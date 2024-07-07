Маркус Тюрам о поражении партии Ле Пен на выборах: «Поздравляю выступивших против опасности, нависшей над нашей прекрасной страной. Да здравствуют разнообразие, Республика и Франция!»

Теги Интер Сборная Франции по футболу серия А Италия Евро-2024 Политика соцсети Маркус Тюрам Эммануэль Макрон Марин Ле Пен Футбол

Маркус Тюрам поделился радостью от поражения партии Марин Ле Пен на выборах.

Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а «Национальное объединение», против которого выступали многие футболисты сборной Франции, занимает третье место.

Напомним, что партия Ле Пен выиграла в первом туре досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее партия Марин одержала победу на выборах в Европарламент.

«Поздравляю всех, кто выступил против опасности, нависшей над нашей прекрасной страной.

Да здравствуют разнообразие, Республика и Франция! Борьба продолжается», – написал нападающий «Интера».

Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»

Партия Ле Пен победила в первом туре на выборах во Франции. Грустная новость для Мбаппе и других футболистов

Франция и выборы: за кого игроки сборной?

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

102 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Разнообразие? По-моему, в сборной с годами все более и более однообразно
+87
-8
+79
Да здравствует север Парижа и бомжи возле Эйфелевой башни:))
+107
-28
+79
Ну что же Франция сделала свой "черный" выбор.
+72
-15
+57
Уже в который раз партия Ле Пен становится жертвой мажоритарной системы: выигрывает в первом туре, а во втором проигрывает коалиции левых и центристов.
В итоге, по сути самая популярная партия в стране не имеет никакого влияния на законодательную систему.
+33
-3
+30
Тюрам:» Да здравствует Франция , Аллах Акбар!»
+35
-12
+23
Тюрам забыл, что его прекрасная страна на другом континенте, из которой его предки смотались, чтоб попасть в цивилизованную страну, которую нынешнее правительство превращает в государство, из которого предки Тюрама и сбежали.
+32
-11
+21
Ответ rigobersong
Да здравствует север Парижа и бомжи возле Эйфелевой башни:))
Только сегодня попалось видео с улиц Парижа. Город в какой-то негритянский базар превратили)
+34
-15
+19
Ответ Джон Силвер_1116158947
Комментарий скрыт
прикол какой-то?) В Москве очень чисто, по сравнению с Парижем и бомжи на Красной площади не спят.
+19
-6
+13
Т.е. Тюрам натурально назвал одну из партий в стране, а заодно и треть избирателей, "опасностью"?
Ну и дела)
+16
-4
+12
Представьте что у нас узбеки и таджики составляют большинство в сборной и рассказывают за кого голосовать надо.
И мы болеем за таксистов и овощеводов, радуемся их голам.
+17
-6
+11
Ответ Джон Силвер_1116158947
Комментарий скрыт
В Москве на порядок лучше. Даже сравнивать смешно.
+14
-4
+10
Да здравствует сборная Испании во вторник!
+12
-2
+10
Завозят негров, сажают на социалку, чтобы поддерживали леваков.
+12
-4
+8
Ответ lanskoy
Комментарий скрыт
Франция является страной в Европе и построенной европейцами,белыми французами.
У вас есть возражения? Давайте,пишите.
+14
-6
+8
Ответ Франк Небо
Они радуются поражению Ле Пен, но почему они умалчивают, что победил то Меланшон, а не Макрон. Да и в принципе победил условно - никто чистое большинство не получил. Так такая каша собирается, что волосы дыбом встают
Так Меланшон он почти ка наш Зюганов, он также близок к действующей власти, политика точно не изменится
+6
0
+6
Ответ Groznyi2024
Такое заканчивается революцией
Только если это будет на руку американцам или британцам. В остальных случаях у Макрона будет карт бланш, хоть из танков расстреливать.
+8
-2
+6
Пфф, Тем не менее, в прошлом созыве у Ле Пен было 89 мест, а станет от 132 до 152. Так что тенденция вполне очевидна
+5
0
+5
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Только сегодня попалось видео с улиц Парижа. Город в какой-то негритянский базар превратили)
тоже видел это видео сегодня в Топоре.
вот только в Москве ситуация не лучше, куда нибудь в Люблино приедьте, там еще хуже базар)
с метро выходишь и попадаешь в ад)
+10
-6
+4
Rip Франция
+6
-2
+4
В цветах Франции нет белого!
+7
-3
+4
С разнообразием проблемы. В конце матча с Португалией на поле не было ни одного этнического француза и лишь один белый Эрнандез. Может Ле Пэн внесла бы его как раз?
+3
0
+3
Ответ Адилбек Туманшаев
Жаль, португальцы не вышвырнули из Евро этих "французов"
Ты знаешь какая ситуация в Португалии с мигрантами?
+4
-1
+3
Ответ Артём Довгополый
Представьте что у нас узбеки и таджики составляют большинство в сборной и рассказывают за кого голосовать надо. И мы болеем за таксистов и овощеводов, радуемся их голам.
Кто знает, может так и будет. Костяк той же Швейцарии - дети иммигрантов. Да и во Франции - не дети, но внуки и правнуки выходцев из Сенегала, Чада, Камеруна и т.д.
+3
0
+3
Вообще сложно понять, какого хрена не умные футболисты, не знающие ничего о жизни простых французов ничего, продвигают свои взгляды в массы? У вас там евро идет, может в футбол сыграешь и принесешь хоть чуть пользы своей сборной?
+4
-1
+3
Ответ Джон Силвер_1116158947
Комментарий скрыт
В Москве именно по-другому!
+4
-2
+2
Они реально не понимают одного. Леваки топят за то, чтобы давать паспорта всем и чуть ли не ликвидировать полицию. Праваки наоборот, за ограничения раздачи гражданства и расширение полномочий полиции в борьбе с мигрантами.

Это чистейшая гражданская война в ближайшее время.
+2
0
+2
Ответ аdidаs
Да, Алжир является страной на севере Африки, которую должны были строить смуглые алжирцы, но белые французы, разграбили ее ресурсы и убили множество людей, теперь пришло время платить по счетам
А смогли бы? А?
Но то что алжирцы делали на территории своей страны,до смуглых соплеменников и ни к чему не привели в плане развития,ни о чём не говорит?
+4
-2
+2
Ответ БЕ
вот негры им и говорят: построили? спасибо, можете уходить, дальше мы сами
Вы безусловно правы.
Построили,можете уходить,дальше они сами...Звучит неплохо.
А по фактам.
А что негры могут "построить" сами?!
Негры дальше могут лишь "засрать","уничтожить" и привести в состояние "недееспособности".
Всем негро любителям просьба приводить примеры из истории,а не сыпать политкорректными заявлениями.
Аmen!
+2
0
+2
Ой, дураааааак….
+4
-2
+2
Нагло использовали инфоповод, Евро, привлекли черных футболистов для пропаганды, вот вам и европейская демократия😃
+11
-9
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий