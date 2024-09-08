Кунде о своем стиле: «Мне нравится. Неважно, что говорят другие, если тебе комфортно. Мужчины всегда носили ботильоны, только от недостатка знаний можно сказать, что они для женщин»

Жюль Кунде высказался о своем стиле и отношении к нему.

В начале недели защитник прибыл в расположение сборной Франции в черной юбке, созданной британским дизайнером Симоне Рочей, и обтягивающей майке с рваными деталями. В мае прошлого года он надел ботильоны на каблуке.

«Я делаю это прежде всего потому, что мне это нравится. Я чувствую себя комфортно в том, что надеваю.

Если это также может расширить взгляды некоторых людей... Возьмем ботильоны, к примеру. Мужчины всегда их носили. Сказать, что они предназначены только для женщин, можно только от недостатка знаний.

Повторю еще раз: каждый волен делать что и как он хочет. Таково мое послание. Если ты чувствуешь себя хорошо, неважно, что говорят другие», – заявил защитник сборной и «Барселоны» в интервью Téléfoot.

Фото: инстаграм Жюля Кунде; x.com/jkeey4/

Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей майке и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»

Кунде об увлечении модой: «Я люблю хорошо одеваться. Но основную часть времени посвящаю футболу»