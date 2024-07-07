Хэмилтон выиграл 104-ю гонку в «Ф-1» и первую после 2021 года

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал первым на домашнем Гран-при Великобритании.

Обладатель рекорда «Формулы-1» по количеству побед выиграл в 104-й раз. Вторую строчку по данному показателю занимает другой семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер (91), третью – пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (61), финишировавший вторым в Сильверстоуне.

Победа стала для Льюиса первой после Гран-при Саудовской Аравии 2021 года.

Гран-при Великобритании-2024. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

37 комментариев
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Заслужил старина, ничего не скажешь. Очень эмоционально вышло
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Хемилтон конечно заслужил, но особо стоит отметить, как макларен сегодня капитально обо*рался на питстопах с обоими пилотами и упустил легкую победу.
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Поздравление льюису, радовался так как будто первая. Долго ждал
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Хэмилтон молодец. Не сломался ментально ни после той феерической разборки с Ферстаппеном на финише чемпионата, ни после пары сухих лет. Более того, Льюис все еще в обойме и крайне востребован.
Победить на домашнем гран-при и установить рекорд -- вишенка на торт карьеры, есть вероятность, что не последняя.

После гонки где-то сильно загрустил один дед, который десять лет без побед. Хотя в прошлом сезоне были шансы, но их не использовал и теперь только испанский стыд испытывает, финишируя за напарником.
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100% один из ярчайших моментов в карьере. После 2,5 лет без побед оформить рекордную победу у себя на родине в такой напряжённой гонке это, конечно, дорогого стоит
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Вот когда превозмог, тогда превозмог!
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Дома, после таких сложных 2,5 лет. Красавчик, Льюис!
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Деду поздравления! На домашней трассе, без сходов лидеров! Красавчег!
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За годы доминирования все эти 2.5 года были реально испытанием и Льюис не сдался ,просто браво. Характер настоящего чемпиона.
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Ответ Лига Мастеров
Так ладно сам софт просил поэтому можно винить только себя
Так, а то, что команда не вовремя зазвала?
Они на одном круге могли обслужить и Норриса и пиастри
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+6
Ответ Александр Макаров
Так, а то, что команда не вовремя зазвала? Они на одном круге могли обслужить и Норриса и пиастри
Так они так слили Пиастри ннорис сам 2 сек зафейлил на пит стопе и ехал бы на медиуме боролся бы за победу а не смотрел как его ферзь объезжает как стоячего
+6
0
+6
Ответ Александр Макаров
Так, а то, что команда не вовремя зазвала? Они на одном круге могли обслужить и Норриса и пиастри
Маки команда идиотов, кроме инженеров, начиная с индуса, их главного стратега, кончая Ландышем. Их стртегия это практически всегда фэйспалм . Если бы фуры не перетягивали внимание в 22 и 23 чуть-чуть, их бы пинали гораздо чаще, они уже давно и систематически фэйлят.
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Потому что итс ХЭММЕРТАЙМ
+5
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+5
Ответ Любитель шпилей
Хемилтон конечно заслужил, но особо стоит отметить, как макларен сегодня капитально обо*рался на питстопах с обоими пилотами и упустил легкую победу.
Так ладно сам софт просил поэтому можно винить только себя
+7
-3
+4
Молодец Льюис
Даже его хейтеры (а я был тож таковым при 8 годах доминирования Льюис) наверн ждали его победы, хотя бы 1
3 года без побед - это жёстко
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Ответ ALMANAC
Такими темпами Феррари станут чемпионами быстрее, если судить по тому как сейчас фейлят в Макларене и сливают победы из гонки в гонку
Только если фуры еще и Леклера сольют, тогда вообще топ будет) ну нет у булочки ни характера, ни стержня, вот совсем
+4
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+3
Ответ Zooey Glass
Маки команда идиотов, кроме инженеров, начиная с индуса, их главного стратега, кончая Ландышем. Их стртегия это практически всегда фэйспалм . Если бы фуры не перетягивали внимание в 22 и 23 чуть-чуть, их бы пинали гораздо чаще, они уже давно и систематически фэйлят.
Ландыш - шикарный пилот на трассе, он редко ошибается, хорошо выжимает максимум из болида. Но он не Льюис или Феттель с Алонсо, не умеет адекватно оценивать обстановку. Уже не первый раз проигрывает гонку исключительно своими "грамотными" стратегическими решениям. Удивленный вопрос Льюиса про медиум, который ехал в другой машине, в другой команде, но даже так понимал весь абсурд - идеально описывает ситуацию.
А Маки продолжают спрашивать у Норриса советы и предлагать собственный выбор. В идеале им надо найти грамотного гоночного инженера и начать говорить с Ландо на трассе не в диалоге, а в ультимативной форме. Самим решать, какие шины ставить и когда проводить остановки. Это сильно осложняет борьбу за титулы, но в противном случае Макларен так и будет сливать все подряд, пока случайно не угадают в какой-то момент.
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Ответ agrus
Деду поздравления! На домашней трассе, без сходов лидеров! Красавчег!
Кстати, - да, вот Льюис уже и дед. Время летит... (Звучит песня Time группы Pink Floyd).
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Такими темпами Феррари станут чемпионами быстрее, если судить по тому как сейчас фейлят в Макларене и сливают победы из гонки в гонку
+2
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Ответ Александр Макаров
Так, а то, что команда не вовремя зазвала? Они на одном круге могли обслужить и Норриса и пиастри
Да там не в софте проблема, они были настроены под дождь , в дождь и надо было свое забирать. А по суху их обошел бы Макс что на медиуме что на Харде
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Очень рад, что после того, что сделали с Пиастри, Норрис всего третий
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Очень красивая история. И не сказать что все самоустранились, допускали ошибки, но продолжали борьбу. Льюис выдержал гонку в разных условиях. Параллельно стоит отдать должное его связи с Боно. В добавок к почти идеальному пилотажу была шикарная работа стратегическая работа. И удержались от первого питстопа, когда часть пилотов полетели за промежуточными, идеально провели последний. Надо ему, конечно, стараться забрать Питера с собой.

