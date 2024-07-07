Ретроматч. Сборная легенд России играет с Беларусью
В Минске проходит матч легенд сборных России и Беларуси.
Матч Лига ставок Лиги легенд Беларусь – Россия приурочен к 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.
Игру показывает «Матч ТВ».
Легенды Беларуси – Легенды России – 1:0 (2-й тайм)
Гол: 1:0 – Драгун (16).
Россия (1-й тайм): Габулов, Смертин, Онопко, Игонин, Алдонин, Жирков, Дзагоев, Аленичев, Титов, Аршавин, Сычев.
Беларусь (1-й тайм): Сулима, Яхимович, Гуренко, Булыга, Ромащенко, Александр Глеб, Жавнерчик, Омельянчук, Драгун, Калачев, Тигорев.
Легенды России: Руслан Нигматуллин, Владимир Габулов, Владимир Гранат, Виктор Онопко, Денис Колодин, Роман Шишкин, Алексей Игонин, Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Алексей Смертин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Павел Погребняк, Андрей Аршавин.
Тренеры Легенд России: Валерий Газзаев, Юрий Семин, Сергей Овчинников.
Легенды Беларуси: Александр Сулима, Тимофей Калачев, Эрик Яхимович, Мирослав Ромащенко, Ян Тигорев, Александр и Вячеслав Глебы, Сергей Гуренко, Виталий Булыга, Максим Жавнерчик, Андрей Лаврик, Станислав Драгун, Сергей Омельянчук, Роман Василюк, Виталий Родионов, Александр Лухвич, Сергей Яскович.
Тренеры Легенд Беларуси: Анатолий Байдачный, Эдуард Малофеев.
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