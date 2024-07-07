Сотрудница «Матч ТВ» заявила, что ее изнасиловали рядом с «Останкино». Задержаны трое мужчин из Узбекистана, им может грозить до 10 лет лишения свободы (Baza)
Сотрудница «Матч ТВ» заявила, что ее изнасиловали около телецентра «Останкино».
По данным телеграм-канала Baza, нападение на девушку произошло в ночь на 6 июля, когда она возвращалась с работы. По предварительной информации, несколько мужчин напали на девушку около 02:30, когда она вышла из телецентра и проходила мимо Останкинского пруда.
Спустя 40 минут один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний Мухриддин, который приехал в Москву на заработки из Узбекистана. Вскоре рядом со станцией метро «ВДНХ» сотрудники полиции задержали еще двоих его соотечественников – 25-летнего Бунеда и 22-летнего Жавохира.
Все они были доставлены в отдел. Следователи возбудили уголовное дело по статье «изнасилование, совершенное группой лиц». Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.
«Канал в курсе инцидента, однако не считаем возможным раскрывать подробности произошедшего. Делом занимаются правоохранительные органы, которым мы, безусловно, при необходимости окажем содействие.
Также мы на связи с пострадавшей и оказываем ей всестороннюю и необходимую поддержку», – сообщили в «Матч ТВ».
Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки отреагировала на случившееся.
«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли – с ней.
Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.
«Нам очень нравится там находиться. Но это уже не та Германия, какой она была, может быть, десять лет назад. Чувство безопасности пропало. Это именно то, что изменилось», — сказал Кроос.
P/S Сотруднице Матча здоровья и поскорей забыть этот ад.
А ничего, что сейчас евро и работа заканчивается в примерно это время?
Лучше пусть будет нехватка рабочей силы, но по крайней мере ЧП будет с низким показателем, чем эти приезжие устраивающие тут беспредел.
Спокойно сидят, без проблем, и по удо выходят.
Пример «зеленой зоны», это ИК в Ростове, где недавно был захват заложников и бунт.