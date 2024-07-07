Ретроматч. Сборная легенд России играет с Беларусью

Теги Роман Шишкин Егор Титов Евгений Алдонин Павел Погребняк Андрей Аршавин Владимир Габулов Андрей Лаврик Сергей Омельянчук Тимофей Калачев Алексей Игонин Андрей Каряка Владимир Гранат Денис Колодин Руслан Пименов Сергей Гуренко Александр Самедов Дмитрий Сычев Валерий Газзаев Юрий Семин Александр Глеб Алексей Смертин Сборная России по футболу результаты Руслан Нигматуллин Эдуард Малофеев сборная Беларуси по футболу Дмитрий Аленичев Виктор Онопко Сергей Овчинников Вячеслав Глеб Роман Василюк Алан Дзагоев Мирослав Ромащенко Анатолий Байдачный Ян Тигорев Виталий Родионов Александр Сулима Эрик Яхимович товарищеские матчи (сборные) Дмитрий Булыга Александр Лухвич Сергей Яскович ретро Футбол

В Минске проходит матч легенд сборных России и Беларуси.

Матч Лига ставок Лиги легенд Беларусь – Россия приурочен к 80-летию освобождения Белорусской ССР от фашистских захватчиков.

Игру показывает «Матч ТВ».

Легенды Беларуси – Легенды России – 1:0 (2-й тайм)

Гол: 1:0 – Драгун (16).

Россия (1-й тайм): Габулов, Смертин, Онопко, Игонин, Алдонин, Жирков, Дзагоев, Аленичев, Титов, Аршавин, Сычев.

Беларусь (1-й тайм): Сулима, Яхимович, Гуренко, Булыга, Ромащенко, Александр Глеб, Жавнерчик, Омельянчук, Драгун, Калачев, Тигорев.

Легенды РоссииРуслан НигматуллинВладимир Габулов, Владимир Гранат, Виктор Онопко, Денис Колодин, Роман Шишкин, Алексей Игонин, Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Алексей Смертин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Самедов, Алан Дзагоев, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Павел Погребняк, Андрей Аршавин.

Тренеры Легенд России: Валерий Газзаев, Юрий Семин, Сергей Овчинников.

Легенды Беларуси: Александр Сулима, Тимофей Калачев, Эрик Яхимович, Мирослав Ромащенко, Ян Тигорев, Александр и Вячеслав Глебы, Сергей Гуренко, Виталий Булыга, Максим Жавнерчик, Андрей Лаврик, Станислав Драгун, Сергей Омельянчук, Роман Василюк, Виталий Родионов, Александр Лухвич, Сергей Яскович.

Тренеры Легенд Беларуси: Анатолий Байдачный, Эдуард Малофеев.

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83 комментария
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МАТЧ ЛИГИ СТАВОК К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ. Какой же сюрреалистический текст
+94
-6
+88
почему не сборные ветеранов?
чем так легендарны составы? Роман Шишкин - легенда Российского футбола
+37
-1
+36
Ответ Родион Горбачев
Где Царь???
Царь только на матч царей поедут. Мвтч легенд мелковато.
+28
-1
+27
Где Тумилович?
+27
0
+27
Без Васи Баранова Беларусь уже не та.
+22
-1
+21
Ответ Очки Дани Алвеса
МАТЧ ЛИГИ СТАВОК К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ. Какой же сюрреалистический текст
Букмекеры и организаторы занимаются кощунством ☝️
+22
-4
+18
Ответ lebedst
почему не сборные ветеранов? чем так легендарны составы? Роман Шишкин - легенда Российского футбола
А как и гранат))
+18
0
+18
А где легенда Милана Кутузов? 😁
+17
-1
+16
Ответ Михаил1970
Без Васи Баранова Беларусь уже не та.
Вася не поднял трубку )
+14
0
+14
Когда гранат стал легендой ?он вообще хоть в сборной был основным?
+9
0
+9
Матч ТВ идёт фоном. Какая же Орзул ТП, какие глупые вопросы...
+6
0
+6
Ответ lebedst
почему не сборные ветеранов? чем так легендарны составы? Роман Шишкин - легенда Российского футбола
🤭пизц
+8
-2
+6
Забавно выглядит когда в одной команде 34летний Дзагоев и 54летний Онопко. Вот это конечно разброс... Мне казалось Ретро-матч это где всем от 40+ как минимум, или кто карьеру завершил 10+ лет назад, а не как у Дзагоева завершение в 2023ем.
+7
-1
+6
Ответ Ришад Хайруллин
Если честно я даже не знаю кто это)
Ты серьёзно не знаешь Алексея Игонина?

Ты правда не помнишь, как Петржела убрал его из состава?
+5
0
+5
А тумилович где?
+6
-1
+5
Не знал что люди типа Самедова, Габулова, Граната, Шишкина, Игонина … легенды России…
+5
0
+5
Ответ Sergey Panin
Где Тумилович?
Так наполеончик(Байдачный) тренер, он его не взял 100% )))
+6
-1
+5
Ответ DianaBlade
Забавно выглядит когда в одной команде 34летний Дзагоев и 54летний Онопко. Вот это конечно разброс... Мне казалось Ретро-матч это где всем от 40+ как минимум, или кто карьеру завершил 10+ лет назад, а не как у Дзагоева завершение в 2023ем.
Как бы дзага не споткнулся и травму не получил
+5
-1
+4
Где Царь???
+6
-2
+4
Ответ Sergey Panin
Где Тумилович?
Он же пляжный Кристалл тренирует, у них сейчас этап в Питере, сегодня со Спартаком играют, мб из-за этого не приехал.
+4
-1
+3
Ответ Ришад Хайруллин
Когда гранат стал легендой ?он вообще хоть в сборной был основным?
Почему именно Гранат? Наличие Игонина в списке не смущает? Гранат на ЧЕ-2012 и ЧМ-2018 хотя бы в заявке был
+4
-1
+3
Эль-Картофико, новый раунд противостояния🤓
+6
-4
+2
На Матче сегодня рассказывали, что вокруг игры дикий ажиотаж и билетов уже почти нет. Они знали, что в трансляцию планы трибун попадают?
+3
-1
+2
Ответ Babusya
Чем Дзага не угодил?
тем что ему 34 и он закончил только в прошлом году? Он ещё даже не близко к "ретро"
+2
0
+2
Ответ lebedst
почему не сборные ветеранов? чем так легендарны составы? Роман Шишкин - легенда Российского футбола
Не спился
+2
0
+2
Нормальная альтернатива ЧЕ и Олимпиады - мультяшное величие!
+4
-2
+2
Шишки? Серьёзно блин... гранат? Ну давайте ещё заболотного, там... ну не знаю.... будуна будунова...и подобную шляпу
+2
0
+2
Вот это гол Криштиану Роналду отдыхает
+1
0
+1
Ответ lebedst
почему не сборные ветеранов? чем так легендарны составы? Роман Шишкин - легенда Российского футбола
Сборная Ветеранов звучит наверное не очень 🤔🤔🤔
+2
-1
+1
Где мостовой
+1
0
+1
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