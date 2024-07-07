«Спартак» купит Барко за 16 млн долларов. «Ривер Плейт» принял предложение, хавбек прилетит в Россию на следующей неделе

Эсекиэль Барко продолжит карьеру в чемпионате России.

Журналист Сесар Луис Мерло сообщает, что «Ривер Плейт» согласился продать атакующего полузащитника, также играющего на позиции левого вингера, « ». Сумма трансфера – 16 млн долларов.

Сейчас стороны ведут обмен документами. Ожидается, что на следующей неделе аргентинец прилетит в Россию и подпишет контракт на 4 года.

В 28 матчах за « » во всех турнирах в 2024 году на счету 2 гола и 7 результативных передач.

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