Хэмилтон выиграл 104-ю гонку в «Ф-1» и первую после 2021 года
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон финишировал первым на домашнем Гран-при Великобритании.
Обладатель рекорда «Формулы-1» по количеству побед выиграл в 104-й раз. Вторую строчку по данному показателю занимает другой семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер (91), третью – пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (61), финишировавший вторым в Сильверстоуне.
Победа стала для Льюиса первой после Гран-при Саудовской Аравии 2021 года.
Гран-при Великобритании-2024. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
Победить на домашнем гран-при и установить рекорд -- вишенка на торт карьеры, есть вероятность, что не последняя.
После гонки где-то сильно загрустил один дед, который десять лет без побед. Хотя в прошлом сезоне были шансы, но их не использовал и теперь только испанский стыд испытывает, финишируя за напарником.
Они на одном круге могли обслужить и Норриса и пиастри
Даже его хейтеры (а я был тож таковым при 8 годах доминирования Льюис) наверн ждали его победы, хотя бы 1
3 года без побед - это жёстко
А Маки продолжают спрашивать у Норриса советы и предлагать собственный выбор. В идеале им надо найти грамотного гоночного инженера и начать говорить с Ландо на трассе не в диалоге, а в ультимативной форме. Самим решать, какие шины ставить и когда проводить остановки. Это сильно осложняет борьбу за титулы, но в противном случае Макларен так и будет сливать все подряд, пока случайно не угадают в какой-то момент.
А гонка многое показала. Льюис и Макс с их опытом довольно хладнокровно прочитали гонку, дали правильные коллы, не промахивались по стратегии и шинам, проехали почти без помарок. В то же время молодняк ошибался и с моментом остановок, и с резиной, и с погодой.