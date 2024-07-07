«Спартаку» предложили купить Пиняева (Metaratings)

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев предложен «Спартаку».

Об этом сообщает Metaratings.

В то же время спортивный директор красно-белых рассматривает кандидатов на позицию левого вингера среди легионеров, преимущественно из Латинской Америки. Однако кандидатуру Пиняева могут рассмотреть.

В 29 матчах завершившегося сезона Мир РПЛ Пиняев забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Статистику 19-летнего полузащитника можно найти здесь.

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