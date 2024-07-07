Сергеев близок к возвращению в «Крылья Советов» из «Зенита» (Иван Карпов)

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев может вернуться в «Крылья Советов».

Нападающий «Зенита» близок к переходу в самарский клуб на условиях полноценного трансфера, сообщает инсайдер Иван Карпов.

29-летний футболист выступал за «Крылья Советов» до перехода в «Зенит». В составе самарцев Сергеев установил рекорд Мелбет Первой лиги, забив 40 голов в сезоне-2020/21.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ форвард забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Статистика Сергеева – здесь.

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78 комментариев
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плохо очень плохо когда ради пусть и талантливого дельфина отдают игрока который честно делал свою работу и мечтал играть за ФК Зенит
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Ну и бред если на его место возьмут кривозубого дельфина
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Сергеев по информации карпа был уже в сделке по Глушенкову и Соболеву. Теперь вот возвращается в крылья. Топ инсайды
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Ответ Filipp Gorski
Ну и бред если на его место возьмут кривозубого дельфина
Обзывать человека за какие-то его внешние недостатки это не от далекого ума обзывающего.
P.s. Он уже пару лет в брекетах и исправляют ситуацию.
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Ответ Senchas
Сергеев по информации карпа был уже в сделке по Глушенкову и Соболеву. Теперь вот возвращается в крылья. Топ инсайды
Сейчас бы доверять инсайдам этого алкаша 🤭
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Ответ Сергей Румянцев
Комментарий удален пользователем
что значит не идет? вы видели его стату выходя на замену? он забивал в каждом матче почти, да в этом сезоне не получалось где то, но главное моменты были

вот увидите он опять настреляет в Крыльях
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Мне кажется, что утка. Или Зенит нашел какого-нибудь нападающего. Только упаси Бог от Соболева. Уж лучше пусть остаётся Сергеев. Адаптирован в команде. Если получает мало игрового времени, воду не мутит. Когда выходит на замену, выкладывается по полной.
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Прекратите постить карпа. У него ни один инсайд не зашел! Сплошной кликбэйт
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Соболев в разы омерзительнее того же Дзюбы, если трансфер дельфина в Зенит состоится, то это будет плевком в своих же болельщиков. Ладно Соболев без чести и совести, готов хоть за Сатану играть ради шекелей😁
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Не понимаю почему все решили что вместо Сергеева придет Соболев)))Уверен в руководстве здравые люди и не допустят этого
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Идеальный расклад для Крыльев
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Ну Соболеву в Зените лучше будет, вольготнее. Одно дело в Москву-реку нырять, а тут..Нева!!! Финский залив!!! красота)))
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Нападающий нам очень нужен. Тем более забивной и адаптированный
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Жаль, если так. Ваня честно и с полной отдачей трудился в Зените... Если это правда, значит нападающего уже практически взяли. Лучше бы это был Гуарирапа, да кто угодно, только не дельфин...
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Ответ СКРИП!!!
Болельщики фан айди не делают, уже пофигу всем. Это раньше переходы к соперникам воспринимались не особо, а сейчас из ЦСКА в Спартак переходят и все довольны. Кто-то что-то сказал в тушино по Медине?)))
Медина - иностранный наёмник, который даже историю российских клубов и не знает, а Соболев - россиянин, знает всю принципиальность 😎
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Ответ Anton Rubtsov
Ура! Наконец то будет нормальный нападающий
Дельфина в Зените не будет Если ты считаешь (нормальным) его..
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Ответ Спартак сила
Слабый игрок чего греха таить
Соболев?
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Ответ angry horse
Соболев в разы омерзительнее того же Дзюбы, если трансфер дельфина в Зенит состоится, то это будет плевком в своих же болельщиков. Ладно Соболев без чести и совести, готов хоть за Сатану играть ради шекелей😁
Болельщики фан айди не делают, уже пофигу всем. Это раньше переходы к соперникам воспринимались не особо, а сейчас из ЦСКА в Спартак переходят и все довольны.
Кто-то что-то сказал в тушино по Медине?)))
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Ответ Caniball
Обзывать человека за какие-то его внешние недостатки это не от далекого ума обзывающего. P.s. Он уже пару лет в брекетах и исправляют ситуацию.
Вот пусть пока не исправит, в Спартаке и остаётся, а там можно и камбэк в Крылья оформить
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Ответ Anton Rubtsov
Ура! Наконец то будет нормальный нападающий
Наконец-то в составе опять будет нападащий на месте нападащего, а не не пойми кто
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Ответ Eric_Cartman
Прекратите постить карпа. У него ни один инсайд не зашел! Сплошной кликбэйт
Прямо таки ни один?
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Чтобы уложиться в заявку на сезон, от состава Зенита указанного на Трансфермаркете, надо отцепить семь человек. Но Сергеев точно не первый выбор на продажу/аренду для тренерского штаба.

Возможно Сергеев недоволен своим игровым временем в Зените и сам попросился на трансфер.
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А что Спартак молчит? Центральный нападающий, знает как забивать Оренбургам, Акронам и другим середнёвым командам, с которыми нужно набирать очки.
Или снова ищут в Никарагуа нападающего, тупого бегунка за 15 лямов, который никогда не адаптируется.. Зачем?
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Карпов не инсайдер, а писькабол
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Ответ Spartakus1984
А он кому то нужен заграницей?
Ну в Турции , Бельгии Греции вполне себе может заиграть. Форвард хороший
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Ответ maitrea
И какая у него мотивация будет играть в Крыльях , после Зенита. Еще не такой уж и ветеран мог себя попробовать за границей
А он кому то нужен заграницей?
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Ответ Мукунку хороший
Поматросили и бросили)
Движение игроков по воле зарабатывающих на них.
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Ответ Ка Ман
Поматросили и бросили?
Жикию? Да...
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Ответ MAXIMum1
Мне кажется, что утка. Или Зенит нашел какого-нибудь нападающего. Только упаси Бог от Соболева. Уж лучше пусть остаётся Сергеев. Адаптирован в команде. Если получает мало игрового времени, воду не мутит. Когда выходит на замену, выкладывается по полной.
Глушенкова купили же
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Ответ сергей петров
Не понимаю почему все решили что вместо Сергеева придет Соболев)))Уверен в руководстве здравые люди и не допустят этого
После Изидора можно быть уверенным?)
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