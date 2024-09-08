Стевен Бергвейн: «Могу заверить Кумана, что в саудовской лиге конкуренция выше, чем в Нидерландах. Лапорт, отыграв там год, стал чемпионом Европы»

Теги высшая лига Нидерланды Сборная Нидерландов по футболу Аякс Роналд Куман высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Эмерик Лапорт Стевен Бергвейн Нголо Канте Футбол

Стевен Бергвейн считает конкуренцию в саудовской лиге высокой.

Главный тренер сборной Нидерландов отрицательно отнесся к тому, что 26-летний вингер перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций. Тренер заявил, что глава футболиста в сборной закрыта.

Бергвейн ответил тренеру: «Больше не хочу играть за него. Как он может говорить такое, не обсудив со мной?»

«То есть один игрок может покинуть чемпионат Нидерландов, чтобы развиваться, а я должен остаться? Тренер сборной прекрасно знает, что конкуренция в Саудовской Аравии на превосходном уровне. Или разрешено делать такой шаг только в 32 года?

Я совершенствуюсь во всех отношениях, и я на тысячу процентов поддерживаю свой выбор. Могу заверить его, что конкуренция там выше, чем в Нидерландах.

Посмотрите на футболистов, играющих там. Кроме того, «Аль-Иттихад» обыгрывал «Интер». Канте играл в Саудовской Аравии год и стал лучшим против Нидерландов на Евро. А Лапорт, играя за «Аль-Наср», стал чемпионом Европы с Испанией», – сказал Бергвейн.

«Для него сборная закрыта». Куман и Бергвейн ругаются из-за трансфера в Саудовскую Аравию

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19 комментариев
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Нужно идти дальше, с Европы в Аравию едут именно за чемпионским опытом, игроки расцветают, играя там
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Бергвайн - ничего не показал в АПЛ, вернулся за 30 лямов назад в Аякс и точно также сдулся и там, что он и кому пытается доказать? Это очередной нидерландский Энтони или промес, которые в топ чемпионате просто ноль, сиди молча и получай свои миллионы у саудитов, какая тебе сборная?! Еще и сравнивает себя с Лапортом, как будто бы Испания чемпионом стала из-за Лапорта
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Ответ ОттоДракула
Только Бергвейн забыл, что Канте и Лапорт до лиги верблюдов были чемпионами Англии и брали кубок лч. И Канте уже 34 будет, а Лапорту настолько в Аравии нравится, что летом он намыливается обратно в Европу.
Так и среди игроки Нидерландов не особо много победителей ЛЧ и чемпионов Англии. Так что Бергвейн вполне соответствует уровню этой сборной
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Только Бергвейн забыл, что Канте и Лапорт до лиги верблюдов были чемпионами Англии и брали кубок лч. И Канте уже 34 будет, а Лапорту настолько в Аравии нравится, что летом он намыливается обратно в Европу.
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Ответ Dzhansug Bukiya
Бергвайн - ничего не показал в АПЛ, вернулся за 30 лямов назад в Аякс и точно также сдулся и там, что он и кому пытается доказать? Это очередной нидерландский Энтони или промес, которые в топ чемпионате просто ноль, сиди молча и получай свои миллионы у саудитов, какая тебе сборная?! Еще и сравнивает себя с Лапортом, как будто бы Испания чемпионом стала из-за Лапорта
Промес не так уж и плох был в Севилье, особенно учитывая, что его ставили закрывать всю бровку при схеме с 3 защитниками. Чтоб прям ноль - это чересчур.
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У Бергвейна "синдром Роналду":)
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блин котлетой подавился
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Весомый аргумент. Но про Бензема, Неймара, которые забили на футбол че не вспоминаешь?
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Ответ rigobersong
Куман выдал базу, а игрок просто нашел пару примеров, которые к уровю СА шапито никакого отношения не имеют:)) На месте Бергвейна надо подумать почему игроки вроде Сент-Максимена, Жоты и прочих бегут из цирка при первой же возможности:))
Вот-вот, классический черрипикинг от бергвейна
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Ответ chilingarovyura@icloud.com
Весомый аргумент. Но про Бензема, Неймара, которые забили на футбол че не вспоминаешь?
Потому что это написали пресс-служба клуба.
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Ответ Dzhansug Bukiya
Бергвайн - ничего не показал в АПЛ, вернулся за 30 лямов назад в Аякс и точно также сдулся и там, что он и кому пытается доказать? Это очередной нидерландский Энтони или промес, которые в топ чемпионате просто ноль, сиди молча и получай свои миллионы у саудитов, какая тебе сборная?! Еще и сравнивает себя с Лапортом, как будто бы Испания чемпионом стала из-за Лапорта
Он в топ 10 лучших игроков лиги явно входил
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А я думал что Лапорт стал чемпионом Европы, потому что в мощном Сити 5 или 6 лет играл. А оно вот как по мнению Бергвейна
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Слушайте шейхи ему лямы на счета будут закидывать,он что угодно скажет. Не верите,спросите у клубники Аравийской
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Ага, Лапорт выгрыз Испании чемпионство, набравшись опыта у арабов ))
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В сборной Испании и я бы стал чемпионом Европы
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Кого и в чём он хочет убедить?! Ушёл за бабками и ушёл. Нет, надо обязательно придумывать какая то чушь что дело не только в деньгах, но и в мифическом "уровне" чемпионата.
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Куман выдал базу, а игрок просто нашел пару примеров, которые к уровю СА шапито никакого отношения не имеют:)) На месте Бергвейна надо подумать почему игроки вроде Сент-Максимена, Жоты и прочих бегут из цирка при первой же возможности:))
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ха ха выше ))не позорился бы)есть хилаль малкома и все остальные.а по уровню сравнивать бессмыслено.чемп голландии на порядок сильнее и сбалансированнее
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