«Если Винисиуса и не любят в Испании, то не из-за его расы. Он снова ошибся. Это вопрос зрелости». Канисарес о словах бразильца про расизм в Испании
Сантьяго Канисарес прокомментировал высказывания Винисиуса.
Ранее бразильский вингер «Реала» заявил: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».
«Если Винисиуса не любят в Испании, то это не из-за его расовой принадлежности.
Он уже допустил ошибку, заявив, что вся «Месталья» была расистской, и теперь он делает это снова. Это вопрос зрелости», – сказал экс-вратарь «Валенсии» в интервью COPE.
— Он назвал меня «чёрный урод»?
— Да, назвал.
— Это расизм. Так нельзя.
— Но ты чёрный и ты урод, Эрни. Это факты. Прайм-тайму наплевать, какой ты расы.
— Что с того, что я чёрный? Это значит, что я урод?
— Он не имел в виду, что все чёрные — уроды, он только о тебе, одно из другого не следует. Рискну предположить, что он хотел показать тебе своё дружелюбие.
— Прайм-тайм цыган. Я не говорю «цыган-урод».
— Почему? Может, ему понравится. Если сказать с любовью, конечно.
Я просто упустил этот момент, Винисиус выступил с осуждением расизма по отношению к товарищу по команде?)