Неймару понадобится еще 2 месяца на восстановление. Форвард «Аль-Хилаля» не играл почти год
Процесс восстановления Неймара затягивается.
Форварду «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии понадобится еще 2 месяца на восстановление после травмы. Его возвращение ожидается в ноябре, сообщает As.
Напомним, Неймар не играл с октября прошлого года из-за разрыва крестообразной связки.
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