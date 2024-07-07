Уимблдон. 4-й круг. Алькарас играет с Эмбером, Медведев встретится с Димитровым, Синнер – с Шелтоном
Даниил Медведев поборется с Григором Димитровым в четвертом круге «Уимблдона».
Действующий чемпион Карлос Алькарас играет с Юго Эмбером, первая ракетка мира Янник Синнер встретится с Беном Шелтоном.
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
- Дата проведения
- 7 июля, 18.30
- Дата проведения
- 7 июля, 16.30
- Дата проведения
- 7 июля, 15.40
- Дата проведения
- 7 июля, 16.30
Димитров в последнее время долгие походы не выдерживает: если бы это был 1-2 матч на турнире, то я бы Даниилу не позавидовал, а в четвертом матче турнира расклад уже нормальный))
Вамос!