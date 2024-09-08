На открытую тренировку Тутберидзе продано 117 из 488 билетов за сутки до начала. Стоимость билетов – 10 тысяч рублей
На открытую тренировку Этери Тутберидзе продано 117 из 488 билетов
Тренировка состоится 9 сентября в 19:00 по московскому времени в Москве.
Приобрести билет можно за 10 тысяч рублей на сайте Redkassa.ru – сегодня, на 11:26 по московскому времени, в доступе остается 371 свободное место.
Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга по делу фигуристки Арины Парсеговой.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Redkassa
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