Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Предыдущий держался 37 лет

Ярослава Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту.

На этапе « » в Париже украинская легкоатлетка прыгнула на 2,10 м.

Предыдущий рекорд – 2,09 м – был установлен Стефкой Костадиновой (Болгария) в 1987 году. Он держался 37 лет.

«У меня было ощущение, что я смогу прыгнуть на 2,07, а может быть, и на 2,10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики», – приводит слова Магучих World Athletics.

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