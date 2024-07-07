«Русские и сербы – братья навек. Одни цвета, одна вера, одна кровь». Болельщики вывесили баннер на матче ЦСКА и «Партизана»

Болельщики вывесили баннер о дружбе русских и сербов на матче ЦСКА и «Партизана».

Сегодня ЦСКА выиграл BetBoom Братский кубок, обыграв « » со счетом 3:0. В предыдущем матче московская команда разгромила ОФК (4:0).

Во время сегодняшнего матча болельщики развернули на трибуне баннер с двуглавым орлом, флагами России и Сербии и надписями: «Русские и сербы – братья навек. Одни цвета, одна вера, одна кровь».

Фото: t.me/pfccskamoscow

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