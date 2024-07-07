Гран-при Великобритании-2024. Онлайн

В воскресенье, 7 июля, проходит 12-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Великобритании.

Следить за событиями гонки можно на нашем онлайне:

Суперборьба «Ф-1» в Британии: «Мерседес» воспрял, Ферстаппена выдавили из топ-3

Сильверстоун

7 июля 2024 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Алекс Албон («Уильямс»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Шарль Леклер («Феррари»)

12. Логан Сарджент («Уильямс»)

13. Юки Цунода («РБ»)

14. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

15. Даниэль Риккардо («РБ»)

16. Валттери Боттас («Заубер»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Эстебан Окон («Альпин»)

19. Пьер Гасли («Альпин»)

Старт с пит-лейн:

Серхио Перес («Ред Булл»)

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