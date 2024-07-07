Гран-при Великобритании-2024. Онлайн

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В воскресенье, 7 июля, проходит 12-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Великобритании.

Следить за событиями гонки можно на нашем онлайне:

Суперборьба «Ф-1» в Британии: «Мерседес» воспрял, Ферстаппена выдавили из топ-3

Сильверстоун
7 июля 2024 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Джордж Расселл («Мерседес»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
7. Карлос Сайнс («Феррари»)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
9. Алекс Албон («Уильямс»)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
11. Шарль Леклер («Феррари»)
12. Логан Сарджент («Уильямс»)
13. Юки Цунода («РБ»)
14. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
15. Даниэль Риккардо («РБ»)
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Эстебан Окон («Альпин»)
19. Пьер Гасли («Альпин»)
 
Старт с пит-лейн:
 
Серхио Перес («Ред Булл»)
 

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223 комментария
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Макларен максимально загадочный, вроде бы машина стала быстрой, но на любой трассе всегда найдется кто-то быстрее, а они вторые снова и снова, то Феррари была быстрее в Монако и Австралии, то Ред Булл постоянно задвигал их на второе место, теперь вот очередь Мерседеса...
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Кто редбул перекрасил в оранжевый?!?!?!
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Матерь драконов в боксах Феррари)))
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+8
Ответ Birdman
Макларен максимально загадочный, вроде бы машина стала быстрой, но на любой трассе всегда найдется кто-то быстрее, а они вторые снова и снова, то Феррари была быстрее в Монако и Австралии, то Ред Булл постоянно задвигал их на второе место, теперь вот очередь Мерседеса...
Как Тоттенхэм))
+9
-1
+8
Алексей Попов - это лучший комментатор который только может быть для Ф1. Не бубнит себе под нос, не зануда, голос не писклявый, говорит чётко и ясно, что самое главное - просто прекрасно разбирается в Ф1, знает всю подноготную, отличная память, огромный опыт, все помнит до мельчайших деталей как прошли многие гонки 20-25-30 лет назад, лучше комментатора нет.
+11
-3
+8
Сколько "мы" будет в очередном оправдании переса?
+7
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+7
С учетом погоды и концентрации топ-пилотов в первых рядах сегодня должно быть весело...
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Зачем Шарля переобули в промежуточные?? Клоуны, он не Перес, ему было что терять
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Шарль просто в Феррари как мышь в лаборатории
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Норрис опять на первом же круге пропустит Макса и будет будет преследовать всю гонку.
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Ответ ням ням
А зачем вам нужны русские комментаторы, если не секрет? В лучшем случае они одним ухом слушают F1 TV, чтобы быть в курсе обстановки на питлейн и в дирекции гонки. Но тогда они не комментаторы, а переводчики... так вы и сами с этим неплохо справитесь. Английский, немецкий, испанский (из того, что в бесплатном доступе 24/7 а не только во время гонки) - выбирай не хочу
Ну вообще-то тут есть люди, которые просят ссылки на трансляции, не все хотят и могут слушать Фабричновых или зарубежных комментаторов. Ф1 ТВ не очень многим доступно. Если лично Вам не надо, просто проигнорировали бы моё сообщение. Есть Ф1 ТВ - поздравляю.
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Просто съел.
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Хэм и Макс держат дистанцию, чтобы экономить резину. Норрис едет слишком близко и быстрее убьет резину
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+5
Скучно что то. Дайте хоть проповеди Луки почитать
+5
0
+5
С резиной сэр, конечно, лучше работает
+5
0
+5
Норм дед, дождался дождя и на опыте выдал. С шинами он, конечно, работает гениально.
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Феррари как всегда) Сливают Шарля
+4
0
+4
Леклеру в очередной раз насрали, гонку в топку
+4
0
+4
А Пиастри то , оказывается, «человек дождя»
+4
0
+4
Ответ pan_admiral
Алонсо такими темпами скоро сольёт Строллу по счету в квалах
он всю квалу был быстрее стролла, просто последнюю попытку из-за трафика вроде испортил.
+4
0
+4
Что за гении на мерсах катаются вне трассы)
+4
0
+4
Ответ hypnotoad94
Да всё, самовоз свержен
Да здравствует новый самовоз?)))
+4
0
+4
Ну хоть сейчас Ландо без происшествий прошёл Ферзя
+3
0
+3
Если Феррари сказала Леклеру, что скоро дождь, значит дождя не будет
+3
0
+3
Очень маловероятно,но так хочется подиум для Хюлькенберга
+3
0
+3
Да это же настоящие гонки, давно не виделись
+3
0
+3
Мама в здании
+4
-1
+3
Маки поставили все на дождь
+3
0
+3
Эпик размены просто
+3
0
+3
Шарля подставили ранним переходом на промежуточные
+3
0
+3
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