«Если Винисиуса и не любят в Испании, то не из-за его расы. Он снова ошибся. Это вопрос зрелости». Канисарес о словах бразильца про расизм в Испании

Теги Реал Мадрид Валенсия Сантьяго Канисарес Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Сантьяго Канисарес прокомментировал высказывания Винисиуса.

Ранее бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».

«Если Винисиуса не любят в Испании, то это не из-за его расовой принадлежности.

Он уже допустил ошибку, заявив, что вся «Месталья» была расистской, и теперь он делает это снова. Это вопрос зрелости», – сказал экс-вратарь «Валенсии» в интервью COPE.

Материалы по теме

62 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот это Канисарес сказал точно. А то Винисиус начал с Местальи площадью 26 тыс. кв. метров, а теперь на всю Испанию гонит площадью 506 тыс. кв. километров. Вообще уже все берега терять начал.
+47
-2
+45
Это вопрос отсутствия извилин)
+27
-1
+26
этот нытик уже достал со своим расизмом
+25
-2
+23
На этого черного свистят не потому, что он черный, а потому что он тупой и дешевый провокатор 🤷
+19
0
+19
Ответ meringue
Да всем понятно что его не любят потому что он ведёт себя порой как ублюдок, но у меня вопрос в другом, почему если человек ведёт себя как урод не говорить ему просто что он урод, вместо того чтобы изображать обезьян и прочую расистскую дичь?
— Эй, Эрни, ты чё творишь? Иди — тренируйся, чёрный урод. Я тут один.
— Он назвал меня «чёрный урод»?
— Да, назвал.
— Это расизм. Так нельзя.
— Но ты чёрный и ты урод, Эрни. Это факты. Прайм-тайму наплевать, какой ты расы.
— Что с того, что я чёрный? Это значит, что я урод?
— Он не имел в виду, что все чёрные — уроды, он только о тебе, одно из другого не следует. Рискну предположить, что он хотел показать тебе своё дружелюбие.
— Прайм-тайм цыган. Я не говорю «цыган-урод».
— Почему? Может, ему понравится. Если сказать с любовью, конечно.
+21
-2
+19
Откровенно говоря, он уже даже болельщиков Реала утомил своим нытьем.
+18
0
+18
Хоть и довольно тактично, но хорошо что Испанцы потихоньку стали этого расиста ставить на место:) Надеюсь совсем скоро уже начнут мочить все подряд, он оскорбил страну которая кормит его:)
+18
-3
+15
Роналдиньо почему-то Бернабеу хлопал, а этому везде свистят, но он никогда об этом не задумается)
+11
0
+11
Ответ Всеволод Бобров
Роналдиньо почему-то Бернабеу хлопал, а этому везде свистят, но он никогда об этом не задумается)
Ямалю и Иньяки все стадионы хлопают, да и во времена ЭтоО, Рональдиньо были несколько неадекватов которые ухали темнокожим, но они были и будут всегда, кстати сейчас до Винисиуса таких скандалов было гораздо меньше и в Испании действительно даже самые радикально настроенные фанаты уже лояльные стали и толерантнее, но Винисиус своими провокациями и мерзким поведением опять заставил этих людей проявить нетерпимость:))
+8
0
+8
Пора продавать, тем более что арабы вроде готовы лярд за него выложить
+7
0
+7
Ответ Не уверен!!
Комментарий скрыт
Не уверен!!
+6
-1
+5
Ответ rigobersong
Ямалю и Иньяки все стадионы хлопают, да и во времена ЭтоО, Рональдиньо были несколько неадекватов которые ухали темнокожим, но они были и будут всегда, кстати сейчас до Винисиуса таких скандалов было гораздо меньше и в Испании действительно даже самые радикально настроенные фанаты уже лояльные стали и толерантнее, но Винисиус своими провокациями и мерзким поведением опять заставил этих людей проявить нетерпимость:))
Все так, в Ла Лиге куча африканцев и латиносов африканского происхождения, но только этот тип ноет о расизме.
+4
0
+4
Очень культурно назвал дурака дураком.
+4
0
+4
Базированный канисарес
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Хоть и довольно тактично, но хорошо что Испанцы потихоньку стали этого расиста ставить на место:) Надеюсь совсем скоро уже начнут мочить все подряд, он оскорбил страну которая кормит его:)
