Алькантара решил завершить карьеру. Экс-хавбеку «Ливерпуля», «Баварии» и «Барселоны» 33 года
Тиаго Алькантара решил завершить карьеру в 33 года.
Об этом сообщил Фабрицио Романо. По данным инсайдера, испанец намерен продолжить работу в футболе, но в другом качестве.
Информацию Романо также подтверждает Relevo.
Последним клубом Тиаго был «Ливерпуль», откуда он ушел по окончании сезона, в котором провел 5 минут на поле.
С «Ливерпулем» Алькантара взял 2 трофея. Также полузащитник выступал за «Баварию» (15 титулов) и «Барселону» (10 трофеев), где он начал профессиональную карьеру.
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Прекрасный полузащитник, талантливый и техничный парень
В Баварии красиво разбирался
Первое что пришло в голову,точно был же Алькантара
Игрок безусловно талантливый
А так отличная карьера.
Режим и фарма творят чудеса
фантастика
Ноги бронебойные
Ха Ха Ха Ха.
забавно почитать такие комментарии