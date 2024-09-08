Стевен Бергвейн: «Могу заверить Кумана, что в саудовской лиге конкуренция выше, чем в Нидерландах. Лапорт, отыграв там год, стал чемпионом Европы»

Стевен Бергвейн считает конкуренцию в саудовской лиге высокой.

Главный тренер сборной Нидерландов отрицательно отнесся к тому, что 26-летний вингер перешел в чемпионат Саудовской Аравии. Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций. Тренер заявил, что глава футболиста в сборной закрыта.

Бергвейн ответил тренеру: «Больше не хочу играть за него. Как он может говорить такое, не обсудив со мной?»

«То есть один игрок может покинуть чемпионат Нидерландов, чтобы развиваться, а я должен остаться? Тренер сборной прекрасно знает, что конкуренция в Саудовской Аравии на превосходном уровне. Или разрешено делать такой шаг только в 32 года?

Я совершенствуюсь во всех отношениях, и я на тысячу процентов поддерживаю свой выбор. Могу заверить его, что конкуренция там выше, чем в Нидерландах.

Посмотрите на футболистов, играющих там. Кроме того, «Аль-Иттихад» обыгрывал «Интер». Канте играл в Саудовской Аравии год и стал лучшим против Нидерландов на Евро. А Лапорт, играя за «Аль-Наср», стал чемпионом Европы с Испанией», – сказал Бергвейн.

«Для него сборная закрыта». Куман и Бергвейн ругаются из-за трансфера в Саудовскую Аравию