Матч легенд России и Беларуси, Медведев в 1/4 финала «Уимблдона», Хэмилтон взял Гран-при Великобритании, мировой рекорд Магучих и другие новости утра

1. В Минске прошел матч легенд сборных России и Беларуси. Основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти победили россияне.

2. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Уимблдона» на отказе Григора Димитрова, Алькарас и Синнер тоже сыграют в 1/4 финала. Гауфф проиграла Наварро, Паолини вышла в 1/4 финала, Бадоса и Радукану выбыли.

3. Украинка Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Предыдущий держался 37 лет.

4. Льюис Хэмилтон победил Гран-при Великобритании, Макс Ферстаппен – 2-й, Ландо Норрис – 3-й. Пилот «Мерседеса» выиграл 104-ю гонку в «Формуле-1» и первую после 2021 года, он стал самым возрастным победителем в XXI веке.

5. Сотрудница «Матч ТВ» заявила, что ее изнасиловали рядом с телецентром «Останкино». Задержаны трое мужчин из Узбекистана, им может грозить до 10 лет лишения свободы. Тина Канделаки пообещала: «Насильники будут наказаны по всей строгости закона».

6. Названы причины плохой игры Килиана Мбаппе на Евро-2024: проблемы с носом, спиной и коленом, конфликт с «ПСЖ» и политическая ситуация во Франции.

7. Трансферы. Олисе перешел в «Баварию» из «Кристал Пэлас» за 60 млн евро. «Спартаку» предложили купить Пиняева у «Локо», красно-белые подпишут Барко («Ривер Плейт») за 16 млн долларов. Сергеев близок к возвращению в «Крылья Советов» из «Зенита». «МЮ» завершает сделку по Зиркзе. Кин переходит из «Ювентуса» в «Фиорентину» за 13+5 млн евро.

8. ЦСКА разгромил «Партизан» (3:0) и выиграл BetBoom Братский Кубок. Болельщики вывесили баннер: «Русские и сербы – братья навек. Одни цвета, одна вера, одна кровь». «Спартак» победил «Уфу» (1:0) в закрытом контрольном матче, Станкович пока не проигрывает.

9. Велогонщика Жюльена Бернара оштрафовали за то, что он поцеловал жену во время гонки на «Тур де Франс». Результаты 9-го этапа – здесь.

10. Тиаго Алькантара решил завершить карьеру. Бывшему полузащитнику сборной Испании, «Барселоны», «Баварии» и «Ливерпуля» – 33 года.

11. Греция выиграла у Хорватии в финале олимпийской квалификации, Бразилия расправилась с Латвией, Испания взяла верх над Багамами.

Цитаты дня:

Маркус Тюрам о поражении партии Ле Пен на выборах: «Поздравляю выступивших против опасности, нависшей над нашей прекрасной страной. Да здравствуют разнообразие, Республика и Франция!»

Тони Кроос: «Германия уже не та, что 10 лет назад. Ощущение безопасности изменилось. Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в Германии, я выберу первое»

Ничушкин об инциденте с пьяной девушкой: «Та ситуация не имеет ко мне отношения, все раздули. Стоило сразу все рассказать, тогда бы люди не гадали, и мне бы легче было»

Аршавин посетил «Хатынь» в Беларуси: «Натолкнуло на мысль, что везде советских людей сжигали, куда ни поедь. Сборную Украины сюда отвезите, послушают пускай»

Ольга Зайцева: «На спорт даются деньги, а как его не поддерживать? Чтобы у нас был разлад и дети пошли по подвалам, как это было в девяностые?»

Рой Джонс: «Согласен с Кремлевым. Если тебя содержит государство, то ты не должен ехать на Олимпиаду»