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Кубок Содружества. Смольский, Латыпов, Халили, Бабиков, Бажин и Пащенко выступят в масс-старте

8 сентября на Кубке Содружества по биатлону пройдет мужской масс-старт

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25

1-й этап

Красноярск, Россия

Масс-старт, мужчины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Петр Пащенко

3. Кирилл Бажин

4. Роман Еремин

5. Дмитрий Иванов

6. Карим Халили

7. Степан Данилов (Беларусь)

8. Антон Бабиков

9. Евгений Емерхонов

10. Александр Корнев

11. Эдуард Латыпов

12. Александр Поварницын

13. Денис Иродов

15. Никита Поршнев

23. Максим Цветков

24. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

25. Василий Томшин

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
летний биатлон
сборная Беларуси
масс-старт
logoАнтон Бабиков
logoМаксим Цветков
logoЭдуард Латыпов
logoПетр Пащенко
logoАлександр Поварницын
Дмитрий Иванов
logoНикита Поршнев
Роман Еремин
logoКарим Халили
Антон Смольский
logoДмитрий Лазовский
Евгений Емерхонов
Кирилл Бажин
Александр Корнев
Денис Иродов
logoКубок Содружества
Степан Данилов
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