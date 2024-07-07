Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Предыдущий держался 37 лет

Теги прыжки в высоту рекорды сборная Украины жен Бриллиантовая лига Стефка Костадинова Ярослава Магучих Легкая атлетика

Ярослава Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже украинская легкоатлетка прыгнула на 2,10 м.

Предыдущий рекорд – 2,09 м – был установлен Стефкой Костадиновой (Болгария) в 1987 году. Он держался 37 лет. 

«У меня было ощущение, что я смогу прыгнуть на 2,07, а может быть, и на 2,10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики», – приводит слова Магучих World Athletics. 

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63 комментария
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Вот это да!
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Молодчина! Оправдала фамилию!
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Прыгуньи в высоту мне кажутся самыми красивыми легкоатлетками. Магучих — очень хороша!
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Ни хрена себе , оказался рекорд не вечным , как считалось .
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Действительно Могучая 💪
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Ответ Вася Вася
Комментарий скрыт
Не пропусти вести недели
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Поздравляю ! Великий рекорд
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Один из «вечных» рекордов побит, СИЛЬНО!
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Яся - лучшая.
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Молодец! Очень красивая девушка и еще и рекордсменка, удачи на олимпиаде!
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Ответ kazymUA
Ну наверняка еще как минимум на 37 лет новый рекорд будет стоять )))
у Бубки тоже казался вечным, а потом 6 раз перепрыгнули за несколько лет
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Ответ ПЕНСИОНЕР
Ни хрена себе , оказался рекорд не вечным , как считалось .
Сотомайор пока спокоен!
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Ответ deligy
Кучина при всех её победах пыталась, но много не добирала. А тут такой офигенный результат.
У нее 207 было
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Ого. Круто!
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Ответ nwgdm7y2p6
В Париже проигрывать некому. Она же прыгнула на Олимпийском стадионе прям)
ОИ не этап Лиги, там и квалификация будет, и давления больше. Яре главное самой себе не проиграть
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Круто. Старый рекорд.
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Ответ kazymUA
Ну наверняка еще как минимум на 37 лет новый рекорд будет стоять )))
Судя по прыжку она может и выше прыгнуть)
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Ответ lightrip
Прыгуньи в высоту мне кажутся самыми красивыми легкоатлетками. Магучих — очень хороша!
и ноги от ушей
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Это уже величие!
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Умница! Вот это да, я думал это вечный рекорд. Какая прелесть, 210! Это уже серьезно и очень надолго
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Привет сторонникам, желающим обнулить старые рекорды в ЛА. Раздувайте щеки.
+4
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Ответ lightrip
Прыгуньи в высоту мне кажутся самыми красивыми легкоатлетками. Магучих — очень хороша!
худенькие - отталкиваются и летят, летят летят..
+2
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Осталось удержать такую форму до Олимпиады!
+5
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А какое у нее место было на Играх БРИКС?
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Поздравляю 👏👏👏
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Ну наверняка еще как минимум на 37 лет новый рекорд будет стоять )))
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Результаты в олимпийском сезоне просто безумные, какой уже рекорд переписывают в легкой атлетике? ОИ должны быть очень интересными.
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Ответ deligy
Кучина при всех её победах пыталась, но много не добирала. А тут такой офигенный результат.
а ведь какая могла быть битва, эх...
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Фамилия под стать результату. Казалось, что рекорд так и простоит лет 150
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Ответ Михаил Ситников
ОИ не этап Лиги, там и квалификация будет, и давления больше. Яре главное самой себе не проиграть
Факты, да. Но не думаю. Если бы была первая Олимпиада - то возможно. А так опыт есть
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