ЦСКА выиграл BetBoom Братский кубок. У Николича 3 победы в 3 матчах на посту тренера ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Сербия ОФК Партизан Динамо Москва Марко Николич BetBoom Братский Кубок Футбол

ЦСКА выиграл BetBoom Братский кубок.

Во 2-м, заключительном, туре армейцы разгромили «Партизан» (3:0).

ЦСКА, ранее крупно обыгравший ОФК (4:0), одержал две победы из двух и набрал 6 очков, заняв первое место в турнирной таблице. У «Динамо» 4 балла, у «Партизана» – 2, у ОФК – 0.

Марко Николич одержал 3 победы в 3 матчах на посту главного тренера ЦСКА – до этого обыграли «Шинник» (2:1).

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58 комментариев
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Турнир, конечно, товарищеский, но ЦСКА под руководством Николича выглядел очень солидно.

Да, рано делать какие-то выводы на сезон после такого.
Но надежда на хороший результат в сезоне зарождается )
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Ответ Евгений Овчаренко
Что с лицом, хейтеры Николича? 😎
Ни в коем случае не хейтил Николича,наоборот,высказывался в его поддержку. Но вот такие вот вопросы нужно задавать вовремя,а именно по достижению результатов либо отличной игры по ходу сезона,а не в братских кубках. Спартак тоже каждое межсезонья берёт всякие кубки,а что по итогу происходит с ними в сезоне,все мы видим. Пожтому давай пока не будем заниматься шапкозакидательством,а просто надеяться и верить на отличный сезон с новым ГТ.
+25
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+25
Игра команды сейчас выглядит так, как будто им просто мешать перестали играть и все пошло поехало. При Федотова даже в товарняках у ваших ворот всегда жарко было.
+18
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+18
Ответ Кирилл Эсаулов
Игра команды сейчас выглядит так, как будто им просто мешать перестали играть и все пошло поехало. При Федотова даже в товарняках у ваших ворот всегда жарко было.
Главное,чтобы такая игра сохранилась на сезон,а не только в товарняках
+13
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+13
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Это звание навечно за Тарасовским шапито не путай!
+17
-5
+12
Просто в шутку: Обычно Спартак добывает трофеи в предсезонке.
+10
-1
+9
Ответ Спартак сила
Шапито одно в Ватутинках
Спасибо нам вашего не надо бгг! Кушайте сами!
+8
0
+8
Что с лицом, хейтеры Николича? 😎
+13
-7
+6
Ответ Серёга Соколов
Сам шучу,сам смеюсь?
Что взять то с них? Шапито и есть шапито!
+6
0
+6
Ответ Евгений Овчаренко
Что с лицом, хейтеры Николича? 😎
А были хейтеры?
+6
0
+6
не Копа дель Соль, конечно... но тоже неплохо
+4
-1
+3
Ответ Спартак сила
Николич топ ЦСКА чемпион Ахахах
Сам шучу,сам смеюсь?
+3
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+3
Ответ Overkiller
"ЦСКА, ранее крупно обыгравший ОФК (4:0), одержал две победы из двух" Две из двух, чемпионы, ###, вселенной. Что у тебя то с рожей будет после игр с более менее нормальными командами, а не с этим шлаком?
Как нужно воспринимать мир, чтобы не понять, что это шутка?
+3
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Ответ Евгений Овчаренко
Что с лицом, хейтеры Николича? 😎
Я не хейтер, но он еще ни одного матча не выиграл))
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Ответ Wiley Fox
А что показал этот клоунский кубок? Пустили фанку, привезли им для этого партизан и гробарей, тошича и красича в состав наиграли для чего? Ясно, что в этом сезоне будет лучше результат Но лишь по причине возврата очков за прошлый сезон
Наиграли Тошича и Красича в состав? На сколько минут их наиграли? Как то очень смешно звучит,такое ощущение,что они в старте в каждом матче играли... Просто выпустили легенд на несколько минут,на общую игру команды это никак не сказалось,играли более менее основным составом. У меня только вопрос возникает,подпишут ли Жемалетдинова
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Главное,чтобы не по пути Спартака пойти. А то те тоже в межсезонье кубки всякие берут...
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+2
Ответ Евгений Овчаренко
Я. Такой же Федотов только с сербским паспортом.
Только самое забавное,что главная проблема Федотова - это то,что он не смог найти общий язык с футбрлистами и кучу народа ушло.Из-за чего он просто не мог освежать в конце игру и даже не мог собрать игроков на скамейку.И команда почти все концовки проиграла и кучу очков не добрала.А тут вообще пришли все из аренды(на время может) и игроки были,которые даже команде не принадлежат)))
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Ответ Серёга Соколов
Мужики,есть вопрос: кому удалось посмотреть эти матчи,у меня лично возможности не было,по какой схеме мы сейчас играем? Спрашиваю потому,что читал интервью Николича,где у него как раз спрашивали про игровую схему. Он ответил: что в ЦСКА набирали футболистов под схему 3-4-3,как играл Федотов,и что он не видел смысла её менять. А что в итоге,по такой же схеме и играем,или есть тактические изменения? Мб в старте,а мб по ходу матча?
