Тони Кроос: «Германия уже не та, что 10 лет назад. Ощущение безопасности изменилось. Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в Германии, я выберу первое»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Политика Футбол

Тони Кроос заявил, что Германия уже не та, что раньше.

Бывший футболист сборной Германии и «Реала» высказался о проблемах родной страны и причинах, почему он не хочет возвращаться туда из Испании.

«Я по-прежнему считаю Германию по-настоящему великой страной. Мне очень нравится здесь, но это уже не совсем та Германия, какой она была, скажем, 10 лет назад», – заявил Кроос в подкасте Lanz und Precht.

На вопрос ведущего о том, что конкретно изменилось, Тони ответил, что пропало ощущение безопасности.

«Ощущение определенно изменилось. Ощущение... Как бы это выразить, чтобы на меня не навесили ярлыки? Если меня спросят, где я отпущу дочь в 11 вечера – в Испании или в немецком городе, я бы выбрал Испанию.

Есть чувство, что что-то происходит. Я не говорю, что в Испании ничего не происходит», – отметил Кроос.

Экс-футболист колебался, стоит ли ему комментировать ситуацию с безопасностью в Германии, учитывая, что его «могут принизить из-за того, что у него нет прямого контакта». Но Кроос отметил, что чувствует себя «хорошо информированным», потому что его родственники живут в Германии.

Также Тони отметил, что не хочет возвращаться из-за погоды.

«Здесь [в Испании] лето не как в Германии. Лето в последние годы было отличным. В Мадриде мы чувствуем себя как дома», – сказал Кроос.

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164 комментария
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дипломатично намекнул на перебор диких исламских мигрантов
+272
-25
+247
Тот случай, когда ты вынужден говорить о безопасности своих детей так, чтобы «на меня не навесили ярылыки»…
+147
-7
+140
Ответ жирный кот
дипломатично намекнул на перебор диких исламских мигрантов
это у нас мигранты, а там беженцы, которые не работают
+106
-13
+93
Ой а что случилось?
Там какие-то мбапе и дембеля орут, что ЛеПен это плохо. А тетя как раз топит за установление безопасности)
+98
-23
+75
Про Россию то же самое можно сказать, вон Бастрыкин уже какой раз отчитывается, что преступность растёт невиданными темпами, мигрантов 16.5 миллионов и среди них очень много преступников, Россия уже не та что десять лет назад, даже вон с детских площадок чтобы выгнать оборзевших инородцев, приходится собираться всем двором
+64
-9
+55
Ответ Анзор Кандохов
Зачем в 11 ночи отпускать дочь гулять? Хоть в Испании или в Германии...
В стране должно быть безопасно и в 11 часов вечера и в 4 часа утра.
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+46
Ахах, выступления за сборную закончил - теперь можно рубить правду-матку
+39
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+36
Ахах но Кроос за мигрантов и левую повестку и в голове не щелкает )
+46
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+34
Кажется они начали что-то понимать)))
+31
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+29
Что Тони,"разнообразие" и "толерантность
" вылазят боком?
Мама Ангела приютила "беженцев" и "страждущих",всё закономерно.
Хотя и началось всё не 10 лет назад,но процесс заметно ускорился в последние годы.
+21
-4
+17
Ответ Анзор Кандохов
Зачем в 11 ночи отпускать дочь гулять? Хоть в Испании или в Германии...
В Испании ближе к вечеру начинается жизнь молодёжи. Там ужин, когда я в Германии спать ложусь.
+18
-2
+16
Ответ pit4er
Кроос попал в типичную ловушку иммигранта, который читает все плохие новости с родины и не сильно погружён в повестку страны проживания. Потому что по факту Мюнхен значительно безопаснее Мадрида
Какие новости? его родные, друзья там живут. Он получает реальную информацию от резидентов
+17
-2
+15
Хах.10 лет назад было плохо,по сравнению с тем, что было 20 лет назад. 20 лет назад было плохо по сравнению с тем, что было 30 лет назад :) Я работал в германии в 2012-2013 годах. Уже тогда мне местные взрослые мужички 40-50 лет говорили ровно эти же слова. Один сказал так: "когда росла моя старшая дочь - я вообще не думал о том, с кем она будет встречаться. Наша жизнь была очень проста. Поступаешь в институт,знакомишься там с молодым человеком, вы дружите, встречаетесь, после института устраиваетесь на работы и создаете семью. Я, говорил,не имел никаких мыслей на этот счет, это было простой и понятной реальностью. Сейчас растет моя старшая дочь - и я вообще не знаю что ее ждет в будущем. За нее мне страшно. Мне страшно смотреть с кем она может встречаться, мне страшно за то, где она будет работать, мне страшно просто отпускать ее на улицу ". И это еще относительно благополучные 12-13 годы. Тогда все было совсем не так плохо, Кроос думает что было почти хорошо :))
+20
-8
+12
Ответ поколение пепси
Про Россию то же самое можно сказать, вон Бастрыкин уже какой раз отчитывается, что преступность растёт невиданными темпами, мигрантов 16.5 миллионов и среди них очень много преступников, Россия уже не та что десять лет назад, даже вон с детских площадок чтобы выгнать оборзевших инородцев, приходится собираться всем двором
В Нальчике оштрафуют родителей девятиклассников за отказ слушать гимн России стоя. В это же время их дети закрывали уши руками.

