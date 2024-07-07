Уимблдон. 4-й круг. Алькарас играет с Эмбером, Медведев встретится с Димитровым, Синнер – с Шелтоном

Даниил Медведев поборется с Григором Димитровым в четвертом круге «Уимблдона».

Действующий чемпион Карлос Алькарас играет с Юго Эмбером, первая ракетка мира Янник Синнер встретится с Беном Шелтоном.

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«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертый круг