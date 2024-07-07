Тони Кроос: «Германия уже не та, что 10 лет назад. Ощущение безопасности изменилось. Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в Германии, я выберу первое»
Тони Кроос заявил, что Германия уже не та, что раньше.
Бывший футболист сборной Германии и «Реала» высказался о проблемах родной страны и причинах, почему он не хочет возвращаться туда из Испании.
«Я по-прежнему считаю Германию по-настоящему великой страной. Мне очень нравится здесь, но это уже не совсем та Германия, какой она была, скажем, 10 лет назад», – заявил Кроос в подкасте Lanz und Precht.
На вопрос ведущего о том, что конкретно изменилось, Тони ответил, что пропало ощущение безопасности.
«Ощущение определенно изменилось. Ощущение... Как бы это выразить, чтобы на меня не навесили ярлыки? Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в немецком городе, я бы выбрал Испанию.
Есть чувство, что что-то происходит. Я не говорю, что в Испании ничего не происходит», – отметил Кроос.
Экс-футболист колебался, стоит ли ему комментировать ситуацию с безопасностью в Германии, учитывая, что его «могут принизить из-за того, что у него нет прямого контакта». Но Кроос отметил, что чувствует себя «хорошо информированным», потому что его родственники живут в Германии.
Также Тони отметил, что не хочет возвращаться из-за погоды.
«Здесь [в Испании] лето не как в Германии. Лето в последние годы было отличным. В Мадриде мы чувствуем себя как дома», – сказал Кроос.
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Там какие-то мбапе и дембеля орут, что ЛеПен это плохо. А тетя как раз топит за установление безопасности)
" вылазят боком?
Мама Ангела приютила "беженцев" и "страждущих",всё закономерно.
Хотя и началось всё не 10 лет назад,но процесс заметно ускорился в последние годы.
Среди взрослых, которые отказались вставать во время гимна на выпускном в местной школе, оказались начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарии и многодетные матери, пишут СМИ. На них уже составили административные протоколы.
Ну будь спокоен и дальше, надеясь что тебя это обойдёт стороной
Ну
А так, из тех, что был везде одинаково. Рим, Вена, Стокгольм, Мюнхен, Будапешт, Хельсинки, можно продолжать. Хельсинки могу сравнивать ежегодно. Становится реально хуже. Год от года
Можно любую проблему этим нивелировать, мол я этого не замечаю.