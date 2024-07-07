Маркус Тюрам о поражении партии Ле Пен на выборах: «Поздравляю выступивших против опасности, нависшей над нашей прекрасной страной. Да здравствуют разнообразие, Республика и Франция!»

Маркус Тюрам поделился радостью от поражения партии Марин Ле Пен на выборах.

Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а «Национальное объединение», против которого выступали многие футболисты , занимает третье место.

Напомним, что партия Ле Пен выиграла в первом туре досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее партия Марин одержала победу на выборах в Европарламент.

«Поздравляю всех, кто выступил против опасности, нависшей над нашей прекрасной страной.

Да здравствуют разнообразие, Республика и Франция! Борьба продолжается», – написал нападающий «Интера».

Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»

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