Маркус Тюрам о поражении партии Ле Пен на выборах: «Поздравляю выступивших против опасности, нависшей над нашей прекрасной страной. Да здравствуют разнообразие, Республика и Франция!»
Маркус Тюрам поделился радостью от поражения партии Марин Ле Пен на выборах.
Согласно предварительным данным, ни один блок не получил абсолютного большинства в парламенте, а «Национальное объединение», против которого выступали многие футболисты сборной Франции, занимает третье место.
Напомним, что партия Ле Пен выиграла в первом туре досрочных парламентских выборов, объявленных после роспуска Национальной ассамблеи президентом Эммануэлем Макроном. Ранее партия Марин одержала победу на выборах в Европарламент.
«Поздравляю всех, кто выступил против опасности, нависшей над нашей прекрасной страной.
Да здравствуют разнообразие, Республика и Франция! Борьба продолжается», – написал нападающий «Интера».
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В итоге, по сути самая популярная партия в стране не имеет никакого влияния на законодательную систему.
Ну и дела)
И мы болеем за таксистов и овощеводов, радуемся их голам.
У вас есть возражения? Давайте,пишите.
вот только в Москве ситуация не лучше, куда нибудь в Люблино приедьте, там еще хуже базар)
с метро выходишь и попадаешь в ад)
Это чистейшая гражданская война в ближайшее время.
Но то что алжирцы делали на территории своей страны,до смуглых соплеменников и ни к чему не привели в плане развития,ни о чём не говорит?
Построили,можете уходить,дальше они сами...Звучит неплохо.
А по фактам.
А что негры могут "построить" сами?!
Негры дальше могут лишь "засрать","уничтожить" и привести в состояние "недееспособности".
Всем негро любителям просьба приводить примеры из истории,а не сыпать политкорректными заявлениями.
Аmen!