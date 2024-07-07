BetBoom Братский Кубок. ЦСКА сыграет с «Партизаном»
«Динамо» обыграло сербский ОФК (2:0) во 2-м туре BetBoom Братского Кубка.
В воскресенье ЦСКА встретится с «Партизаном».
2-й тур
6 июля
«Динамо» Россия – ОФК Сербия – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Тюкавин (38), 2:0 – Гладышев (51).
«Динамо»: Лунев, Даса (Бессмертный), Колодин, Фернандес (Лепский), Скопинцев, Лаксальт (Кутицкий), Фомин (Бителло), Гладышев, Окишор (Лесовой), Нгамале (Макаров), Тюкавин (Грулев).
7 июля
ЦСКА Россия – «Партизан» Сербия – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Динамо» – 4 очка (2 матча), ЦСКА – 3 (1), «Партизан» – 2 (1), ОФК – 0 (2).
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2 - 0!!!
А так думается Тюкавин мог и карьеру сделать в хоккее с мячом и кстати кто знает, играл он в хоккей с мячом раньше?
Про Овечкина тоже самое, там и мама олимпийская чемпионка, так что такой блат надо поощрять, соленый пот проливают парни на тренировках.
А вот блат в политике или бизнесе, там другое.
Желаю копать дальше)))