ЦСКА выиграл BetBoom Братский кубок. У Николича 3 победы в 3 матчах на посту тренера ЦСКА
ЦСКА выиграл BetBoom Братский кубок.
Во 2-м, заключительном, туре армейцы разгромили «Партизан» (3:0).
ЦСКА, ранее крупно обыгравший ОФК (4:0), одержал две победы из двух и набрал 6 очков, заняв первое место в турнирной таблице. У «Динамо» 4 балла, у «Партизана» – 2, у ОФК – 0.
Марко Николич одержал 3 победы в 3 матчах на посту главного тренера ЦСКА – до этого обыграли «Шинник» (2:1).
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Да, рано делать какие-то выводы на сезон после такого.
Но надежда на хороший результат в сезоне зарождается )
Есть надежда!