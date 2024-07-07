Уимблдон. 4-й круг. Алькарас играет с Эмбером, Медведев встретится с Димитровым, Синнер – с Шелтоном

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Даниил Медведев поборется с Григором Димитровым в четвертом круге «Уимблдона».

Действующий чемпион Карлос Алькарас играет с Юго Эмбером, первая ракетка мира Янник Синнер встретится с Беном Шелтоном.

Сетка здесь.

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
7 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Томми Пол (США) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
7 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Карлос Алькарас (Испания) Юго Эмбер (Франция)
4:2
Дата проведения
7 июля, 15.40
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Бен Шелтон (США)
Дата проведения
7 июля, 16.30
Онлайн матча
29 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Константин Завадский_1116134014
Медведев сегодня поедет домой
Да не, смысл туда сюда мотаться, ему еще четвертьфинал играть.
+9
-1
+8
Наконец дали первый корт. Должно быть полегче.
+8
-3
+5
Дане сил, терпения и удачи в матче с Гришей.
+11
-6
+5
Ответ T-h
Наконец дали первый корт. Должно быть полегче.
хотя бы. а то Даня везде себе найдёт приключений на "маленькую кошку"
+5
-3
+2
Ответ sedric
Тороплюсь на матч, пока не смотрю. Под крышей Алькарас и Умбер играют или на открытом?
Крыша, там дожди
+1
0
+1
Ответ Константин Завадский_1116134014
Медведев сегодня поедет домой
А если не сегодня, то в четвертьфинале точно. В принципе, невелика разница, но 200 очков на дороге не валяются, надо все же побороться...
+8
-7
+1
Ответ Док Аксель
Дане сил, терпения и удачи в матче с Гришей.
Шелтон и Гриша,не мальчики для битья 👿,в остальных поединках думаю всё ясно
+3
-2
+1
Ответ Никита Волк
Крыша, там дожди
Понял. Значит опять в игре Алькараса будут мучения.
0
0
0
Ответ Stas Salesov
Ну атлетизм у него такой же, как у Алькараса, еще сыграет без проблем. Лишь бы его убойная первая летела, куда нужно, и тогда Яннику несдобровать) В матче с Харрисом он установил исторический рекорд турнира по скорости подачи, кажется, хотя кто-то говорит, что датчики коротнуло и там было немного меньше
Судя по официальной статистике на сайте WIM, он делит первое место с Перрикаром, у обоих показывает 140 миль в час. Может разница в долях только.
0
0
0
Ответ sined2000
Что за пессимизм
Не, ну если Шелтон сегодня приятно удивит, то да, возможны варианты)) А так, что-то сомневаюсь я)) Не, сегодня то шансы есть..

Димитров в последнее время долгие походы не выдерживает: если бы это был 1-2 матч на турнире, то я бы Даниилу не позавидовал, а в четвертом матче турнира расклад уже нормальный))
0
0
0
Ответ Антон Тимофеев
А если не сегодня, то в четвертьфинале точно. В принципе, невелика разница, но 200 очков на дороге не валяются, надо все же побороться...
Что за пессимизм
+2
-2
0
Ответ Владимир Бредихин
Шелтон и Гриша,не мальчики для битья 👿,в остальных поединках думаю всё ясно
Ну хз, если Карась сыграет как в первых 3 кругах, а у Эмбера покатит, то я скорее на него поставлю, а не на Шелтона. Медведеву-то на траве с пикующим Эмбером точно намного сложнее бы было, чем с пикующим Гришей.
+1
-1
0
А вот и брейк!
Вамос!
0
0
0
Дождь там будь здоров, даже слышно, как по крыше капли стучат
0
0
0
Смотрю пока начало , но Синнер сильнее играет Карлоса . Удары более хлесткие. Амбер конечно поборется, но не пройдет
0
0
0
Тороплюсь на матч, пока не смотрю. Под крышей Алькарас и Умбер играют или на открытом?
0
0
0
Алькарас - Умбер превью полуфинала во вторник в Мюнхене
0
0
0
За Даниила 🤘🤘🤘
+1
-1
0
Удачи Григору!
+5
-5
0
Надеемся Димитров окажется тем, кто отчистил сетку Медведеву.
0
0
0
Пол закроет старика Агута в 3 - х.👈
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий