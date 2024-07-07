Сергеев близок к возвращению в «Крылья Советов» из «Зенита» (Иван Карпов)

Иван Сергеев может вернуться в «Крылья Советов».

Нападающий « » близок к переходу в самарский клуб на условиях полноценного трансфера, сообщает инсайдер Иван Карпов.

29-летний футболист выступал за « » до перехода в «Зенит». В составе самарцев Сергеев установил рекорд Мелбет Первой лиги, забив 40 голов в сезоне-2020/21.

В прошедшем сезоне Мир форвард забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистика Сергеева – здесь.

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