Алькантара решил завершить карьеру. Экс-хавбеку «Ливерпуля», «Баварии» и «Барселоны» 33 года

Тиаго Алькантара решил завершить карьеру в 33 года.

Об этом сообщил Фабрицио Романо. По данным инсайдера, испанец намерен продолжить работу в футболе, но в другом качестве.

Информацию Романо также подтверждает Relevo.

Последним клубом был «Ливерпуль», откуда он ушел по окончании сезона, в котором провел 5 минут на поле.

С « » Алькантара взял 2 трофея. Также полузащитник выступал за «Баварию» (15 титулов) и «Барселону» (10 трофеев), где он начал профессиональную карьеру.

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