Ольга Зайцева: «На спорт даются деньги, а как его не поддерживать? Чтобы у нас был разлад и дети пошли по подвалам, как это было в девяностые?»

Теги Ольга Зайцева сборная России жен Спорт-Экспресс Биатлон

Ольга Зайцева высказалась о финансировании спорта в России.

— Может ли быть в России частный спорт? Если бы все наши меценаты кинулись помогать — возможно. Хотя у нас и эта система существует, и есть люди, которые поддерживают клубы. У нас в принципе другая структура спорта. Она не может быть как в Америке. Да, в каких-то видах спорта есть частные клубы, но она не подходит другим видам. У нас большая страна, у нас очень много разных людей.

— США тоже большая страна.

— Мы — больше.

— По населению они в два раза больше.

— Все равно — у нас другой менталитет, другая система. Пытались же переходить на частную систему, платные кружки — не идет. Я думаю, что большой плюс как раньше было — бесплатный спорт, бесплатное образование. И у нас вырастали великие чемпионы. Детский спорт должен быть бесплатным. А когда ты переходишь на другой уровень, профессиональный, можно переключаться на поддержку вне государства. Но наше государство — оно тянет вообще все!

— Но это же формирует и зависимость от него.

— Какую зависимость?

— Ну клуб в регионе на бюджете. И пенсионер может задать вопрос: «А почему вы бразильца купили, а не мне пенсию подняли?»

— Сейчас повышают пенсии, неужели вы не слышали? Все постепенно, никогда не будет все сразу везде. Это жизнь, это опыт, ты учишься на своих ошибках. Раньше не индексировали — сейчас индексируют. Наша страна огромная, людей и мнений много. Сейчас все исправляется.

И на спорт даются деньги, а как его не поддерживать? Чтобы у нас был разлад и дети пошли по подвалам опять, как это было в девяностые? У нас все разваливали в эти годы! — заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. 

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54 комментария
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Мы - больше, лол. Какая же она глупая.
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Перевожу:
Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться?
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Государство должно финансировать только детский и массовый спорт, профессиональный должен финансироваться на частные средства и зарабатывать деньги сам
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Ну да, без нескольких десятков тысяч профессиональных спортсменов (включая ребят из других стран, которым государство отстегивает деньги), миллионы детей сразу побегут в подвалы. Как же иначе?..
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Зайка-пресмыкайка.
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Да, бывает настроение такое поразваливаться, сразу в подвалы хочется, прям как в 90-е. И только гос. содержание профессионального спорта спасает, вспоминаю какие замечательные призовые на играх БРИКС были, сразу отпускает, только блаженное ощущение, что все налаживается, остается.
+18
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+17
Сколько лет этой биатлонистке? она слышала, что пенсионерам пенсии повышают, а в магазины она ходит? на сколько повысилась пенсия и на сколько мчсо, а еще с 1 июля ЖКХ на 10%.
+14
-1
+13
Печально, когда вот такие эксперты появляются! Мое детство прошло в 90-е, никто из моего окружения по подвалам не лазил, были конечно отдельные индивиды, но не массово, в бесплатный футбол на всю жизнь наигрался. Когда ты передал в другую возрастную группу, а потом те кто младше тебя играют в той же форме, что и ты в свое время, ну про индексацию пенсий тут вообще умора, уж лучше вообще молчала
+12
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+12
До этого интервью Зайцева была уверена, что количество населения в стране пропорционально её территории...
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+9
Ответ Геннадий Туник
Чуть-что,обязательно девяностые! Как будто в семидесятых,восьмидесятых и прочих нулевых всё было великолепно!
Потому что в нулевые уже пришёл к власти сами знаете кто и поэтому сразу всё стало хорошо и на нулевые накидывать нельзя.

А что 90-е это следствие 70-80х годов у Зайцевой видно мозги не доходят.

