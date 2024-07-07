Алькантара решил завершить карьеру. Экс-хавбеку «Ливерпуля», «Баварии» и «Барселоны» 33 года

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Тиаго Алькантара Футбол

Тиаго Алькантара решил завершить карьеру в 33 года.

Об этом сообщил Фабрицио Романо. По данным инсайдера, испанец намерен продолжить работу в футболе, но в другом качестве.

Информацию Романо также подтверждает Relevo.

Последним клубом Тиаго был «Ливерпуль», откуда он ушел по окончании сезона, в котором провел 5 минут на поле.

С «Ливерпулем» Алькантара взял 2 трофея. Также полузащитник выступал за «Баварию» (15 титулов) и «Барселону» (10 трофеев), где он начал профессиональную карьеру.

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64 комментария
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Прекрасный игрок и отличная карьера!:)
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Неожиданно. Тиаго собрал внушительную коллекцию трофеев за карьеру, жаль травмы помешали реализовать себя на полную.
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Классный игрок теперь уже был, видимо травмы не дают полноценно играть, жаль конечно, сейчас 33 года в футболе не возраст…
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Ответ vasilii pahitov
Комментарий скрыт
Только он не форвард
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Ответ rigobersong
Прекрасный игрок и отличная карьера!:)
Средняя карьера учитывая потенциал
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Ответ Alex.K71
Классный игрок теперь уже был, видимо травмы не дают полноценно играть, жаль конечно, сейчас 33 года в футболе не возраст…
Вполне почтенный возраст. Многие привыкли к Роналду, Ибре, Месси, что они до 40 играют, а по факту 33 почтенный возраст, с учётом накопленных травм у игрока.
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Очень жаль, череда травм ускорила завершение карьеры
Прекрасный полузащитник, талантливый и техничный парень
В Баварии красиво разбирался
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Ответ vasilii pahitov
Комментарий скрыт
Только если за футболом не следишь в принципе)
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игрок не полностью реализовавший себя. что могло бы быть если не травмы. я даже представить не могу?!
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Его связку с Киммихом не забуду никогда, это было шикарно. На мой взгляд, зря ушёл, никаких претензий, его право, но пика он достиг именно в Баварии, хотя и в Ливерпуле был временами очень хорош. Спасибо за игру, Тиаго.
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Были слухи, что Флик хочет в штаб человека со знанием испанского и немецкого и в числе таких назывался и Алькантара. Если пойдёт учиться на тренера, то вполне может и вернуться в Барсу тренером
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Мог стать одним из лучших на своей позиции, если б не травмы. Но он провел очень хорошую и достойную карьеру
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Ответ XavIniesta2008-2015
Были слухи, что Флик хочет в штаб человека со знанием испанского и немецкого и в числе таких назывался и Алькантара. Если пойдёт учиться на тренера, то вполне может и вернуться в Барсу тренером
Идеалный вариант для обоих, хотя Тьяго мог бы там еще и поиграть...
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Ответ Aidos9419
Средняя карьера учитывая потенциал
Когда увидел эту новость
Первое что пришло в голову,точно был же Алькантара
Игрок безусловно талантливый
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Очень нравилась его игра за Баварию, и в Ливерпуле когда был здоров и в форме был абсолютный топ. Но травмы все испортили, жаль что так получилось.
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Хороший игрок, жаль травмы его преследовали всю карьеру
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Если бы не травмы, мог бы стать великим.
А так отличная карьера.
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Это была славная охота, пусть и травматичная(
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Ответ exshepardjack
ну потолок то у Тиаго выше, чем у Крооса
В сарае?
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Ответ ASH11
Вполне почтенный возраст. Многие привыкли к Роналду, Ибре, Месси, что они до 40 играют, а по факту 33 почтенный возраст, с учётом накопленных травм у игрока.
Гиггз, Скоулз, Джеррард, Тьяго Сильва…
Режим и фарма творят чудеса
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Талант бешеный но здоровье никакое. Спасибо за выступление в Ливерпуле
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Ответ Zagashtok
Отличная карьера получилась. Жаль травм было не мало
Каким местом отличная? Типа попросили подождать полгода пока Хави не закончит но он быканул и свалил.В результате ошивался то там то тут, нигде первой скрипкой не был.
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Ответ Korney
вроде 1000 лет уже играет,а всего 33года фантастика
Какую тысячу лет? С 10-11 года
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вроде 1000 лет уже играет,а всего 33года
фантастика
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испанский технарь
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Ответ Bars 18
как раз месси ноги и не берёг, всегда лупили его
Да сколько его били.
Ноги бронебойные
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Ответ vasilii pahitov
Да ладно, минусите, я не против. Добавлю в копилку, конечно я за ним не слежу вообще)
лучше ни чего не отвечай, иначе опять завалят минусами.
Ха Ха Ха Ха.
забавно почитать такие комментарии
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Ответ vasilii pahitov
Комментарий скрыт
Да чего уж форвард,воротничек он.
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Ответ server34
Умение беречь себя от травм - это тоже часть работы футболиста. Месси и Роналду тем и велики, что не только побили кучу рекордов. Они ещё и травмировались относится редко. Месси после травмы в 2006-м от Дель Орно сильно поумнел. А Роналду всегда был профессионалом. Некоторые талантливые футболисты даже до возраста Тьяго не доигрывают, потому что ноги не берегут в юном возрасте.
как раз месси ноги и не берёг, всегда лупили его
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Ответ DenizKios
Когда увидел эту новость Первое что пришло в голову,точно был же Алькантара Игрок безусловно талантливый
Травмы замучали парня. Хотя был очень талантливый на поле и даже вышел на топ уровень, но постоянно ломался. Вот еще один секрет топ футболистов. Они не подверженны травмам
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