Роналду забил 901-й гол в карьере

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Шотландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду забил 901-й гол в профессиональной карьере.

Форвард сборной Португалии отличился в матче Лиги наций против ШотландииРоналду забил победный гол на 88-й минуте после выхода на замену в начале 2-го тайма.

В составе национальной команды Роналду забил 132 гола. В клубной карьере на счету нападающего 769 мячей.

Подробную статистику 39-летнего португальца можно найти здесь.

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36 комментариев
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Андреа Пирло: "Когда Роналду забивает гол, говорят, почему он не забил два? Когда Роналду забивает штрафной, говорят, что защитная стенка была неправильной. Когда Роналду забивает пенальти, говорят, что он забивает только с пенальти. Это цена, которую вы платите, когда являетесь лучшим игроком в мире".
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Сегодня две 39-летние легенды футбола принесли победы своим сборным, надо наслаждаться этими моментами пока еще играют эти великие игроки.
+51
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+47
Но ведь эксперты со спортса говорили что он занимает чье то место в сборной!
С почином! Величайший игрок что видело футбольное поле
+50
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+36
Ещё 99. Лучший. Роналду наглядно демонстрирует, что без него даже в 39 лет сборная ничего не может. И даже близко нет замены. Роналду в невероятной форме.
+29
-7
+22
Ответ Aleksandr Dubovik
Но ведь эксперты со спортса говорили что он занимает чье то место в сборной! С почином! Величайший игрок что видело футбольное поле
Эксперты, которые совсем недавно сбросили памперсы, не имеют веса в здоровом обществе
+18
-2
+16
Ответ Dimka Akulinin
Андреа Пирло: "Когда Роналду забивает гол, говорят, почему он не забил два? Когда Роналду забивает штрафной, говорят, что защитная стенка была неправильной. Когда Роналду забивает пенальти, говорят, что он забивает только с пенальти. Это цена, которую вы платите, когда являетесь лучшим игроком в мире".
Легендарная фраза.
+14
-4
+10
Ответ Cristiano Ronaldo
Жота тому явное подтверждение. Полное дно, которое даже по мясу попасть не способно, позорище
Вот именно. И так практически всю карьеру Роналду в сборной было со многими. Только в начале карьеры Роналду в сборной там великие Фигу, Руй Кошта и Паулета с ним играли. А потом одни страдания были. Роналду, Пепе и Коэнтрау. А потом Роналду и Пепе всё на себе тащили. А Поштига был самым именитым из форвардов.
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Забить более 900 голов, играя на топ-уровне.
Достижение на века.
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Ответ Nuri Shaw
С почином!
Молодой, перспективный. Ещё не раз надерет зад всем своим хейтерам
+5
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+4
Ответ Dexter Morgan
Ещё 99. Лучший. Роналду наглядно демонстрирует, что без него даже в 39 лет сборная ничего не может. И даже близко нет замены. Роналду в невероятной форме.
Жота тому явное подтверждение. Полное дно, которое даже по мясу попасть не способно, позорище
+4
-2
+2
Ответ Fan of Sport
Я понял про многих, что они легко поддаются и принимают мнения большинства. Наглядный пример на sports.ru. Большинство считают, что Роналду мешает Португалии развиваться, но никто практически не пишет про причины почему он мешает, нужно иметь здравый смысл и смотреть на это предвзято, по фактам у Португалии на данный момент нет топ ЦН, который сидел бы на скамейке чисто из-за Роналду, поколение конечно талантливое, но без топ ЦН. Да и в целом, проблемы Португалии похожи как и у любых других топ сборных, которые проигрывают на больших турнирах, нет чёткой картины игры, нет четкой структуры, даже тактической схемы под которую и набирали состав, все результаты добывают игроки чисто на классе, в вот турниры выигрывают команды, которые действительно имеюи баланс и с чёткой структурой игры, Испания на Евро 2024, Аргентина 2022 на ЧМ, Италия на Евро 2021 (наверное идеальный пример отличной командной игры, потому что у Испании и Аргентины класс игроков играет немаловажную роль, а вот у Италии на Евро 2021 состав был явно не топ) тому явные примеры. Я это всё к тому, что у Португалии нет какой то идеологии, чтобы Роналду мог им мешать в развитии нового поколения, он по сути единственный ЦН в сборной.
https://www.sports.ru/football/blogs/3252379.html
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С почином!
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Я понял про многих, что они легко поддаются и принимают мнения большинства.
