Ольга Зайцева: «На спорт даются деньги, а как его не поддерживать? Чтобы у нас был разлад и дети пошли по подвалам, как это было в девяностые?»
Ольга Зайцева высказалась о финансировании спорта в России.
— Может ли быть в России частный спорт? Если бы все наши меценаты кинулись помогать — возможно. Хотя у нас и эта система существует, и есть люди, которые поддерживают клубы. У нас в принципе другая структура спорта. Она не может быть как в Америке. Да, в каких-то видах спорта есть частные клубы, но она не подходит другим видам. У нас большая страна, у нас очень много разных людей.
— США тоже большая страна.
— Мы — больше.
— По населению они в два раза больше.
— Все равно — у нас другой менталитет, другая система. Пытались же переходить на частную систему, платные кружки — не идет. Я думаю, что большой плюс как раньше было — бесплатный спорт, бесплатное образование. И у нас вырастали великие чемпионы. Детский спорт должен быть бесплатным. А когда ты переходишь на другой уровень, профессиональный, можно переключаться на поддержку вне государства. Но наше государство — оно тянет вообще все!
— Но это же формирует и зависимость от него.
— Какую зависимость?
— Ну клуб в регионе на бюджете. И пенсионер может задать вопрос: «А почему вы бразильца купили, а не мне пенсию подняли?»
— Сейчас повышают пенсии, неужели вы не слышали? Все постепенно, никогда не будет все сразу везде. Это жизнь, это опыт, ты учишься на своих ошибках. Раньше не индексировали — сейчас индексируют. Наша страна огромная, людей и мнений много. Сейчас все исправляется.
И на спорт даются деньги, а как его не поддерживать? Чтобы у нас был разлад и дети пошли по подвалам опять, как это было в девяностые? У нас все разваливали в эти годы! — заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.
Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?
А что 90-е это следствие 70-80х годов у Зайцевой видно мозги не доходят.
Кстати как и многие тут я тоже по подвалам не шарился в 90-е))
На все какие-то отговорки без грамма логики: то "мы больше" географически когда речь о населении, то "менталитет" и "система" без пояснения чем же они "какие-то другие", то "государство тянет все" непонятно к чему, то "пусть купили бразильца вместо пенсии россиянам, но пенсии же тоже индексируют!" - ну так а могли бы без бразильца (и тем более лимита для паспортистов) еще выше проиндексировать, то вообще какой-то "разлад"...
Зато "поддержка государством спорта, который нельзя не поддержать - по подвалам дети будут" - это когда паспортистам дают по 3 миллиона в год "недружественной валютой", скупают пачками латиноамериканцев (еще и преступников - вот прям пример для детей чтобы по подвалам не сидели) вместо построения кортов, полей, покупки лыж для детей и прочего
Но даже после всего этого у таких "зайцевых" будут отмазки типа "мы большая страна" и "не все сразу" (ну да, купить бразильца-аргентинца или паспортиста с процентами агенту, подъемными и прочим - это "сразу", а площадку сделать детям - "не сразу все")...
Не спешите критиковать, человек ведь на своей шкуре в 90-ые через подвал прошел. Знает, о чем говорит. Вот там мозги и отшибло