Рой Джонс: «Согласен с Кремлевым. Если тебя содержит государство, то ты не должен ехать на ОИ»

Теги Рой Джонс-младший МОК Париж-2024 Политика Матч ТВ бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс поддержал Умара Кремлева, осудившего готовых поехать на ОИ россиян.

Напомним, что глава Международной боксерской ассоциации (IBA) назвал предателями тех спортсменов, которые примут приглашение и поедут на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Я согласен с Умаром и понимаю, почему он так сказал. Спортсмены должны быть преданы своей стране. Если тебя содержит государство, то ты не должен ехать на Олимпиаду», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс‑младший.

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24 комментария
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Если ешь тут с руки, то не езди в клятую Омерику
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Теннисисты конечно у нас те еще содержанки государства)
+12
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+11
Тогда не надо осуждать тех кто поменял спортивное гражданство .
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+9
Ответ Stanislav Stepanov
Спортс превратился в какой-то политическо-пропагандиский сайт Перехожу на чемпионат
Фу.
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+5
Вот Исинбаева ржёт над всей этой фигнёй, ахахахаха
+6
-2
+4
И добавил, вот поэтому я и не еду %)
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+2
а как тогда может спорт быть вне политики?
+1
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Если тебя содержит государство, то ты не должен... (ключ к "гражданам России").
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Ответ assault
Если ешь тут с руки, то не езди в клятую Омерику
Ждем мнение Тайсона Фьюри.)
+1
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Ответ Кукушкин
Кому компенсируют? Тебе? Гражданину Кремлеву? А ну-ка, быстро имена, пароли, явки!
Да, мне. А что?
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Ответ Тимофей Воробьёв
Обойдутся
Это как?
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Ты-то куда, старый.. 🤦🏻‍♂️
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Быстро спелся
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Такое зарево, будто Джонс не крюком пробил, и шандарахнул из ТОСочки
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Только вопрос почему государство содержит взрослых мужиков
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Особенно если налоги не платишь
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А кто содержит государство?
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