Рой Джонс: «Согласен с Кремлевым. Если тебя содержит государство, то ты не должен ехать на ОИ»

Рой Джонс поддержал Умара Кремлева, осудившего готовых поехать на ОИ россиян.

Напомним, что глава Международной боксерской ассоциации (IBA) назвал предателями тех спортсменов, которые примут приглашение и поедут на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Я согласен с Умаром и понимаю, почему он так сказал. Спортсмены должны быть преданы своей стране. Если тебя содержит государство, то ты не должен ехать на Олимпиаду», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс‑младший.

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