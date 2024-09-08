Роналду забил победный гол в 3-м матче подряд за Португалию и «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Шотландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду забил победный гол в 3-м матче подряд.

Сегодня сборная Португалии обыграла Шотландию в Лиге наций (2:1) благодаря голу Роналду на 88-й минуте. Криштиану начал матч в запасе и вышел на замену во 2-м тайме.

Голы Роналду в двух предыдущих матчах за Португалию и «Аль-Наср» также стали победными. В предыдущем матче против Хорватии (2:1) форвард забил 2-й гол португальцев, а до этого отличился в концовке 1-го тайма матча «Аль-Насра» против «Аль-Фейхи» (4:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

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55 комментариев
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Какой он пас конфетку пяткой отдал на Феликса, а тот запорол вновь ..
+35
-3
+32
Ронни делает разницу.

Победный. Плюс 2 штанги + пас конфетка, когда Фелиш хуже школьника покатил во вратаря.

Вновь умыл собственными помоями хейтеров)
+23
-3
+20
Ответ Димон Артамонов
Какой он пас конфетку пяткой отдал на Феликса, а тот запорол вновь ..
Как Витинья заруинил на Евро топовый пас(
+20
-2
+18
Ответ Ramzes So2
а про сегодня что скажешь?
Так он не про Криша, а про себя этим летом 😂😂
+17
0
+17
Ответ Всеволод Бобров
Щас опять фанаты будут писать гадости про Месси)
как раз наоборот, налетят фаны Месси и будут писать гадости про Роналду.
+13
-1
+12
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
а про сегодня что скажешь?
+10
0
+10
Лучший футболист мира в деле.
+14
-5
+9
Отличный молодой нап. Оказывается у него 35 +11 по гол+пас в прошлом сезоне. Ему бы в Европу, в МЮ например
+12
-6
+6
Ответ Всеволод Бобров
Да, заруинил ЧМ своей "игрой", че, красава)
Сборная заруинила. И делает это практически всегда. Роналду тащит сборную. И Пепе это делал.
+4
0
+4
Ответ Всеволод Бобров
То что гол в полу товарищеском турнире не самой сильной сборной ничего не меняет, он давным-давно тянет сборную на дно и на че это было, когда все плевались с его "игры".
Это не товарищеский турнир.
Забивает победные голы и тянет команду на дно?
Мда, у вас как обычно своя выдуманная вселенная.
+3
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+3
Ответ Всеволод Бобров
Где он был на ЧМ и че?)
Какая разница, мы говорим про этот турнир?
Вы уходите от темы, типичная манипуляция, когда отсутствуют аргументы.
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Ответ Burel
про товарищеский матч ?
просыпайся, товарняки уже давно заменили на официальный турнир. Лига Наций называется,ознакомьтесь.
+2
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Роналду и в 39 решает матчи. Сегодня специально Роналду оставили на скамейке. И без него сборная Португалии не тянет. Роналду не только решающие голы забивает, но при нём и обострение а атаке идёт. На Феликса гениальный пас сделал. Жаль, что тот не забил. Ещё и в обороне отрабатывает, хотя не должен и никогда не был обязан это делать. Гений.
+6
-4
+2
Ответ JuVero
Комментарий удален модератором
Это и есть реальный уровень Португалии - на последних минутах побеждать Шотландию, Исландию, Ирландию. Состав на бумаге мощный, однако явные дыры есть.
Что касается 6:1 со Швейцарией в 2022. Вот разгадка https://www.sports.ru/football/1114038071-yakin-rasskazal-chto-sher-elvedi-i-vidmer-zaboleli-pered-matchem-s-por.html
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Ответ Всеволод Бобров
Какие аргументы? Он давно уже не тянет нормальные игры, евро и ЧМ это показал отлично, что он обуза для команды. Зачем мне его гол против сборной Шотландии мертвой на турнире, который придумали вместо товарняков? Может ещё его голы в Лиге верблюдов посчитать?
Причем здесь вы вообще и то, что нужно лично вам)
Вы кто?)

Вас спросили, в каком месте сегодня Роналду сыграл негативную роль, ответить вы не в состоянии. Лучше не продолжайте, не позорьтесь)
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Ответ Всеволод Бобров
Ахаха, ну да, их кумир закомплексованный нарцисс, а они адекватные и спокойные люди) Конечно)
Чушь какую-то написали, никак не опровергающую мой тезис и радуетесь)
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Ответ Всеволод Бобров
Ну конечно, обводки эти, ключевые пасы, зачем это все, лучше чилить в штрафной и ждать халявы, это верно)
Роналду в своё время столько этих обводок, финтов, ключевых пасов и ударов делал, что никакие оценки бы не вывезли и системы. Сейчас никто так не играет. И никогда не будет играть.
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Ответ Всеволод Бобров
Поэтому у Роналду вечно одна из худших оценок за игры?) Ну вам самому не смешно это писать?)
Я вообще никогда эти оценки не смотрю. Они вообще ничего не показывают. Постоять с мячом и отдать ближнему, глядя а сторону ворот, каждый может. Там вообще оценки к футболу никакого отношения не имеют.
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Ответ Всеволод Бобров
Да, заруинил ЧМ своей "игрой", че, красава)
Каким образом отсутствие голов на Евро отменяет сегодняшнюю игру и гол Роналду?
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Ответ Vovker
Причем здесь вы вообще и то, что нужно лично вам) Вы кто?) Вас спросили, в каком месте сегодня Роналду сыграл негативную роль, ответить вы не в состоянии. Лучше не продолжайте, не позорьтесь)
Ахах,норм ты пропустил его
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Ответ Всеволод Бобров
Ахаха, делал до года 8 может, потом понял, что тягаться не может с одним игроком по голам, если будет так играть и превратился в замыкалду, так как школьники только на голы смотрят и схавают это)
Бред. Тотальный бред.
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Ответ Vovker
Это не товарищеский турнир. Речь была про то, что фанаты Месси бреда пишут не меньше, перечитайте диалог. К чему эта дешёвая манипуляция)
Не товарищеский? А какой? Ахаха, ну хватит нести чушь. Есть континентальные турниры, есть ЧМ, ничего другого нет) Лигу Наций как раз вместо товарищеских игр и придумали)
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Ответ Всеволод Бобров
Чушь в чем?) Как у такого человека с явными комплексами могут быть здоровые и адекватные фанаты?) Посмотри, что тут пишут после гола в ворота Шотландии, Карл, в полу товарищеском турнире)
Это не товарищеский турнир.

Речь была про то, что фанаты Месси бреда пишут не меньше, перечитайте диалог. К чему эта дешёвая манипуляция)
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Ответ Всеволод Бобров
Не видел такого, фанаты Месси по наблюдениям намного адекватнее, какой кумир такие и фанаты) А у фанаты Роналду каждый его гол возводят во что-то невероятное)
Вам тогда нужно зрение проверить, если не видели)
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Ответ JuVero
Комментарий удален модератором
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
А вот и ты 🤣
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Когда Португалии жота , приходится старику вытаскивать матчи
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