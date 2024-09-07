Кубок Содружества. Смольский, Латыпов, Халили, Бабиков, Бажин и Пащенко выступят в масс-старте
8 сентября на Кубке Содружества по биатлону пройдет мужской масс-старт
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25
1-й этап
Красноярск, Россия
Масс-старт, мужчины
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Предварительный старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Петр Пащенко
3. Кирилл Бажин
4. Роман Еремин
5. Дмитрий Иванов
6. Карим Халили
7. Степан Данилов (Беларусь)
8. Антон Бабиков
9. Евгений Емерхонов
10. Александр Корнев
11. Эдуард Латыпов
12. Александр Поварницын
13. Денис Иродов
15. Никита Поршнев
23. Максим Цветков
24. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
25. Василий Томшин
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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