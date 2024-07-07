Велогонщика Бернара оштрафовали за то, что он поцеловал жену во время гонки на «Тур де Франс»

Теги Тур де Франс велошоссе Жюльен Бернар Велоспорт

Велогонщика оштрафовали за поцелуй с женой во время гонки на «Тур де Франс».

Француз Жюльен Бернар из команды Lidl-Trek выступал в гонке с раздельным стартом на седьмом этапе многодневки.

Маршрут этапа проходил неподалеку от дома самого Бернара, так что его друзья и родственники вышли поддержать спортсмена к трассе. Когда гонщик преодолел подъем, друзья выбежали к нему с табличками со словами поддержки, а жена быстро поцеловала Жюльена.

Бернара оштрафовали на 200 швейцарских франков (примерно 205 евро) за «неподобающее или ненадлежащее поведение во время гонки и нанесение ущерба имиджу спорта».

Велогонщик извинился за то, что «нанес ущерб имиджу своего спорта», но отметил, что «ради таких моментов готов платить штраф хоть каждый день».

«Это было действительно невероятно. Моя жена организовывала это с друзьями уже несколько недель, и она проделала очень, очень хорошую работу.

В «разделке» у вас есть время развлечься. Именно эти моменты заставляют меня продолжать кататься на велосипеде», – сказал Бернар.

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14 комментариев
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А если бы велогольцика поздравлять вышел муж, то рискнули бы штраф наложить?)
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Вангую кучу остроумных комментариев про мужа.

Штраф очевидный. Кто смотрит велоспорт, знает, как часто зрители становится причиной серьезных завалов и травм спортсменов. Да, тут была разделка, но сути это не меняет. Хочешь поддержать - выйди с плакатом, надень смешной наряд, чтобы попасть в камеры, как собственно обычно зрители и делают. Выбегать на трассу и обниматься нельзя, гонщик это прекрасно знает
+6
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+6
А можно пояснить, как именно этим нанесен ущерб имиджу спорта?
+6
-1
+5
Ответ James Soften
А можно пояснить, как именно этим нанесен ущерб имиджу спорта?
ну он же не мужика поцеловал, а женщину, у них так не принято!
+8
-3
+5
Поцеловал бы мужа, похвалили бы и вручили награду
+8
-4
+4
А велогонщика Гейнару признали победителем за то, что он поцеловал мужа во время гонки на «Тур де Франс»

Куда мир катится.
+3
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Поцеловал бы мужа - это было бы норм -)
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Европа окончательно сошла с ума, если бы велогонщика поцеловал ЛГБТ-партнёр - штрафа точно бы не было.
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Ну да, ну да, потом как обычно отговорки [в мой организм запрещенные вещества, попали через поцелуй с жёнкой
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Французский поцелуй. Подорожал))
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Новости Тура, которые мы заслужили. Столько всего интересного происходит, а в главные выносят вот такое.
Видимо, для упражнений низкосортных петросянов в своём туалетном море. Другой цели не вижу.
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Ответ Кирилл Романьков
А если бы велогольцика поздравлять вышел муж, то рискнули бы штраф наложить?)
Как и если бы Бернар был негром.
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Ответ кракен ночной лиги
Поцеловал бы мужа, похвалили бы и вручили награду
Без вариантов
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Ответ пашу
Вангую кучу остроумных комментариев про мужа. Штраф очевидный. Кто смотрит велоспорт, знает, как часто зрители становится причиной серьезных завалов и травм спортсменов. Да, тут была разделка, но сути это не меняет. Хочешь поддержать - выйди с плакатом, надень смешной наряд, чтобы попасть в камеры, как собственно обычно зрители и делают. Выбегать на трассу и обниматься нельзя, гонщик это прекрасно знает
Какие же мы стали предсказуемые... Долой шаблонные комментарии, даёшь оригинальные мысли! ;D
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