На открытую тренировку Тутберидзе продано 117 из 488 билетов за сутки до начала. Стоимость билетов – 10 тысяч рублей

На открытую тренировку Этери Тутберидзе продано 117 из 488 билетов

Тренировка состоится 9 сентября в 19:00 по московскому времени в Москве.

Приобрести билет можно за 10 тысяч рублей на сайте Redkassa.ru – сегодня, на 11:26 по московскому времени, в доступе остается 371 свободное место.

Часть вырученных средств от мероприятия пойдет на закрытие долга по делу фигуристки Арины Парсеговой.

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