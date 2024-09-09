Роналду забил 901-й гол в карьере
Криштиану Роналду забил 901-й гол в профессиональной карьере.
Форвард сборной Португалии отличился в матче Лиги наций против Шотландии – Роналду забил победный гол на 88-й минуте после выхода на замену в начале 2-го тайма.
В составе национальной команды Роналду забил 132 гола. В клубной карьере на счету нападающего 769 мячей.
Подробную статистику 39-летнего португальца можно найти здесь.
С почином! Величайший игрок что видело футбольное поле
Достижение на века.
Наглядный пример на sports.ru. Большинство считают, что Роналду мешает Португалии развиваться, но никто практически не пишет про причины почему он мешает, нужно иметь здравый смысл и смотреть на это предвзято, по фактам у Португалии на данный момент нет топ ЦН, который сидел бы на скамейке чисто из-за Роналду, поколение конечно талантливое, но без топ ЦН. Да и в целом, проблемы Португалии похожи как и у любых других топ сборных, которые проигрывают на больших турнирах, нет чёткой картины игры, нет четкой структуры, даже тактической схемы под которую и набирали состав, все результаты добывают игроки чисто на классе, в вот турниры выигрывают команды, которые действительно имеюи баланс и с чёткой структурой игры, Испания на Евро 2024, Аргентина 2022 на ЧМ, Италия на Евро 2021 (наверное идеальный пример отличной командной игры, потому что у Испании и Аргентины класс игроков играет немаловажную роль, а вот у Италии на Евро 2021 состав был явно не топ) тому явные примеры.
Я это всё к тому, что у Португалии нет какой то идеологии, чтобы Роналду мог им мешать в развитии нового поколения, он по сути единственный ЦН в сборной.
Каждый гол Роналду - зафиксирован! А голы Пеле, они так, на уровне доверия. Верю - не верю. Единственное отличие Пеле от Роналду, что он почти 3-х кратный чемпион мира. Но если касаться забитых голов за карьеру, то походу Роналду, в данный момент, является лучшим по этому показателю.
Да и разве Роналду - мертвое тело? Не вся группа атаки Португалии? Разве его вина, что Бруну подает 9 из 10 в небеса? Что Леау берет мяч и бежит водиться пока не потеряет? Сомневаюсь.
Можно теперь каждый гол отслеживать.
Доберётся до 1000 или нет интересно.
Гений футболист, конечно, буду рад, если дойдёт до такой важной отметки.