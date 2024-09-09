Роналду забил 901-й гол в карьере

Криштиану Роналду забил 901-й гол в профессиональной карьере.

Форвард сборной отличился в матче наций против – забил победный гол на 88-й минуте после выхода на замену в начале 2-го тайма.

В составе национальной команды Роналду забил 132 гола. В клубной карьере на счету нападающего 769 мячей.

Подробную статистику 39-летнего португальца можно найти здесь.