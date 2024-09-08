Неймару понадобится еще 2 месяца на восстановление. Форвард «Аль-Хилаля» не играл почти год

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Процесс восстановления Неймара затягивается.

Форварду «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии понадобится еще 2 месяца на восстановление после травмы. Его возвращение ожидается в ноябре, сообщает As.

Напомним, Неймар не играл с октября прошлого года из-за разрыва крестообразной связки.

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26 комментариев
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Ответ Н.Ф.
Неймар не играл в покер почти год.
Неймару всё покер
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Он уже года 4 как не играет в футбол
Яркие 2 -3 месяца в год в ПСЖ и каникулы
Мог стать величайшим бразильским футболистом в истории
И в отличии от Винни в которого 6 мячей за сборную Ней был и в сборной хорош
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Неймар не играл в покер почти год.
+20
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Ответ Зелёный гопник
Развели знатно конечно
Кого? Арабов? Он был им нужен как медийная личность
+12
-2
+10
Неймар кончился как топ футболистов после перехода в ПСЖ.
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Ответ Зелёный гопник
Развели знатно конечно
да никто не разводил, просто стечение обстоятельств. там же не просто кресты, а кресты + мениск. там вообще вопрос, будет ли Ней после такого в футбол играть и в каком состоянии он будет.
+4
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Форвард Аль-Халявля
+4
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+3
Ответ de-fussball
Неймару всё покер
собрал зарплатный флэш-роял и отдыхает
+3
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Ответ Футбол_это_жизнь
Он уже года 4 как не играет в футбол Яркие 2 -3 месяца в год в ПСЖ и каникулы Мог стать величайшим бразильским футболистом в истории И в отличии от Винни в которого 6 мячей за сборную Ней был и в сборной хорош
Да уж, затянулся санаторий у Нея, у него контракт заканчивается в 25-ом вроде, по-моему лучше и не начинать, съездить на пару лет к друзьям Лео и Луису в Майами, людей порадовать голами, красотой и взаимопониманием и уйти в профессиональный покер, похоже у него там не плохо получается-я слышал!
+4
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Пусть уже до марта тянет, нормально отпразднует день рождения сестры и в бой
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Ответ Н.Ф.
Неймар не играл в покер почти год.
как раз в покер он целый год и играл :)
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Развели знатно конечно
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Ответ Carasa
Комментарий скрыт
Что делать с тем фактом, что он с отрывом лучший бомбардир в истории сборной Бразилии?))
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Ответ Футбол_это_жизнь
Он уже года 4 как не играет в футбол Яркие 2 -3 месяца в год в ПСЖ и каникулы Мог стать величайшим бразильским футболистом в истории И в отличии от Винни в которого 6 мячей за сборную Ней был и в сборной хорош
честно сказать, Ней и Вини это небо и земля. если бы не раздолбайство, стал бы величайшим бразильцем в истории.
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Я уже забыл что он ещё футболист
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Ему заканчивать с футболом надо было лет 5 как назад, а он все восстанавливается
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Ответ Marat_NJL
Что делать с тем фактом, что он с отрывом лучший бомбардир в истории сборной Бразилии?))
Детально анализировать, кому и в какой момент он забивал (или делал голевые). Иными словами, определить, сколько раз он решал в _действительно_ важных матчах. До тех пор для меня (да, я знаю, что мое мнение никому не интересно) он мусорный скорер.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Неймар кончился как топ футболистов после перехода в ПСЖ.
Точнее после перехода в ПСЖ Месси - они даже на тренировках стали забивать на указания тренеров и их прогуливать
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Ответ leon01
Не играл зато всё выиграл в отличии от…)
Чтож вы злые то какие? Все вокруг безупречные.
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Год празднует День Рождение сестры
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Не играл зато всё выиграл в отличии от…)
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Еще два месяца Контер-Страйка.
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Да не будет он уже играть в футбол. За год простоя зарплата то капала. Почему бы не полечиться ещё
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Жаль конечно погнался за деньгами в ПСГ, мог стать вторым футболистом в истории футбола после Месси:))
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Ну у него вроде кресты и мениск, так что ожидаемо было что год пропустит
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