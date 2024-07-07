Хэмилтон выиграл 104-ю гонку в «Ф-1» и первую после 2021 года

Гонщик « » финишировал первым на домашнем Гран-при Великобритании.

Обладатель рекорда «Формулы-1» по количеству побед выиграл в 104-й раз. Вторую строчку по данному показателю занимает другой семикратный чемпион мира (91), третью – пилот « » (61), финишировавший вторым в Сильверстоуне.

Победа стала для Льюиса первой после Гран-при Саудовской Аравии 2021 года.

Гран-при Великобритании-2024. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й