Роналду забил победный гол в 3-м матче подряд за Португалию и «Аль-Наср»
Криштиану Роналду забил победный гол в 3-м матче подряд.
Сегодня сборная Португалии обыграла Шотландию в Лиге наций (2:1) благодаря голу Роналду на 88-й минуте. Криштиану начал матч в запасе и вышел на замену во 2-м тайме.
Голы Роналду в двух предыдущих матчах за Португалию и «Аль-Наср» также стали победными. В предыдущем матче против Хорватии (2:1) форвард забил 2-й гол португальцев, а до этого отличился в концовке 1-го тайма матча «Аль-Насра» против «Аль-Фейхи» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии.
Победный. Плюс 2 штанги + пас конфетка, когда Фелиш хуже школьника покатил во вратаря.
Вновь умыл собственными помоями хейтеров)
Забивает победные голы и тянет команду на дно?
Мда, у вас как обычно своя выдуманная вселенная.
Вы уходите от темы, типичная манипуляция, когда отсутствуют аргументы.
Что касается 6:1 со Швейцарией в 2022. Вот разгадка https://www.sports.ru/football/1114038071-yakin-rasskazal-chto-sher-elvedi-i-vidmer-zaboleli-pered-matchem-s-por.html
Вы кто?)
Вас спросили, в каком месте сегодня Роналду сыграл негативную роль, ответить вы не в состоянии. Лучше не продолжайте, не позорьтесь)
Речь была про то, что фанаты Месси бреда пишут не меньше, перечитайте диалог. К чему эта дешёвая манипуляция)