«Спартаку» предложили купить Пиняева (Metaratings)
Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев предложен «Спартаку».
Об этом сообщает Metaratings.
В то же время спортивный директор красно-белых Томаш Амарал рассматривает кандидатов на позицию левого вингера среди легионеров, преимущественно из Латинской Америки. Однако кандидатуру Пиняева могут рассмотреть.
В 29 матчах завершившегося сезона Мир РПЛ Пиняев забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Статистику 19-летнего полузащитника можно найти здесь.
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Так же прое... Хвичу.
Палыч (даже его хетерам очевидно что чел разбирается в футболе) умолял оставить этого игрока, но руководству всегда виднее
ну и потом купили, дороже чем обходился Кверквелия, всяких Изидоров, Керков, Анджоринов и прочий шлак
Это же очевидно что тренеров дающих результат нужно увольнять и набирать всяких нонеймов.
Повбивав би всіх
Потом ехать сразу за бугор. Просирает карьеру.
А «Спартаку» надо просто подписывать Пиняева немедленно
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