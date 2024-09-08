Кунде о своем стиле: «Мне нравится. Неважно, что говорят другие, если тебе комфортно. Мужчины всегда носили ботильоны, только от недостатка знаний можно сказать, что они для женщин»

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига Жюль Кунде стиль Футбол

Жюль Кунде высказался о своем стиле и отношении к нему.

В начале недели защитник прибыл в расположение сборной Франции в черной юбке, созданной британским дизайнером Симоне Рочей, и обтягивающей майке с рваными деталями. В мае прошлого года он надел ботильоны на каблуке.

«Я делаю это прежде всего потому, что мне это нравится. Я чувствую себя комфортно в том, что надеваю.

Если это также может расширить взгляды некоторых людей... Возьмем ботильоны, к примеру. Мужчины всегда их носили. Сказать, что они предназначены только для женщин, можно только от недостатка знаний.

Повторю еще раз: каждый волен делать что и как он хочет. Таково мое послание. Если ты чувствуешь себя хорошо, неважно, что говорят другие», – заявил защитник сборной Франции и «Барселоны» в интервью Téléfoot.

Фото: инстаграм Жюля Кундеx.com/jkeey4/

Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей майке и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»

Кунде об увлечении модой: «Я люблю хорошо одеваться. Но основную часть времени посвящаю футболу»

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62 комментария
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Хоть я бы такое никогда не одел , но люди имеют право одеваться как хотят .
+55
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Ответ ljolik888
Хоть я бы такое никогда не одел , но люди имеют право одеваться как хотят .
Главное Кунде достаточно органично в этих нарядах смотрится, у человека есть чувство стиля. Это может нравиться или нет, но назвать это колхозом точно нельзя:) Вот взять ту же цыганку Жоржину, что не напялит на себя, выглядет как хабалка из соседнего табора, потому что нет стиля, а у Кунде он есть:))
+40
-15
+25
Нормальный парень, пусть одевается модно, мне например нравится, он выделяется и выглядит как настоящий денди, классные прикиды у Кунде!!👍
+26
-6
+20
Ответ Евгения Тиунова
Стиль "Одеваюсь так, чтобы на меня обращали внимание и обсуждали"
До твоих сисек далеко канеш ему еще)
+13
-6
+7
После завершения спортивной карьеры, будет вместе с Бельерином вести передачу "Модный приговор".
+7
-1
+6
Ответ Dexter Morgan
Вот читаю я ветку. Лет 15 назад тут бы все были шокированы прикидом Кунде. А сейчас куча латентных. Для них уже нормально, когда взрослый мужик так одевается. Западная пропаганда даёт о себе знать. Теперь это уже некоторых не шокирует. Они это одобряют. Стыдно просто.
Лет еще 150 назад твои предки ходили в рубахах до колен, кафтанах, панталонах, башмаках и лаптях, а ты небось там футболки надеваешь и в кроссах ходишь. Лет 150 назад твоих предков это бы шокировало, стыдно просто, декстер. Еще и себе западный ник выбрал, а не Ванькой назвался..
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+4
Ответ rigobersong
Главное Кунде достаточно органично в этих нарядах смотрится, у человека есть чувство стиля. Это может нравиться или нет, но назвать это колхозом точно нельзя:) Вот взять ту же цыганку Жоржину, что не напялит на себя, выглядет как хабалка из соседнего табора, потому что нет стиля, а у Кунде он есть:))
А что вы скажите о нарядах Хэмилтона?
+4
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+4
Отцепитесь вы уже от Кунде! Нормально одевается. Хрен сквозь брюки не болтается, значит - нормально. Может себе позволить. Не бухает, на игле не сидит. Что вы доколупались? Ну ботильоны, ну на каблуке. В восьмидесятые еще много мужиков носили туфли на высоком каблуке. Никто не считал это зазорным. Между прочим, очень ногу разгружает. Это сейчас пошла мода носить кусок вонючего пластика на ноге с утра до вечера, бескаблучный. Каблук в Европе появился еще во времена Людовика ХIV, как часть мужской обуви, кстати.
Туфли из натуральной кожи на четко выраженном каблуке - это самая комфортная обувь для мужика во все времена в повседневной ходьбе. У Кунде на первом снимке, может, уже перебор высоты каблука, но если ему комфортно...
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Как же полыхает от прикидов Кунде у местного пользователя Декстер Моргана😂
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Мужчины всегда качали ветку Батиньоля-Шатийона, только от недостатка знаний можно сказать, что она для женщин)
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Ответ Dexter Morgan
Вот читаю я ветку. Лет 15 назад тут бы все были шокированы прикидом Кунде. А сейчас куча латентных. Для них уже нормально, когда взрослый мужик так одевается. Западная пропаганда даёт о себе знать. Теперь это уже некоторых не шокирует. Они это одобряют. Стыдно просто.
Нет,просто мода меняется с течением времени,так было всегда. Раньше было модно мужчинам носить длинные волосы,когда были популярны настоящие рок-группы,то же самое с эпохой хиппи, эмо/готов и сейчас. Людям свойственно со временем менять свой вкус и увлечения,так что почему бы и нет
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Ответ Dexter Morgan
Вот читаю я ветку. Лет 15 назад тут бы все были шокированы прикидом Кунде. А сейчас куча латентных. Для них уже нормально, когда взрослый мужик так одевается. Западная пропаганда даёт о себе знать. Теперь это уже некоторых не шокирует. Они это одобряют. Стыдно просто.
Нормальному человеку должно быть все равно, кто как одевается.
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Ответ Dexter Morgan
Ну нормальный мужик в таком виде никогда и нигде бы не появился. Это конкретное отклонение в мозгу человека. Как у всех представителей ЛГБТ-сообщества. Кончита Вурст прямо. Или Сэм Смит.
а покажи нам как ты одеваешься
+4
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+2
Стиль "Одеваюсь так, чтобы на меня обращали внимание и обсуждали"
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-4
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Теперь понятно почему у Декстера было такое тяжёлое детство, и откуда взялось столько комплексов, даже друзья не общались с бедолагой:))
+1
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+1
Ответ Dexter Morgan
Вот читаю я ветку. Лет 15 назад тут бы все были шокированы прикидом Кунде. А сейчас куча латентных. Для них уже нормально, когда взрослый мужик так одевается. Западная пропаганда даёт о себе знать. Теперь это уже некоторых не шокирует. Они это одобряют. Стыдно просто.
15 лет назад мужики были чмонями которые при выборе что надеть ориентировались на мнение других людей, а не на свое желание, что же в этом хорошего ?
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Ответ Vatikan
сколько, оказывается, у нас тут гомосятины на спортсе. минусуют всех, кто в шоке от таких видов и поддерживают друг друга (друг у друга)
Если ты Кунде называешь гомосятиной, тогда Криша как назвать, который голым на руках у марроканца зажигал на яхте? Да и вообще, скорее всего ты шифруешься, сам видать не проч запрыгнуть к Бадру на ручки😃
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Комментарий удален модератором
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
До твоих сисек далеко канеш ему еще)
А где можно её систки посмотреть?
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Комментарий удален модератором
поддерживаю
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Ответ Dexter Morgan
Ну нормальный мужик в таком виде никогда и нигде бы не появился. Это конкретное отклонение в мозгу человека. Как у всех представителей ЛГБТ-сообщества. Кончита Вурст прямо. Или Сэм Смит.
Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
У вас недавно Араухо был лидером обороны. Скоро Кристенсен будет лидером?
Кристенсена травмировали спецом,чтоб Ольмо зарегистрировать)))
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Ответ Dexter Morgan
У вас недавно Араухо был лидером обороны. Скоро Кристенсен будет лидером?
В таком клубе как Барселона, каждый должен быть готов к роли лидера! Запомни это раз и навсегда☝🏼
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Ответ Dexter Morgan
Вот читаю я ветку. Лет 15 назад тут бы все были шокированы прикидом Кунде. А сейчас куча латентных. Для них уже нормально, когда взрослый мужик так одевается. Западная пропаганда даёт о себе знать. Теперь это уже некоторых не шокирует. Они это одобряют. Стыдно просто.
Комментарий удален модератором
Что там Бельерин говорил о футболистах, которые всё больше отдаляются от общества и болельщиков?
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Комментарий удален модератором
Ответ Dexter Morgan
Вот читаю я ветку. Лет 15 назад тут бы все были шокированы прикидом Кунде. А сейчас куча латентных. Для них уже нормально, когда взрослый мужик так одевается. Западная пропаганда даёт о себе знать. Теперь это уже некоторых не шокирует. Они это одобряют. Стыдно просто.
А почему я вообще особое внимание должен обращать на то, как одевается какой-то футболёр?

