
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 81.22,19
2. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,02
3. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,11
4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 3,00
5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 4,48
6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 5,18
7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6,26
8. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 6,57
9. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 8,50
10. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 10,31
11. Эдвард Данбар (Ирландия, Jayco AlUla) – 13,15
12. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 14,06...
18. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 53,22
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