Кстати как и многие тут я тоже по подвалам не шарился в 90-е))
+9
0
+9
Дети не идут даже на хорошие спортплощадки у дома, когда в квартире есть хороший вай-фай.
+10
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+9
Чуть-что,обязательно девяностые! Как будто в семидесятых,восьмидесятых и прочих нулевых всё было великолепно!
+8
0
+8
Что-то я не ходил по подвалам в девяностые.😏😏😏
+7
0
+7
Ответ Святой Патрик
Я так скажу - лучше поддерживать спорт, чем не поддерживать. Понятно, что в идеале этим должно заниматься не только государство, но на данный момент так. Можно, конечно, сделать какие-то вычеты для тех, кто развивает спорт, но, по сути, это будет одно и то же - за счёт государства.
проф спорт не будет развиваться пока не будет платежеспособногг населения готового платить за его просмотр. все. никаких других причин.сначала сытое население ч достатком, потом все остальное
+8
-1
+7
"Сейчас повышают пенсии, неужели вы не слышали?"
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🤦🤦🤦
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Поддержка дармаедов, вроде тебя, никак не помогает развитию детей.
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Не надо путать детский спорт и всё остальное. Дети до 18 должны заниматься бесплатно в любых секциях, но уж точно не должны государством оплачиваться сборы и тренировки, форма и базы для взрослых тёлок и дядек, какой бы вид они не представляли. Например, в моём городе когда-то был клуб по хоккею с мячом. На него тратились колоссальные суммы в 90е и 00е, хотя в городе ни дорог, ни мест отдыха не было. Ходили на этот хоккей тысячи две при 300.000 населения. Кому оно надо?! Или недавно существовала мини-футбольная команда, которой, внезапно, руководил сын губернатора. Зачем? Кому? Ротенберг что ли очередной?!
+4
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+4
про пенсионеров знатно. моя мама получает 12 тысяч, отработав 30 лет преподавателем. государство заботится о вас и продолжает заботиться © наша раша
+4
-1
+3
Зайцева - первый человек в России, который слышал о повышении пенсий
+4
-1
+3
Это просто клиника, уж простите.

На все какие-то отговорки без грамма логики: то "мы больше" географически когда речь о населении, то "менталитет" и "система" без пояснения чем же они "какие-то другие", то "государство тянет все" непонятно к чему, то "пусть купили бразильца вместо пенсии россиянам, но пенсии же тоже индексируют!" - ну так а могли бы без бразильца (и тем более лимита для паспортистов) еще выше проиндексировать, то вообще какой-то "разлад"...
+3
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А так хочется всем таким вот "спортсменам-депутатам" показать в каких футболках бегают пацаны играя в футбол - никаких российских футболистов - Месси, Роналду и прочие иностранцы. А бегают пацаны на пустырях, поехать на соревнования не могут, тренируют их если, то "так себе тренеры и люди" часто.

Зато "поддержка государством спорта, который нельзя не поддержать - по подвалам дети будут" - это когда паспортистам дают по 3 миллиона в год "недружественной валютой", скупают пачками латиноамериканцев (еще и преступников - вот прям пример для детей чтобы по подвалам не сидели) вместо построения кортов, полей, покупки лыж для детей и прочего

Но даже после всего этого у таких "зайцевых" будут отмазки типа "мы большая страна" и "не все сразу" (ну да, купить бразильца-аргентинца или паспортиста с процентами агенту, подъемными и прочим - это "сразу", а площадку сделать детям - "не сразу все")...
+3
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В СССР подготовили спортсменов, чтобы они пошли в бандиты в 90-е и развалили страну, которую за двадцать лет бывший спортсмен не может привести в норму. тьфу.
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Опять эти проклятые девяностые. Ещё бы времена НЭПа приплела и беспризорников по всей стране
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Ответ Пьяный почтальон
Дети не идут даже на хорошие спортплощадки у дома, когда в квартире есть хороший вай-фай.
Потому что нету хорошей мотивации 😏😏😏
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-1
+2
Ответ Святой Патрик
Вы врёте. 12 тысяч она не может получать.
Может
+2
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+2
Родилась: 16 мая 1978 года (46 лет), Москва, СССР

Не спешите критиковать, человек ведь на своей шкуре в 90-ые через подвал прошел. Знает, о чем говорит. Вот там мозги и отшибло
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Русская душа пришибленная ширью...
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Спортсмен и разум - вещи несовместимые. Оля доказала это, в очередной раз
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Государство не очень, зато большое
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