ЦСКА выиграл BetBoom Братский кубок. У Николича 3 победы в 3 матчах на посту тренера ЦСКА

ЦСКА выиграл BetBoom Братский кубок.

Во 2-м, заключительном, туре армейцы разгромили «Партизан» (3:0).

, ранее крупно обыгравший (4:0), одержал две победы из двух и набрал 6 очков, заняв первое место в турнирной таблице. У « » 4 балла, у « » – 2, у ОФК – 0.

одержал 3 победы в 3 матчах на посту главного тренера ЦСКА – до этого обыграли «Шинник» (2:1).

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола