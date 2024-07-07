Велогонщика Бернара оштрафовали за то, что он поцеловал жену во время гонки на «Тур де Франс»

Велогонщика оштрафовали за поцелуй с женой во время гонки на «Тур де Франс».

Француз Жюльен Бернар из команды Lidl-Trek выступал в гонке с раздельным стартом на седьмом этапе многодневки.

Маршрут этапа проходил неподалеку от дома самого Бернара, так что его друзья и родственники вышли поддержать спортсмена к трассе. Когда гонщик преодолел подъем, друзья выбежали к нему с табличками со словами поддержки, а жена быстро поцеловала Жюльена.

Бернара оштрафовали на 200 швейцарских франков (примерно 205 евро) за «неподобающее или ненадлежащее поведение во время гонки и нанесение ущерба имиджу спорта».

Велогонщик извинился за то, что «нанес ущерб имиджу своего спорта», но отметил, что «ради таких моментов готов платить штраф хоть каждый день».

«Это было действительно невероятно. Моя жена организовывала это с друзьями уже несколько недель, и она проделала очень, очень хорошую работу.

В «разделке» у вас есть время развлечься. Именно эти моменты заставляют меня продолжать кататься на велосипеде», – сказал Бернар.