Среди взрослых, которые отказались вставать во время гимна на выпускном в местной школе, оказались начальник отдела «РусГидро», жена главного тренера сборной России по дзюдо, супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарии и многодетные матери, пишут СМИ. На них уже составили административные протоколы.
+16
-4
+12
Ответ Клименко
Но какими методами. Правые политики нужны, но не факт, что они будут лучше и эффективнее левых политиков
Левые уже и так показали себя нетерпимыми и жесткими к любому инакомыслию. У них толерантность должна быть только к некоторым прослойкам, а свобода мысли свободна только в нужном направлении. Чем это отличается от правых? Да ничем.
+11
0
+11
Ответ Peter Parker
Тот случай, когда ты вынужден говорить о безопасности своих детей так, чтобы «на меня не навесили ярылыки»…
Не, он же говорит что дело в том что его дети в другой стране. Поэтому ему и навесят ярлыки, как нашим чиновникам. Типа своих детей в Европе держите, так что не комментируйте что тут происходит.
+11
-2
+9
Ответ Чебурашка от Гены
Ну и ? Расслабились, профукали. Большое мероприятие. Запирай дверь на замок, подопри комодом и не выходи на улицу после заката солнца. Лично я спокоен и ничего не боюсь, как и моя семья.
Ну и? Это ты сейчас про жизни сотни наших сограждан, погибших на концерте? И десятков тысяч людей, страдающих от мигрантской преступности ежегодно?
Ну будь спокоен и дальше, надеясь что тебя это обойдёт стороной
Ну
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0
+9
Ответ a2wai
Кажется они начали что-то понимать)))
Выборы это показывают.
+10
-2
+8
За что боролись, на то и напоролись, плохо что у нас в России похоже выводы из чужого отрицательного опыта не сделали((
+13
-5
+8
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Комментарий скрыт
В большинстве европейских городов после 9 вечера пусто на улицах. Даже в туристических. Прага приятное исключение.
А так, из тех, что был везде одинаково. Рим, Вена, Стокгольм, Мюнхен, Будапешт, Хельсинки, можно продолжать. Хельсинки могу сравнивать ежегодно. Становится реально хуже. Год от года
+7
-1
+6
А за свободу либералы качнут в комментариях?) Что даже такая звезда пытается выбирать слова, чтобы говорить правду?) К этой свободе нам надо стремится?)
+7
-1
+6
Россия и Германия. Так далеко, но такие понятные проблемы
+21
-15
+6
Ответ Чебурашка от Гены
Ну и ? Расслабились, профукали. Большое мероприятие. Запирай дверь на замок, подопри комодом и не выходи на улицу после заката солнца. Лично я спокоен и ничего не боюсь, как и моя семья.
как же прекрасно перекладывать личный опыт на общую ситуацию)
Можно любую проблему этим нивелировать, мол я этого не замечаю.
+5
0
+5
Во как человек слова то выбирает. Причем известный, с регалиями. Осторожно, с оглядками.Свобода слова как никак. 😂
+7
-2
+5
Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
чебурашкам везде безопасно. абсолютно.
+11
-6
+5
Ответ sergey2022
За что боролись, на то и напоролись, плохо что у нас в России похоже выводы из чужого отрицательного опыта не сделали((
у нас вообще никто никогда выводы не делает.
+5
0
+5
Ответ Анзор Кандохов
Зачем в 11 ночи отпускать дочь гулять? Хоть в Испании или в Германии...
В 11 для молодежи - это начало вечера. Для тебя, старпера, может быть и поздно )
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+5
Ответ Ramiscous
Так пусть этот бывший коллега воспитает своих детей как положено, чтобы не смотрела куда не надо. Ну и добавить можно по теме. Через 30 лет 2020ые будут вспоминаться с упоением нынешнему поколению.
Ну, не вопрос. То есть мы логически приходим к позиции общественного конфликта. Политика нам диктует: мульти-культи, мигранты, толерантность, а дома мы говорим детям: держитесь подальше от этих обезьян. Такая ситуация называется: двойная мораль и это первое и самое важное условие социального краха...
+4
0
+4
21 век должен быть посвящен борьбе с мигрантами и исламом
+5
-1
+4
Простой пример. Был у меня немецкий шеф, довольно правых взглядов на самом деле, мужику чуть больше 40, семья, 4 детей. Так вот он несколько раз мне признавался, что думает перевезти семью в ту же Испанию
+5
-1
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