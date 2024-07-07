«Спартак» купит Барко за 16 млн долларов. «Ривер Плейт» принял предложение, хавбек прилетит в Россию на следующей неделе
Эсекиэль Барко продолжит карьеру в чемпионате России.
Журналист Сесар Луис Мерло сообщает, что «Ривер Плейт» согласился продать атакующего полузащитника, также играющего на позиции левого вингера, «Спартаку». Сумма трансфера – 16 млн долларов.
Сейчас стороны ведут обмен документами. Ожидается, что на следующей неделе аргентинец прилетит в Россию и подпишет контракт на 4 года.
В 28 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах в 2024 году на счету Барко 2 гола и 7 результативных передач.
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Можно купить непонятно кого.
А то так бредом можно всё назвать. Любое развлечение, любой торговый центр, кинотеатр и театр. И т.д.
Но виноват будет Зенит с норм трансферами))
Удачи в лучшем клубе России
Ждём трешку в дерби
Ждем трешку в Питере
хотя, за место в пятерке бороться можно и с этими, чивоуштам
бгг
А цена неофициальная. На самом деле точно будет меньше или с учётом всех бонусов посчитали. Миллионов 10-12 вполне справедливая стоимость в нынешних реалиях
На эти деньги Зенит взял четырёх с паспортом в это ТО :)
Там 30 лямов, тут 20, здесь 15.
А народ глупый про какой-то кризис говорит... и якобы газ подорожал, во брешат блин )))