Наглядный пример на sports.ru. Большинство считают, что Роналду мешает Португалии развиваться, но никто практически не пишет про причины почему он мешает, нужно иметь здравый смысл и смотреть на это предвзято, по фактам у Португалии на данный момент нет топ ЦН, который сидел бы на скамейке чисто из-за Роналду, поколение конечно талантливое, но без топ ЦН. Да и в целом, проблемы Португалии похожи как и у любых других топ сборных, которые проигрывают на больших турнирах, нет чёткой картины игры, нет четкой структуры, даже тактической схемы под которую и набирали состав, все результаты добывают игроки чисто на классе, в вот турниры выигрывают команды, которые действительно имеюи баланс и с чёткой структурой игры, Испания на Евро 2024, Аргентина 2022 на ЧМ, Италия на Евро 2021 (наверное идеальный пример отличной командной игры, потому что у Испании и Аргентины класс игроков играет немаловажную роль, а вот у Италии на Евро 2021 состав был явно не топ) тому явные примеры.
Я это всё к тому, что у Португалии нет какой то идеологии, чтобы Роналду мог им мешать в развитии нового поколения, он по сути единственный ЦН в сборной.
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Забьёт 1000, я уверен!
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Роналду первый, кто близок к реальной и заслуженной 1000 голов. Если взять тыщу голов Пеле, то этот товарищ (царство ему небесное) забивал голы, и их типа считали, чуть ли не в бразильских трущобах и он забивал непонятно какому колхозу. Какие-то первенства или чемпионаты штатов Бразилии. Короче, тут можно долго спорить на счёт легитимности голов Пеле.
Каждый гол Роналду - зафиксирован! А голы Пеле, они так, на уровне доверия. Верю - не верю. Единственное отличие Пеле от Роналду, что он почти 3-х кратный чемпион мира. Но если касаться забитых голов за карьеру, то походу Роналду, в данный момент, является лучшим по этому показателю.
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Ответ tequilagwap
и в чём эксперты со спортса не правы? криштиану, конечно, великий футболист, никто с этим не спорит, но уже второй крупный турнир сборных он - мертвое тело, которое разрушает атакующий потенциал сборной. голы в лиге наций не должны менять общей картины.
Да, он играет сомнительно на этих турнирах. Но о каком атакующем потенциале речь? Его конкуренты - Жота, Феликс, Рамуш. Каждый из них слабее 39-летнего игрока, это факт. Они усилят потенциал? И близко нет. Был бы там хороший форвард, которого маринуют ради Роналду на банке - окей, ноль вопросов. Но их нет.
Да и разве Роналду - мертвое тело? Не вся группа атаки Португалии? Разве его вина, что Бруну подает 9 из 10 в небеса? Что Леау берет мяч и бежит водиться пока не потеряет? Сомневаюсь.
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Ответ tequilagwap
и в чём эксперты со спортса не правы? криштиану, конечно, великий футболист, никто с этим не спорит, но уже второй крупный турнир сборных он - мертвое тело, которое разрушает атакующий потенциал сборной. голы в лиге наций не должны менять общей картины.
Сложно рушить то, чего нет в реальности - только в раскладах Лукомского
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Ответ tequilagwap
у португалии есть россыпь технически одаренных футболистов, вроде бруну, бернарду и витиньи, но им приходится два турнира играть в навесы на одного роналду, который даже открываться под них не может уже. как итог, из результативных действий на последних чм и че только гол с пенальти. я думаю тут очевидно, что у сборной есть якорь, который уже не тянет, но всё ещё пытается безуспешно кому-то что-либо доказать
мы видели как эти таланты с Марокко целый час играли со старта
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Ответ tequilagwap
у португалии есть россыпь технически одаренных футболистов, вроде бруну, бернарду и витиньи, но им приходится два турнира играть в навесы на одного роналду, который даже открываться под них не может уже. как итог, из результативных действий на последних чм и че только гол с пенальти. я думаю тут очевидно, что у сборной есть якорь, который уже не тянет, но всё ещё пытается безуспешно кому-то что-либо доказать
Мнение дилетанта никому не интересно
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Так, ну Гретцки по регулярке он обогнал, теперь осталось обогнать по сумме
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Лучше бы на Евро забивал
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Ну что, новая сотня пошла, историческая вещь, конечно.

Можно теперь каждый гол отслеживать.

Доберётся до 1000 или нет интересно.

Гений футболист, конечно, буду рад, если дойдёт до такой важной отметки.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Ну что, новая сотня пошла, историческая вещь, конечно. Можно теперь каждый гол отслеживать. Доберётся до 1000 или нет интересно. Гений футболист, конечно, буду рад, если дойдёт до такой важной отметки.
очевидно дойдёт, учитывая то, что роналду одержим статистикой.
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