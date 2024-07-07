Сотрудница «Матч ТВ» заявила, что ее изнасиловали рядом с «Останкино». Задержаны трое мужчин из Узбекистана, им может грозить до 10 лет лишения свободы (Baza)

Теги происшествия премьер-лига Россия телевидение происшествия КХЛ Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки Хоккей

Сотрудница «Матч ТВ» заявила, что ее изнасиловали около телецентра «Останкино».

По данным телеграм-канала Baza, нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы. По предварительной информации, несколько мужчин напали на девушку около 02:30, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда.

Спустя 40 минут один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву на заработки из Узбекистана. Вскоре рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников – 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира.

Все они были доставлены в отдел. Следователи возбудили уголовное дело по статье «изнасилование, совершенное группой лиц». Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.

«Канал в курсе инцидента, однако не считаем возможным раскрывать подробности произошедшего. Делом занимаются правоохранительные органы, которым мы, безусловно, при необходимости окажем содействие.

Также мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку», – сообщили в «Матч ТВ».

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки отреагировала на случившееся.

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли – с ней.

Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

248 комментариев
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Слова Тони Крооса актуальны и к этой ситуации
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зато этническому русскому из Среднеазиатских республик, из Прибалтики, из Закавказья, да в принципе отовсюду, чтобы обустроится и получить гражданство России- надо пройти семь многолетних кругов бюрократического ада . А всякие Мукамбеты и Насрулло пожалуйста, для вас открыты все двери
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-8
+191
Ответ Eduard Rastryopin
Комментарий удален пользователем
Про мигрантов во франции и германии публикуют, не вижу проблемы про свою страну такую же новость опубликовать
+121
0
+121
Ответ danik 258808
Слова Тони Крооса актуальны и к этой ситуации
Переезжаем в Испанию.
+93
-3
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Матч должен устроить грандиозный фестиваль плова
+98
-16
+82
У Матч-ТВ нет ночного развова для сотрудников?
+84
-3
+81
Наша любимая многонационалочка
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-7
+68
Сил ей!
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Ответ Eduard Rastryopin
Комментарий удален пользователем
Чтобы понимали, что надо своей страной в первую очередь заниматься, а не жить мыслями Мбаппе и ультраправой из Франции
+62
-4
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Ответ philadelphia7650
а что он сказал?
Футболист Тони Кроос заявил, что не вернется жить в Германию из-за того, что опасается за безопасность, передает Bild.

«Нам очень нравится там находиться. Но это уже не та Германия, какой она была, может быть, десять лет назад. Чувство безопасности пропало. Это именно то, что изменилось», — сказал Кроос.
+54
-1
+53
Какой ужас... даже на улицу страшно выйти молодой девушке
+57
-4
+53
Вопрос один : как у нас работает (и работает ли вообще?) миграционная служба?
P/S Сотруднице Матча здоровья и поскорей забыть этот ад.
+56
-4
+52
Гандоны
+48
-1
+47
Ответ dreamstep
Комментарий скрыт
Вот и первый защитничек. Девушке нельзя в 2-30 идти)
А ничего, что сейчас евро и работа заканчивается в примерно это время?
+50
-5
+45
Открыли границы для мигрантов, создали проблемы и теперь разгребают. Ну вы вменяемые вообще или нет?

Лучше пусть будет нехватка рабочей силы, но по крайней мере ЧП будет с низким показателем, чем эти приезжие устраивающие тут беспредел.
+45
-1
+44
Скорее бы до госдуры уже добрались вся страна бы порадовалась
+44
-5
+39
Ответ Юквэл
Открыли границы для мигрантов, создали проблемы и теперь разгребают. Ну вы вменяемые вообще или нет? Лучше пусть будет нехватка рабочей силы, но по крайней мере ЧП будет с низким показателем, чем эти приезжие устраивающие тут беспредел.
Абсолютно вменяемые. Вы слышали, чтобы мигранты хоть раз изнасиловали дочку какого-нибудь чиновника? Вот я и не слышал. Мигранты насилуют простых смертных - наших жен, девушек, дочерей. Российская власть никак не страдает от действий среднеазиатских рабочих, поэтому ей выгодно завозить мигрантов для нужд экономики.
+40
-2
+38
Ответ Рав. Зильберман
Матч должен устроить грандиозный фестиваль плова
И устроят. Так как повесточка важнее, а российским властям нравится завозить мусульман, даже побольше чем в Европе.
+39
-8
+31
А специалистами видимо были офтольмолог, геолог, и радиоинженер. Они все не заменимы...
+31
-1
+30
Иностранные специалисты....
+30
-1
+29
Москвабад
+33
-4
+29
Теперь понятно, почему они по одному не ходят.
+30
-2
+28
Ответ Denverec
Гандоны
Нет ислама - нет проблем!
+31
-5
+26
Ответ Птюч
И таких случаев всё больше становится. А что нам скажут в Госдуре?
Скажут что мы не должны разжигать многонациональную рознь
+26
0
+26
Причем за износы сейчас им даже в тюрьме ничего не будет, т.к их садят в «зеленые зоны», где нет практики издевательств и унижений над насильниками и педофилами.
Спокойно сидят, без проблем, и по удо выходят.
Пример «зеленой зоны», это ИК в Ростове, где недавно был захват заложников и бунт.
+27
-2
+25
хреново, что стало опасно ночью ходить в своей же стране
+32
-8
+24
Ответ Рав. Зильберман
Матч должен устроить грандиозный фестиваль плова
Да кстати, у нас в Даугавпилсе и в Риге, было много кавказцев на рынках, а с ними и криминал. Но к началу десятых годов, их всех выперли из страны. Сразу так тихо и хорошо стало, по ночам даже люди гулять стали и не бояться выходить подышать свежим воздухом во двор. Значит можно, если есть воля.
+31
-7
+24
Как-то много в последнее время самая «мирная» религия всего делает
+27
-6
+21
Опять не бельгийцы или итальянцы, а из "дружественной"
+24
-3
+21
Безопасность которую мы заслужили. Завозите и раздавайте паспорта рф еще народ в восторге
+23
-2
+21
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