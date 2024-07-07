«Русские и сербы – братья навек. Одни цвета, одна вера, одна кровь». Болельщики вывесили баннер на матче ЦСКА и «Партизана»
Болельщики вывесили баннер о дружбе русских и сербов на матче ЦСКА и «Партизана».
Сегодня ЦСКА выиграл BetBoom Братский кубок, обыграв «Партизан» со счетом 3:0. В предыдущем матче московская команда разгромила ОФК (4:0).
Во время сегодняшнего матча болельщики развернули на трибуне баннер с двуглавым орлом, флагами России и Сербии и надписями: «Русские и сербы – братья навек. Одни цвета, одна вера, одна кровь».
Фото: t.me/pfccskamoscow
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У меня дочка с семьёй живёт в Белграде несколько лет.
Сербы очень хорошо относятся к русским.
У меня брат с семьёй живёт в Барселоне несколько лет.
Испанцы очень хорошо относятся к русским.
Испанцы и русские браться навек! ура!
или тот же ОАЭ взять, такое же взаимное уважение.
но почему-то на стадионах нет кучи атрибутики "Вьетнамцы и русские один народ" или "Арабы и русские друзья навек")