Сохранили схему 3-4-3. Чалов стал играть центрофорварда, Круг застолбил левого латераля, Гайич и Келлвен играют поровну. Обляков в опорной зоне, Мойзес-Роша-Дивеев основная тройка защитников. Мусаев очень полезен, сегодня вышел на позиции вингера и сделал 1+1
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Ответ Не уверен!!
Есть инфа,сколько игроков играли на турнире,которые не принадлежат команде?
Это тут при чем? Один такой игрок, ну и?
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Ответ angry horse
Ну что же, мои поздравления всем болельщикам ЦСКА, но очень рано петь дифирамбы Николичу , посмотрим что будет дальше по сезону😎
Петь дифирамбы один раз (по окончании турнира) – это скучно. Мы болельщики и должны петь их после каждого выигранного матча.
+1
0
+1
Мужики,есть вопрос: кому удалось посмотреть эти матчи,у меня лично возможности не было,по какой схеме мы сейчас играем? Спрашиваю потому,что читал интервью Николича,где у него как раз спрашивали про игровую схему. Он ответил: что в ЦСКА набирали футболистов под схему 3-4-3,как играл Федотов,и что он не видел смысла её менять. А что в итоге,по такой же схеме и играем,или есть тактические изменения? Мб в старте,а мб по ходу матча?
+1
0
+1
Чемпионский график!❤️💙
Есть надежда!
+1
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Ответ Parker_92
Сохранили схему 3-4-3. Чалов стал играть центрофорварда, Круг застолбил левого латераля, Гайич и Келлвен играют поровну. Обляков в опорной зоне, Мойзес-Роша-Дивеев основная тройка защитников. Мусаев очень полезен, сегодня вышел на позиции вингера и сделал 1+1
Объясни плиз чуть более подробно. С тройкой центральных понятно. Гайич и Хеллвен по плану игрового времени? Или выходили вместе? Просто если Фёдор как наконечник,я так понимаю Мусаев играл правее,левее играл Аббос. Латераль слева Круг,центр это Обляков и Здьелар. Получается справа играл Хеллвен(Гайич),меняли друг друга,я правильно понял?
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Ответ Серёга Соколов
Объясни плиз чуть более подробно. С тройкой центральных понятно. Гайич и Хеллвен по плану игрового времени? Или выходили вместе? Просто если Фёдор как наконечник,я так понимаю Мусаев играл правее,левее играл Аббос. Латераль слева Круг,центр это Обляков и Здьелар. Получается справа играл Хеллвен(Гайич),меняли друг друга,я правильно понял?
Все правильно
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Ответ Parker_92
Все правильно
Понял, спасибо!👍
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Ответ Viktor Martunov
Вот очень правильная мысль. А то ваши болелы тут какие-то схемы расписывают, в аспирантуру готовятся что-ли?
А у тебя прям горит под каждым постом. Наши болелы надеются на лучшее,только и всего. Мб тебе пора заняться своим клубом? И там почаще писать? А то ты прям поселился на ветке не своего клуба
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Ответ Серёга Соколов
А у тебя прям горит под каждым постом. Наши болелы надеются на лучшее,только и всего. Мб тебе пора заняться своим клубом? И там почаще писать? А то ты прям поселился на ветке не своего клуба
Вот ты знаешь с дуру зашëл, и в конце вам удачи пожелал, а вы два ефрейтора( самое позорное звание в армии) срач разводите с таблетками и прочим. С какого при пуху у вас тут поселился? у меня своë жильë. У себя регулярно пишу, и " своих ментов" тоже шпарю, не переживай. Лучше дочь путанку( прости господи) не пропустят, чем сына ефрейтора, это так на службе говорили( наверное тоже таблетки не по времени принимали) 😆😆😆
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Ответ Viktor Martunov
Вот ты знаешь с дуру зашëл, и в конце вам удачи пожелал, а вы два ефрейтора( самое позорное звание в армии) срач разводите с таблетками и прочим. С какого при пуху у вас тут поселился? у меня своë жильë. У себя регулярно пишу, и " своих ментов" тоже шпарю, не переживай. Лучше дочь путанку( прости господи) не пропустят, чем сына ефрейтора, это так на службе говорили( наверное тоже таблетки не по времени принимали) 😆😆😆
Ну те кто говорили,точно принимали,либо детей не имели,если такую чушь несли. Удачи от тебя я не увидел в большинстве комментов. Касаемо звания,я старший лейтенант. И только неадекватный офицер может пожелать себе "дочку путану, нежели сына ефрейтора".
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Ответ Серёга Соколов
Согласен! Я не обижаюсь. А многие из добровольцев идут на заработок,а не на защиту родины... Не понимая зачем и куда...
Вот это неправильно. Ломать не строить. Жуть просто что происходит. Это сколько лет надо будет моих бывшим войскам востанавливать.
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Ответ Viktor Martunov
Молодец! А многие почему-то добровольцами идут, и не ждут приказа. Ты давай не обижайся. Мне 67й год, как могу так помогаю, береги себя для детей, сам понимаешь кому они нужны будут без тебя.
Согласен! Я не обижаюсь. А многие из добровольцев идут на заработок,а не на защиту родины... Не понимая зачем и куда...
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