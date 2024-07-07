BetBoom Братский Кубок. ЦСКА сыграет с «Партизаном»

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«Динамо» обыграло сербский ОФК (2:0) во 2-м туре BetBoom Братского Кубка.

В воскресенье ЦСКА встретится с «Партизаном».

BetBoom Братский Кубок

2-й тур

6 июля

«Динамо» Россия – ОФК Сербия – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Тюкавин (38), 2:0 – Гладышев (51).

«Динамо»: Лунев, Даса (Бессмертный), Колодин, Фернандес (Лепский), Скопинцев, Лаксальт (Кутицкий), Фомин (Бителло), Гладышев, Окишор (Лесовой), Нгамале (Макаров), Тюкавин (Грулев).

7 июля

ЦСКА Россия – «Партизан» Сербия – 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Динамо» – 4 очка (2 матча), ЦСКА – 3 (1), «Партизан» – 2 (1),  ОФК – 0 (2).

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

47 комментариев
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Колодин, добрый вечер! 🤷
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+10
Лунев порадовал, Майсторович тоже, нормуль сыграли!!! С победой!
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Ответ TheSportNik
Тюкавин, как клюшкой играет ногой, подставляет , чисто по хоккейному, папкины гены явно. А так думается Тюкавин мог и карьеру сделать в хоккее с мячом и кстати кто знает, играл он в хоккей с мячом раньше?
Он занимался только всем подряд, как и многие в детстве: бенди, теннис, даже флорбол, пока по блату не взяли в футбольное московское Динамо, когда из Водника перешёл отец и Костя мелким ещё совсем переехал, ну, точнее его перевезли. Тюкавину было5 лет, поэтому вряд ли он там что-то решал) блат не всегда плохо. Бывает реально выдающиеся игроки из этого кумовства вырастают, например, тот же Овечкин.
+9
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Хотелось бы посмотреть как Англию будет натягивать Швейцария и как они плакать будут, но с большим удовольствием посмотрю братский матч - Гробари против Коней - это будет суперматч, не то что этот отсталый кубок))
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-9
+5
Отличная комбинация Майсторович - Гладышев, и Динамо уже ведёт.
2 - 0!!!
+7
-2
+5
Тюкавин, как клюшкой играет ногой, подставляет , чисто по хоккейному, папкины гены явно.
А так думается Тюкавин мог и карьеру сделать в хоккее с мячом и кстати кто знает, играл он в хоккей с мячом раньше?
+6
-2
+4
Ответ Диандерталец
Он занимался только всем подряд, как и многие в детстве: бенди, теннис, даже флорбол, пока по блату не взяли в футбольное московское Динамо, когда из Водника перешёл отец и Костя мелким ещё совсем переехал, ну, точнее его перевезли. Тюкавину было5 лет, поэтому вряд ли он там что-то решал) блат не всегда плохо. Бывает реально выдающиеся игроки из этого кумовства вырастают, например, тот же Овечкин.
Нет, но гены тоже играют роль, раз у отца здоровье североморов, то и сыну передалось, вот и носится, как заведенный весь матч.
Про Овечкина тоже самое, там и мама олимпийская чемпионка, так что такой блат надо поощрять, соленый пот проливают парни на тренировках.
А вот блат в политике или бизнесе, там другое.
+6
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+4
Ответ TheSportNik
Тюкавин, как клюшкой играет ногой, подставляет , чисто по хоккейному, папкины гены явно. А так думается Тюкавин мог и карьеру сделать в хоккее с мячом и кстати кто знает, играл он в хоккей с мячом раньше?
Играл в детстве, футбол перетянул.
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1-0 Тюкавин выводит Динамо вперёд. Одна жизнь, одна Команда!!!
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Ответ TheSportNik
Нет, но гены тоже играют роль, раз у отца здоровье североморов, то и сыну передалось, вот и носится, как заведенный весь матч. Про Овечкина тоже самое, там и мама олимпийская чемпионка, так что такой блат надо поощрять, соленый пот проливают парни на тренировках. А вот блат в политике или бизнесе, там другое.
Я не понимаю тебя, пяточки его не нравятся? Так у него это получается. Я сам хоккеист, и как раз у нас в касание плюс. А Ибрагимович так и играл, и скажи что он не крут!!!
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Было очень душевно, когда игроки обеих команд подошли к нашим фанатам и вместе с ними и с нами скандировали динамовскую кричалку. Респект!!!
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Ответ Reims Start 2023
Братский Кубок 🤣🤣🤣 здесь в последнее время много желающих удачи Сербам, присоединяюсь, удачи Сербам))
Здесь в последнее время много великих копателей Чёрного моря и сочувствующим им.
Желаю копать дальше)))
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Ответ Pilgui 1970
Посмотришь Майстрович выдавит Генерала....
Есть в Майсторовиче, какая то уверенность в себе. И это в его то годы. А Бальбуэна мне кажется, снизил к себе нагрузки, думает что он и так лучший среди Ц.З. И это, уже многие подмечали. Сейчас Майсторович создаст здоровую конкуренцию, глядиш и Фернандес с Маричалем зашевелятся.
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Ответ verhowen
Отличная комбинация Майсторович - Гладышев, и Динамо уже ведёт. 2 - 0!!!
Посмотришь Майстрович выдавит Генерала....
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Ответ Виталии Пархоменко
Лунев порадовал, Майсторович тоже, нормуль сыграли!!! С победой!
Привет Виталий! Да Майсторович и Гладышев сегодня, были одни из лучших. Личка явно наигрыват Майсторовича, Ц.З..
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Ответ Виталии Пархоменко
Лунев порадовал, Майсторович тоже, нормуль сыграли!!! С победой!
