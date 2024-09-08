Неймару понадобится еще 2 месяца на восстановление. Форвард «Аль-Хилаля» не играл почти год

Процесс восстановления Неймара затягивается.

Форварду «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии понадобится еще 2 месяца на восстановление после травмы. Его возвращение ожидается в ноябре, сообщает As.

Напомним, Неймар не играл с октября прошлого года из-за разрыва крестообразной связки.