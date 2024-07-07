«Русские и сербы – братья навек. Одни цвета, одна вера, одна кровь». Болельщики вывесили баннер на матче ЦСКА и «Партизана»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Сербия Партизан товарищеские матчи (клубы) болельщики Политика религия Футбол

Болельщики вывесили баннер о дружбе русских и сербов на матче ЦСКА и «Партизана».

Сегодня ЦСКА выиграл BetBoom Братский кубок, обыграв «Партизан» со счетом 3:0. В предыдущем матче московская команда разгромила ОФК (4:0).

Во время сегодняшнего матча болельщики развернули на трибуне баннер с двуглавым орлом, флагами России и Сербии и надписями: «Русские и сербы – братья навек. Одни цвета, одна вера, одна кровь».

Фото: t.me/pfccskamoscow

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105 комментариев
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+66
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+36
Ответ адекватное мнение
Комментарий удален модератором
Сербы отлично относятся к русским, русские отлично относятся к сербам. Непонятно, почему это так кого-то задевает :)
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+29
Ответ WaldemarZen
Сербы ко всем хорошо относятся, не обращая внимания на нацию.
Албанцы подтвердят, ага
+28
-7
+21
Кто вообще эту ерунду раздувает...
+59
-42
+17
Так и есть.
У меня дочка с семьёй живёт в Белграде несколько лет.
Сербы очень хорошо относятся к русским.
+27
-15
+12
Ответ STER
Какие братья, что общего вообще? Разные народы, разная история
Расходимся, STER из интернета запрещает братство.
+34
-23
+11
Ответ hh88_88
Кто вообще эту ерунду раздувает...
А чего не нравится-то? Что 2 народа дружат? Классный баннер, отличная дружеская атмосфера без всякой политоты, скандалов, в отличие от Евро.
+31
-21
+10
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Так и есть. У меня дочка с семьёй живёт в Белграде несколько лет. Сербы очень хорошо относятся к русским.
Так и есть.
У меня брат с семьёй живёт в Барселоне несколько лет.
Испанцы очень хорошо относятся к русским.
Испанцы и русские браться навек! ура!
+13
-5
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Так и есть. У меня дочка с семьёй живёт в Белграде несколько лет. Сербы очень хорошо относятся к русским.
Сербы ко всем хорошо относятся, не обращая внимания на нацию.
+19
-14
+5
Ответ WaldemarZen
Сербы ко всем хорошо относятся, не обращая внимания на нацию.
Особенно к хорватам и албанцам
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Ботов 404 как всегда в комментариях немеренно) не сидится на своих "свободных" ресурсах)
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Ответ WaldemarZen
Сербы ко всем хорошо относятся, не обращая внимания на нацию.
Хорваты, Боснийцы, Албанцы, Косовары такие: 😑😑😑
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Ответ FilinMD
Сербы отлично относятся к русским, русские отлично относятся к сербам. Непонятно, почему это так кого-то задевает :)
русские отлично относят к вьетнамцам, например. вьетнамцы отлично относятся к русским.
или тот же ОАЭ взять, такое же взаимное уважение.
но почему-то на стадионах нет кучи атрибутики "Вьетнамцы и русские один народ" или "Арабы и русские друзья навек")
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Ответ d.c.lee
Ага) А их правительство, которое они выбрали, поставляет оружие, которым убивают наших граждан. Братушки херовы
И? Правильно делают. Че там наши граждане забыли?
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Какая чушь)))
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Ответ STER
Какие братья, что общего вообще? Разные народы, разная история
Моя девушка сербка любит Россию поболее чем все т.н. патриоты. Пол жизни учила язык, готовилась к переезду. Так что не надо мне тут про разные народы.
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Не знаю как остальные, для меня сербы никогда не были никакими братьями ни по крови, ни по культуре. Никакого негатива к ним нет, но как-то вся эта тема с братушками всегда надуманной казалась, никто в России толком ничего про Сербию не знает, не назовет и пары их городов, писателей, музыкантов, и не расскажет их историю даже в самых основных пунктах. Вся это "дружба" не от большой любви друг другу, а союз против других стран, типа дружба назло Америке или как-то так.
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Ответ fincom-1
Что, на правду пригорает?Сразу всех украинскими ботами обзывать))))
Ну вот ты как пример, типичный ботяра, зареганный пару недель назад
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Ответ Фут.Боль
А чего не нравится-то? Что 2 народа дружат? Классный баннер, отличная дружеская атмосфера без всякой политоты, скандалов, в отличие от Евро.
Дружба - это здорово. Но там на баннере буквально государственные символы стран, как можно без улыбки заявлять, что тут нет политики? :)))
+8
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Ответ Анатолий Дмитриевич
государственные символы - это двуглавые орлы? двуглавые орлы - это политика?)
Вы шутите или глупы? Флаги и гербы стран изображены. Это государственные символы.
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Ответ fincom-1
Никакой я не ботяра.А зареган недавно, потому что прошлый акк забанили.За правду, сказанную такой вате, вроде тебя.
Так здесь же мультиаккаунт запрещён. Товарищ модератор, обратите внимание! Не всё ж с моими обидными комментариями бороться.
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Ответ Pechn!k
Албанцы подтвердят, ага
Что вы знаете про албанцев в Сербии, помимо "Коsovо je Srbija"?
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Ответ bevooch
Хорваты, Боснийцы, Албанцы, Косовары такие: 😑😑😑
В Боснии есть Республика Сербская, хорваты живут в Сербских городах, как и сербы в хорватских, албанцев на улицах Сербии полно. О чём вы?
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-5
+1
Ответ WaldemarZen
Если вам проще жить с запретами, то да.
Если бы нам могли запрещать, то против нас не вводили бы санкции. В том-то и суть, что хотят запретить, но не могут.
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Ответ fincom-1
Надо сербам сказать, что русские теперь с северокорейцами братья, выходит они и им тоже родня.
Ну, сказал уже?)
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Ответ Фут.Боль
А чего не нравится-то? Что 2 народа дружат? Классный баннер, отличная дружеская атмосфера без всякой политоты, скандалов, в отличие от Евро.
Что футбольные фанаты с кем-то дружат. И не нравится не сам этот факт, а что его раздувают так будто эти фанклубы - не какие-то маргинальные меньшинства, а глас народа. Вот и вы повелись своим этим «народы дружат». Да где они дружат?
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забавно наблюдать, как корежит комментаторов к этой новости)) казалось бы то такого, но нет, надо все испоганить, все им не так, как же так, русских кто-то братьями считает, и это даже не КНДР))
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Хинди руси бхай бхай
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Ответ Barcelona Forever
Комментарий удален модератором
Братский любовный треугольник.
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Ответ Максим Смирнов
Так в эпоху признания только банановыми республиками и коммунистами, российской власти позарез нужно хоть какое-то "окошко" в цивилизованном мире. Для этого и Орбана приглашают в Москву, и с Эрдоганом контакт держать пытаются, и сербов в братья причисляют. Только никто из них в "русский мир" не стремится и брататься с российской властью не собирается, им нравится контакт с Россией, потому что они могут с большой скидкой получить важные для них ресурсы в обмен на посещения России в качестве "посланников из цивилизации".
"Цивилизованный мир" - это тот, который возглавляет пожилой мужчина, считающий себя чернокожей женщиной и собственным мужем?
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