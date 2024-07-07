«Спартак» купит Барко за 16 млн долларов. «Ривер Плейт» принял предложение, хавбек прилетит в Россию на следующей неделе

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Эсекиэль Барко деньги Футбол

Эсекиэль Барко продолжит карьеру в чемпионате России.

Журналист Сесар Луис Мерло сообщает, что «Ривер Плейт» согласился продать атакующего полузащитника, также играющего на позиции левого вингера, «Спартаку». Сумма трансфера – 16 млн долларов.

Сейчас стороны ведут обмен документами. Ожидается, что на следующей неделе аргентинец прилетит в Россию и подпишет контракт на 4 года.

В 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах в 2024 году на счету Барко 2 гола и 7 результативных передач.

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106 комментариев
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2 гола и 7 ассистов в чемпионате Аргентины , 16 миллионов ??? Але
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+67
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Хороший троллинг самого себя))
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Пока скептически отношусь к трансферу. Парень сдал, начал уступать место в основе детям, хоть и супер талантам (Мастантуоно и Эчеверри), имеет слабую стату + это оверпрайс. Надеюсь, оправдает ожидания, но пока слабо верится
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Хорошо когда есть лишние 16 млн$ у Лукойла.
Можно купить непонятно кого.
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Ответ Kerghoodoo
Бред. Страна воюет, еврокубков нет - для чего все это?..
А раньше для чего это было? Футбол - популярнейшая сфера развлечения. Стадионы нужно заполнять, перед спонсорами отчитываться.
А то так бредом можно всё назвать. Любое развлечение, любой торговый центр, кинотеатр и театр. И т.д.
+24
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+19
Хрен знает зачем такие деньги тратить, когда еврокубки несколько лет совсем не светят
+21
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Сиии, мертвый ноунейм за оверпрайс, то что мы хотели
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Вот, куда уходят российские , нефтянные, деньги народа.
+27
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+9
Ответ Спартак сила
Икра пошла Удачи в лучшем клубе России Ждём трешку в дерби Ждем трешку в Питере
Трешку))) бггг
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Ответ Ruslan-Spartakforever
В чем икра? Ноунейм из колхозного чемпионата? Лучше уж турка взяли
Турок к нам не поедет епт
+7
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Ответ Зелёный гопник
Очередное чудо непонятное купили за бешенные деньги
Как вы купили Артура за 18 млн, да?)
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Спартак как обычно за дикий прайс скупает каких-то ноунеймов, а потом будут жаловаться
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Опять во всем виноват Газпром и Зенит
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Опять Спартак абы кого покупает со слабой статой
Но виноват будет Зенит с норм трансферами))
+12
-8
+4
В январе купили его из США за 6.5 лямов, а немного погодя продают уже за 16???)) Достойный бизнес.)
+3
0
+3
Ответ Спартак сила
Согласен с тобой Аргентинцы в России плохо приживается
А как же ансальди, Домингес, бракамонте
+4
-1
+3
Ответ Даниил Кемпель
2 гола и 7 ассистов в чемпионате Аргентины , 16 миллионов ??? Але
Так вингер, а не нападающий.
+9
-6
+3
Икра пошла
Удачи в лучшем клубе России
Ждём трешку в дерби
Ждем трешку в Питере
+27
-24
+3
один ноунейм за другим…

хотя, за место в пятерке бороться можно и с этими, чивоуштам

бгг
+11
-8
+3
Ответ Roman Araslanov
Так вингер, а не нападающий.
ну его берут на замену промесу, зачем нужен ещё один вингер как Зеньковский, который не делает разницы и не решает моменты
+5
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+3
Ответ Иван Чернорезов
В январе купили его из США за 6.5 лямов, а немного погодя продают уже за 16???)) Достойный бизнес.)
Доллары и евро - разные валюты. Купили за 6,5, а продают за 14,7. Но суть вы ухватили верно, особенно если учесть, что между сделками всего полгода прошло.
+3
-1
+2
Ответ Даниил Кемпель
2 гола и 7 ассистов в чемпионате Аргентины , 16 миллионов ??? Але
Он же полузащитник, статистика нормальная.
А цена неофициальная. На самом деле точно будет меньше или с учётом всех бонусов посчитали. Миллионов 10-12 вполне справедливая стоимость в нынешних реалиях
+15
-13
+2
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Нефтяная корпорация это не госкомпания. Имеет право потратить деньги куда хочет.
+14
-12
+2
Ответ Ruslan-Spartakforever
В чем икра? Ноунейм из колхозного чемпионата? Лучше уж турка взяли
Какой турок? За ним после ЧЕ очередь будет стоять из топ 5 лиг. Я не знаю, сколько нужно заплатить Сараю и ему лично с агентом, чтобы он к нам поехал. Тем более игрок и сам не хочет в наш чемпионат.
+2
0
+2
Пускай купят и успокоятся.
На эти деньги Зенит взял четырёх с паспортом в это ТО :)
+2
0
+2
Ответ юра георгиевский
Вот, куда уходят российские , нефтянные, деньги народа.
Питерские бабушки оплачивают
+11
-9
+2
Ответ OldRedWhite
Главное , что если прямо сейчас попытаться его продать за 10 , то потенциальные покупатели будут только крутить пальцем у виска ))
Все продать, да продать когда будем играть?
+2
-1
+1
Ответ Спартак сила
Икра пошла Удачи в лучшем клубе России Ждём трешку в дерби Ждем трешку в Питере
У него за весь чемпионат два гола.
+2
-1
+1
Ответ Александр Кашкаров
А как же ансальди, Домингес, бракамонте
Паредес, Клементе Родригес, Гарай
+3
-2
+1
Ответ Даниил Кемпель
2 гола и 7 ассистов в чемпионате Аргентины , 16 миллионов ??? Але
Газпрому и Лукойлу бабло некуда девать, изо всех щелей лезет, понимаешь?
Там 30 лямов, тут 20, здесь 15.
А народ глупый про какой-то кризис говорит... и якобы газ подорожал, во брешат блин )))
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