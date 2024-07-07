Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту. Предыдущий держался 37 лет
Ярослава Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту.
На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже украинская легкоатлетка прыгнула на 2,10 м.
Предыдущий рекорд – 2,09 м – был установлен Стефкой Костадиновой (Болгария) в 1987 году. Он держался 37 лет.
«У меня было ощущение, что я смогу прыгнуть на 2,07, а может быть, и на 2,10 м. Наконец-то я вписала Украину в историю мировой легкой атлетики», – приводит слова Магучих World Athletics.
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