А гонка многое показала. Льюис и Макс с их опытом довольно хладнокровно прочитали гонку, дали правильные коллы, не промахивались по стратегии и шинам, проехали почти без помарок. В то же время молодняк ошибался и с моментом остановок, и с резиной, и с погодой.
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Да! ОН превозмог!
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Ответ Лига Мастеров
Так ладно сам софт просил поэтому можно винить только себя
Поздно позвали и плохо провели питстоп
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Ответ Иван Алейников
Может не было средних
Ты гонку смотрел там в переговорах было советуем медиум но выбор за тобой тот спросил хем на каких на софте давай софт . Медиум был 100%
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Ответ arspurs9
Очень красивая история. И не сказать что все самоустранились, допускали ошибки, но продолжали борьбу. Льюис выдержал гонку в разных условиях. Параллельно стоит отдать должное его связи с Боно. В добавок к почти идеальному пилотажу была шикарная работа стратегическая работа. И удержались от первого питстопа, когда часть пилотов полетели за промежуточными, идеально провели последний. Надо ему, конечно, стараться забрать Питера с собой. А гонка многое показала. Льюис и Макс с их опытом довольно хладнокровно прочитали гонку, дали правильные коллы, не промахивались по стратегии и шинам, проехали почти без помарок. В то же время молодняк ошибался и с моментом остановок, и с резиной, и с погодой.
Да странно что хорошо сработали по стратегии, вспоминаю до сих пор Канаду и хард на 10 кругов мда, если бы не обогнал Рассела, то застрял бы на двойном пите и дальше всё .
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Ответ sfairait
Фуры вне конкуренции) Может быть Лью, если перейдет таки с Боно, наведет порядок
А Боно с ним идет, уже объявляли?
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Ответ Лига Мастеров
Так они так слили Пиастри ннорис сам 2 сек зафейлил на пит стопе и ехал бы на медиуме боролся бы за победу а не смотрел как его ферзь объезжает как стоячего
Может не было средних
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Ответ Zooey Glass
Маки команда идиотов, кроме инженеров, начиная с индуса, их главного стратега, кончая Ландышем. Их стртегия это практически всегда фэйспалм . Если бы фуры не перетягивали внимание в 22 и 23 чуть-чуть, их бы пинали гораздо чаще, они уже давно и систематически фэйлят.
Фуры вне конкуренции) Может быть Лью, если перейдет таки с Боно, наведет порядок
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Ответ Axelrock
Это был юношеский стояк, не более 😁 потом обмяк и все, видим что видим
Боюсь представить что будет, когда придет Льюис с его статусом и чемпионским характером. При всей любви к Шарлю, он моментально превратится в Чеко.
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