Сергеев близок к возвращению в «Крылья Советов» из «Зенита» (Иван Карпов)
Иван Сергеев может вернуться в «Крылья Советов».
Нападающий «Зенита» близок к переходу в самарский клуб на условиях полноценного трансфера, сообщает инсайдер Иван Карпов.
29-летний футболист выступал за «Крылья Советов» до перехода в «Зенит». В составе самарцев Сергеев установил рекорд Мелбет Первой лиги, забив 40 голов в сезоне-2020/21.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ форвард забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистика Сергеева – здесь.
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P.s. Он уже пару лет в брекетах и исправляют ситуацию.
вот увидите он опять настреляет в Крыльях
Кто-то что-то сказал в тушино по Медине?)))
Возможно Сергеев недоволен своим игровым временем в Зените и сам попросился на трансфер.
Или снова ищут в Никарагуа нападающего, тупого бегунка за 15 лямов, который никогда не адаптируется.. Зачем?