Он не является для меня ни иконой стиля, ни вообще каким-либо авторитетом. Пока он никого вокруг себя не заставляет так одеваться - да хрен с ним.

Не нормально для меня - это когда взрослому мужику есть дело до подобных вещей, как бабке у подъезда. Занялся бы делом.
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Ответ Dexter Morgan
150 лет назад геев и лесбиянок ненавидели. Хорошее было время. И калечили.
Удивительно, как ты сам себя ненавидишь. Прими уже себя таким какой есть.
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Ответ Madhamish
Отцепитесь вы уже от Кунде! Нормально одевается. Хрен сквозь брюки не болтается, значит - нормально. Может себе позволить. Не бухает, на игле не сидит. Что вы доколупались? Ну ботильоны, ну на каблуке. В восьмидесятые еще много мужиков носили туфли на высоком каблуке. Никто не считал это зазорным. Между прочим, очень ногу разгружает. Это сейчас пошла мода носить кусок вонючего пластика на ноге с утра до вечера, бескаблучный. Каблук в Европе появился еще во времена Людовика ХIV, как часть мужской обуви, кстати. Туфли из натуральной кожи на четко выраженном каблуке - это самая комфортная обувь для мужика во все времена в повседневной ходьбе. У Кунде на первом снимке, может, уже перебор высоты каблука, но если ему комфортно...
Пойми, что здесь хейт не в сторону Кунде, а в сторону Барселоны. У судейской помойки кроме диких приматов и заднеприводных в клубе ничего нет и не было.
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