Привет Виталий(Бонивур)! Лунëву так держать! Серб красава, да и Лесовой похоже выправляется, не находишь?
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Даже Лесовой напомнил себя в лучшие годы.
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Ответ Dinamik1
Даже Лесовой напомнил себя в лучшие годы.
Да на последних минутах был очень хороший эпизод, где сам Лесовой, напомнил себя те времена когда он пришёл в Динамо. И был одним из самых лучших дриблеров РПЛ. Если Лесовой заиграет на том уровне, это будет серьёзное усиление Динамо.
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Хороший футбол был во втором тайме. Белграду, конечно, далеко до Звезды и Партизана. Динамо, буквально Ротор обыграли в товарняке. Эмблемы ОФК и Ротора похожи)
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Ответ Dr. Heisenberg
Двух каких-то телков вывели перед матчем - видимо, в качестве символа дружбы между народами.
Футбол для фанатов, собственно их и вывели.
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Ответ Диандерталец
Отрицательных примеров всё же больше. Говорят же, что природа отдыхает на детях талантливых родителей. Носится Тюкавин здорово, но мне кажется бестолково в большинстве случаев. Хороший футболист, но не очень умный по футбольному. Поэтому, когда Чавес с Бителло, Карраскаль появились в составе, Тюкавин очень выпадал среди них. Постоянно опаздывал или наоборот торопился. Но потом всё более-менее выравнилось, однако, не известно, кто тому виной: Костя подстроился или латиносы.
Тюкавин выпал при появлении Каррася и прочих....? Странно. Это разные по амплуа футболисты и играют на разных позициях. Тюк зависим от паса как и любой нап..Его игра на острие, касание гол. Я допустим от Каррася не в восхищении, можно сказать очень одарённый парень, но, очень ленивый....Сегодня я рад за Майстровича,в первую очередь и Гладышева.
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Ответ TheSportNik
Тюкавин, как клюшкой играет ногой, подставляет , чисто по хоккейному, папкины гены явно. А так думается Тюкавин мог и карьеру сделать в хоккее с мячом и кстати кто знает, играл он в хоккей с мячом раньше?
Да играл, но без клюшки. Ногами забивал.
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Ох и ужас, конечно, современный футбол. Почему так не знаю, но последние лет 5 смотреть его уже становится невозможным. Вот, что Динамо-Белград сегодня, что матчи Евро вчера никакой существенной разницы. Ну, на Евро всё выглядит резво, энергичнее, эстетичнее, дорого, красиво, однако, ровно также бестолково. Логично, что ЛЧ ушла на ОККО. Ведь упоротые любители, настоящие эстеты от футбола, полюбас будут смотреть и платить. Это не целевая аудитория федеральных каналов. А обычного рядового зрителя таким "зрелищем" не заманишь.
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Ответ Диандерталец
Он занимался только всем подряд, как и многие в детстве: бенди, теннис, даже флорбол, пока по блату не взяли в футбольное московское Динамо, когда из Водника перешёл отец и Костя мелким ещё совсем переехал, ну, точнее его перевезли. Тюкавину было5 лет, поэтому вряд ли он там что-то решал) блат не всегда плохо. Бывает реально выдающиеся игроки из этого кумовства вырастают, например, тот же Овечкин.
А что про Ротенберга скажешь? Тоже блат же.
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0
+1
Ответ TheSportNik
Нет, но гены тоже играют роль, раз у отца здоровье североморов, то и сыну передалось, вот и носится, как заведенный весь матч. Про Овечкина тоже самое, там и мама олимпийская чемпионка, так что такой блат надо поощрять, соленый пот проливают парни на тренировках. А вот блат в политике или бизнесе, там другое.
Последнее точнее не бывает.
+1
0
+1
Ответ Диандерталец
Отрицательных примеров всё же больше. Говорят же, что природа отдыхает на детях талантливых родителей. Носится Тюкавин здорово, но мне кажется бестолково в большинстве случаев. Хороший футболист, но не очень умный по футбольному. Поэтому, когда Чавес с Бителло, Карраскаль появились в составе, Тюкавин очень выпадал среди них. Постоянно опаздывал или наоборот торопился. Но потом всё более-менее выравнилось, однако, не известно, кто тому виной: Костя подстроился или латиносы.
Он почитает и исправиться.
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Ответ TheSportNik
Тюкавин, как клюшкой играет ногой, подставляет , чисто по хоккейному, папкины гены явно. А так думается Тюкавин мог и карьеру сделать в хоккее с мячом и кстати кто знает, играл он в хоккей с мячом раньше?
Нет только в шайбу, так во дворе...
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Ответ Ка Ман
Было очень душевно, когда игроки обеих команд подошли к нашим фанатам и вместе с ними и с нами скандировали динамовскую кричалку. Респект!!!
сейчас модно зпрф на стадионах кричать. могли бы сербов, приобщить.
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Ответ verhowen
Приятно видеть что все ведущие игроки Динамо, возвращаются в состав. Наконец то видно, цельную команду Динамо. Но все равно как сказал Личка, примерно в первых 5 играх как и в прошлом году, не будет тех кто уехал на Копа Америку. Ц.З. наверное скорее всего, будут играть Майсторович и Фернандес. Хотя всё может изменится. На счёт трансферов Личка сказал, нужны примерно по одному игроку в каждую линию. Из них двое, желательно Россияне. Приятно видеть, как прогрессирует Гладышев.
Бальбуэна за три дня до начало вернëтся.Гладышеву надо больше времени давать.
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Ответ Arizona
Международные турниры - это хорошо! почаще! без смеха - Нигер, Чад и т.д. тоже в гости к нам!
Ещё один?
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