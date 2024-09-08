«Если Винисиуса и не любят в Испании, то не из-за его расы. Он снова ошибся. Это вопрос зрелости». Канисарес о словах бразильца про расизм в Испании

Сантьяго Канисарес прокомментировал высказывания Винисиуса.

Ранее бразильский вингер « » заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Если Винисиуса не любят в Испании, то это не из-за его расовой принадлежности.

Он уже допустил ошибку, заявив, что вся «Месталья» была расистской, и теперь он делает это снова. Это вопрос зрелости», – сказал экс-вратарь «Валенсии» в интервью COPE.