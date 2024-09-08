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  • Жена Вовченко подала на развод: «Ты выдавал в рот моим лучшим подругам, пока я пахала по 12 часов и смотрела, чтобы ты не сторчался»
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Жена Вовченко подала на развод: «Ты выдавал в рот моим лучшим подругам, пока я пахала по 12 часов и смотрела, чтобы ты не сторчался»

Жена Даниила Вовченко подала на развод.

Ранее Яна Вовченко записала несколько обращений в соцсетях. Девушка обвинила хоккеиста «Металлурга» в изменах, а также заявила о нежелании хоккеиста делать имущество.

Стало известно, что она написала исковое заявление о расторжении брака.

«Пока я бегала по стройкам дома, пахала на работе по 12 часов, платила ипотеку за квартиру, оплачивала себе лизинг на машину, поддерживала и смотрела, чтобы ты просто не сторчался. Ты #### [трахал] все, что движется, выдавал в рот моим лучшим подругам, снимал проституток и жил свою лучшую жизнь.)

Пока твоя мать слезно уверяла меня в твоей порядочности и слабости характера, вы оба придумали, как сделать так, чтоб оформить все на нее.

Я желаю тебе всего самого лучшего и успехов в карьере. Иначе выплатить мне положенное по суду ты просто не сможешь.) Продолжай ########## [растрачивать] свою жизнь и карьеру. Наконец-то это больше не моя головная боль», – цитирует Яну Вовченко Sport24.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoМеталлург Мг
светская хроника
происшествия
logoКХЛ
девушки и спорт
logoДаниил Вовченко
брань
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