Тяжеловато будет загасить. Сильное лобби сразу с двух сторон: темнокожих (может корешков из блм еще подключит) и мадридского комьюнити (хотя, кстати, с учетом того, что он про испанию сказал, возможно, только на спортсе такие останутся скоро)
+3
0
+3
Да всем понятно что его не любят потому что он ведёт себя порой как ублюдок, но у меня вопрос в другом, почему если человек ведёт себя как урод не говорить ему просто что он урод, вместо того чтобы изображать обезьян и прочую расистскую дичь?
+6
-4
+2
Винисиуса свои уже не любят, и Перес скоро продаст этого балласта, так как к 2030-году много строительства и много контракты для его компании.
+2
0
+2
Своими словами Винисиус оскорбил Испанию.Дураки всегда найдутся.Но эти слова не добавят Ему любви болельщиков,наоборот освистывать будут больше.
+2
0
+2
Ответ meringue
Да всем понятно что его не любят потому что он ведёт себя порой как ублюдок, но у меня вопрос в другом, почему если человек ведёт себя как урод не говорить ему просто что он урод, вместо того чтобы изображать обезьян и прочую расистскую дичь?
Потому что стараются оскорбить максимально сильно. В оскорблениях вообще нет морали. Попадают под них и родители, и дети, и твоя вторая половинка. Не понимаю чем это лучше чем оскорбление по цвету кожи.
+2
0
+2
Ответ Carasa
— Эй, Эрни, ты чё творишь? Иди — тренируйся, чёрный урод. Я тут один. — Он назвал меня «чёрный урод»? — Да, назвал. — Это расизм. Так нельзя. — Но ты чёрный и ты урод, Эрни. Это факты. Прайм-тайму наплевать, какой ты расы. — Что с того, что я чёрный? Это значит, что я урод? — Он не имел в виду, что все чёрные — уроды, он только о тебе, одно из другого не следует. Рискну предположить, что он хотел показать тебе своё дружелюбие. — Прайм-тайм цыган. Я не говорю «цыган-урод». — Почему? Может, ему понравится. Если сказать с любовью, конечно.
Легендарный диалог. Многое объясняет
+2
0
+2
Ответ Dexter Morgan
Российской империи не существует давно. Несколько веков прошло.
А рабы у Европейцев и уничтожение коренного населения было в прошлом году? Или это другое?
+2
0
+2
Надо Винисиуса как в фильме не грози южному централу, поймает его чёрный Коп, прижмёт к машине вытащит ствол и скажет ему: Я ненавижу черных, ненавижу твои дёсны, потому что они черные, а самое я ненавижу черную задницу Уэсли Снайпса, от такого Вини бы прифигел конкретно🤣🤣
+3
-1
+2
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
А как там место расистской Валенсии в таблице Примеры? Сантьяго ничего не сказал про это?
Расисты живут на бернабевке:))
+2
0
+2
Ответ meringue
Да всем понятно что его не любят потому что он ведёт себя порой как ублюдок, но у меня вопрос в другом, почему если человек ведёт себя как урод не говорить ему просто что он урод, вместо того чтобы изображать обезьян и прочую расистскую дичь?
Скажи тогда, Винисиус как то отреагировал на травлю Алабы в соц.сетях, когда болельщики Реала изображали обезьян и прочую расисткую нечисть, по причине что Алаба голосовал за Месси?)
Я просто упустил этот момент, Винисиус выступил с осуждением расизма по отношению к товарищу по команде?)
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Нормально так в Европе устроились. Веками колонизировали, уничтожали по всему миру людей с другим цветом кожи, выкачивали и выкачивают ресурсы из Южной Америки, Африки. Создали США и Канаду, истребив при этом коренное население тех территорий. А теперь вы не расисты. Как теперь они внезапно не империи, хотя имперскую политику везде проводят. Но вы не причём, да?
Откуда вещаешь? Не из российской империи?
+3
-2
+1
Давайте Бельгию или Британию, лучше США там расизмом не болеют
+1
0
+1
100%.Но вот они все как-то слишком толерантно высказываются.Надо бы пожестче.Типа «Вини,хорош провоцировать народ и никто не обратит внимания на твой цвет кожи»
+1
0
+1
Хай валит в СА, задолбал уже со своими комплексами
+1
0
+1
Да, тип мерзопакостный
+1
0
+1
Золотые слова, а Винисиус просто любит Хайп !
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий