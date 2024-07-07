Сотрудница «Матч ТВ» заявила, что ее изнасиловали рядом с «Останкино». Задержаны трое мужчин из Узбекистана, им может грозить до 10 лет лишения свободы (Baza)

Сотрудница «Матч ТВ» заявила, что ее изнасиловали около телецентра «Останкино».

По данным телеграм-канала Baza, нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы. По предварительной информации, несколько мужчин напали на девушку около 02:30, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда.

Спустя 40 минут один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву на заработки из Узбекистана. Вскоре рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников – 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира.

Все они были доставлены в отдел. Следователи возбудили уголовное дело по статье «изнасилование, совершенное группой лиц». Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Канал в курсе инцидента, однако не считаем возможным раскрывать подробности произошедшего. Делом занимаются правоохранительные органы, которым мы, безусловно, при необходимости окажем содействие.

Также мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку», – сообщили в « ».

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» отреагировала на случившееся.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли – с ней.

Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.