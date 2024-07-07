«Спартаку» предложили купить Пиняева (Metaratings)

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Сергей Пиняев Томаш Амарал Футбол

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев предложен «Спартаку».

Об этом сообщает Metaratings.

В то же время спортивный директор красно-белых Томаш Амарал рассматривает кандидатов на позицию левого вингера среди легионеров, преимущественно из Латинской Америки. Однако кандидатуру Пиняева могут рассмотреть.

В 29 матчах завершившегося сезона Мир РПЛ Пиняев забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Статистику 19-летнего полузащитника можно найти здесь.

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71 комментарий
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Кто последний будет уходить , не забудьте выключить фары паровоза
+138
-3
+135
Локо, что ты делаешь ?
+50
-3
+47
Локо черная пятница
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Ответ Loki fan
Локо, что ты делаешь ?
Ну как что, территория рядом с метро Черкизовская сама себя не продаст под застройки, тем более когда мешает стадион и ФК. А тут такое удобное время и СВО и Fan id.
+30
-6
+24
Нагорных сам в этом сезоне за Локомотив сыграть планирует, я правильно понимаю?
+13
0
+13
Ответ TushcanRash
Кто последний будет уходить , не забудьте выключить фары паровоза
Руководство , надо признать, с придурью.
Так же прое... Хвичу.
Палыч (даже его хетерам очевидно что чел разбирается в футболе) умолял оставить этого игрока, но руководству всегда виднее
ну и потом купили, дороже чем обходился Кверквелия, всяких Изидоров, Керков, Анджоринов и прочий шлак
Это же очевидно что тренеров дающих результат нужно увольнять и набирать всяких нонеймов.
Повбивав би всіх
+16
-5
+11
Если ценник адекватный надо брать не раздумывая
+10
0
+10
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Как считал, так и остаюсь при своём: ему нужно было ещё год-два в КС попылить. Закрепиться в основе и набрать опыт.
Потом ехать сразу за бугор. Просирает карьеру.
+9
0
+9
Ответ ApXuMaHqPuT
Он даже сейчас лучше Зины, который ни одного точного навеса за матч сделать не может😐
До Спартака Зина был норм 🤷‍♂️
+10
-2
+8
Локо решил из подвала таблицы не подниматься. А Пиняева просто испортили авансами. И мне кажется , что Пиняев снизил к себе требования.
+11
-3
+8
Он даже сейчас лучше Зины, который ни одного точного навеса за матч сделать не может😐
+10
-3
+7
Ответ Loki fan
Локо, что ты делаешь ?
а они тут причем? тут все павел андреев решает
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-1
+6
«Локо» сыпется….
А «Спартаку» надо просто подписывать Пиняева немедленно
+8
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+6
Да не способен Галактионов развивать футболистов так, как это делал с ними Осинькин. Вот и пытаются деньги отбить. Крыльям копейки заплатили за трансфер, зато агенту его мешок отдали
+6
0
+6
Почувствуйте как себя чувствует обычный болельщик КС каждое трансферное окно
+6
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Сергей мне кажется чуть остановился в развитии. Тут важен правильный тренер. Возможно локомотив видя что прогресс притормозился, хочет получить максимум с его продажи.
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Ответ dreamstep
Кто вообще в Локо останется? Ещё пару средних игроков к Тимофееву и Воробьеву возьмут?
Возьмут кого-то типа Хызыра Аппаева и Ираклия Квеквескири, уровень становится таким...
+2
0
+2
Коротко о ситуации в Локо
https://youtube.com/shorts/UrMgeGSRhe0?si=463qM_NI2rM9vUNe
😁
+3
-1
+2
Лучше бы уехал в Европу😎
+3
-2
+1
Вброс какой-то. Уверен, что в Спартак не перейдет.
+1
0
+1
Спартак усилиляется перед кубком матч-премьер ?
+4
-3
+1
Никогда не думал , что "заскучаю" по бабе Оле (((((((
+3
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Если в обмен за Зиньковского, то можно
+2
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Раскрученность Пиняева потихоньку рассеялась, и уже во второй части прошлого чемпионата стало видно, что он - обычный фланговый бегунок без намёка на оригинальность, типа какого-нибудь Медины... А то всё МЮ, МС...
+3
-2
+1
Кто вообще в Локо останется? Ещё пару средних игроков к Тимофееву и Воробьеву возьмут?
+2
-1
+1
Ответ Олег Растегаев
Как считал, так и остаюсь при своём: ему нужно было ещё год-два в КС попылить. Закрепиться в основе и набрать опыт. Потом ехать сразу за бугор. Просирает карьеру.
ну да ну да. там бы ему платили в разы меньше
+1
0
+1
Надо брать, дешевле непонятного аргентинца, перспективнее,да и паспорт правильный
+1
0
+1
Ответ ЫЫыыы
Руководство , надо признать, с придурью. Так же прое... Хвичу. Палыч (даже его хетерам очевидно что чел разбирается в футболе) умолял оставить этого игрока, но руководству всегда виднее ну и потом купили, дороже чем обходился Кверквелия, всяких Изидоров, Керков, Анджоринов и прочий шлак Это же очевидно что тренеров дающих результат нужно увольнять и набирать всяких нонеймов. Повбивав би всіх
Вам не кажется что всех клубов конкурентов зенита особенно Московских кто-то специально или по чей то приказу разваливают, ещё и Краснодар тормозят в развитие, очень подозрительно?
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Ответ Loki fan
Локо, что ты делаешь ?
толку от этого Пиняева, совершенно средний игорок, утверждал и буду утверждать... для местных пацанчиков сойдет...
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