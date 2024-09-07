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«Вуэльта». 21-й этап. Гонщики выступят в индивидуальной «разделке»

8 сентября пройдет заключительный этап веломногодневки «Вуэльта Испании»

«Вуэльта Испании-2024»

21-й этап

Мадрид

24,6 км

Профиль/Карта

Начало – 17:29 по московскому времени.

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 81.22,19

2. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,02

3. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 2,11

4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 3,00

5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 4,48

6. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 5,18

7. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 6,26

8. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 6,57

9. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 8,50

10. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 10,31

11. Эдвард Данбар (Ирландия, Jayco AlUla) – 13,15

12. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 14,06...

18. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 53,22

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
велошоссе
результаты
logoВуэльта
logoМикель Ланда
Адам Йейтс
Павел Сиваков
logoАлександр Власов
logoПримож Роглич
Бен О'Коннор
Энрик Мас
Ричард Карапас
Давид Годю
Карлос Родригес
Маттиас Скельмосе
Эдвард Данбар
Флориан Липовиц
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